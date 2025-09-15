Olcsó húsnak híg a leve. A drágának meg sűrű? – Ezzel a trükkel szednek rá a gyártók

Vásárláskor sokszor azt gondolhatjuk, két azonos típusú termék közül a drágább jobb is, azaz többet kapunk a pénzünkért. Hatékonyabban távolítja el a makacs foltokat, hosszabb ideig lesz üzemképes, vagy jobb minőségű alapanyagokból készült. Ez azonban nem minden esetben lehet maradéktalanul igaz: az árakat nagyon sok szempont mentén határozzák meg a gyártók – s a legtöbb ilyen nem feltétlenül a minőséggel kapcsolatos. A tudatos vásárlás egyik alappillére, ha vásárlásaink során az ár-érték arányt szem előtt tartva hozunk döntéseket.

A vásárlói szokások alakításakor fontos szempont lehet az ár-érték aránya, illetve a felhasználás módja, gyakorisága is. Képünk illusztráció.

Fotó: Keszey Ágnes

Marketingszakemberek százai dolgoznak nap mint nap azért, hogy az egyes gyártók termékeit – különösképp új termék piaci bevezetését megelőzően – a tulajdonos elvárásai szerint helyezzék el a piaci szereplők között – azaz pozicionálják. Manapság már a reklámfelületek is korlátlan lehetőséget kínálnak a megjelenésre: elég a közösségi oldalakra gondolni, ahol bármi másodpercek alatt juthat el a célközönséghez, vagy annál is szélesebb körhöz. A tartalom pedig, mint azt már évszázadok óta tudjuk, nagyban befolyásolja a termékek megítélését – s nem csak az számít, valójában mit tud.

Az ár nem mindig a minőség fokjelzője

A marketingben is akadnak olyan "szabályok", melyek arra ösztönzik a gyártókat, hogy az újonnan piacra kerülő termékeiket egy bizonyos árkategóriába helyezzék. A cégek gyakran folyamodnak ahhoz a megoldáshoz is, hogy ugyanazt a terméket más csomagolással dobják piacra: ilyenkor akár prémiumként is pozicionálhatják a változatlan tartalmú – például – tisztítószert, melyhez akár más márkanevet is választhatnak – máris jelentős árréssel adható el ugyanaz, ami korábban olcsóbban futott.

Prémiumnak ígért áru esetén ugyanis nem lehet túl alacsony az ár

– hiszen a vásárlók azt gondolhatják, a minőség meg sem közelíti a megígért színvonalat.

Ezen kívül az adott termék árához egyéb tényezők is hozzájárulnak: a reklám-, az említett egyéb marketing- és számos egyéb költség is hozzáadódhat a vásárlóktól kért összeg alakulásához. A hírnév és presztízs növeli az árat, de nem mindig az értéket.