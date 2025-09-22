Erre ki számított? Reagált az Aldi az üres állványokra, ez történt valójában az egri boltokban

Az Aldi Magyarországon is egyedülálló, szeptember 11-én kezdődött akciójának lényege az volt, hogy az üzletlánc az első napon minden ruha és cipő darabját egységesen 1000 forintért kínálta, majd napról napra csökkentek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért lehetett ezeket megvásárolni. A hetedik napon, szeptember 17-én pedig csupán 5 forintért lehetett új ruhát vagy cipőt hazavinni.

Az Aldi akcióját minden áruházban nagy érdeklődéssel fogadták a vásárlók. Képünk illusztráció.

Fotó: Török János

Ezzel szemben már szeptember 15-én, hétfőn reggel is üres állványok fogadták a boltba betérő vásárlókat. Fotó is készült a hiányos termékkínálatról, melyet az egyik Facebook csoportba töltötte fel az egyik betérő.

