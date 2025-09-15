1 órája
Olcsó húsnak híg a leve. A drágának meg sűrű? – Ezzel a trükkel szednek rá a gyártók
A mondás úgy tartja, amiért feltűnően kevés pénzt kérnek, az nem is lehet jó. Arra viszont nem született hasonlóan ékesszóló mondás híresen választékos nyelvünkben, ha a drága sem válik be. A drága mindig jobb? Többet kapunk a pénzünkért, ha a rendelkezésre álló keret is többet enged meg? Az olcsóbb megoldás mellett döntve pedig garantált volna a híg leves? Az ár-érték arány lehet a középút?
Vásárláskor sokszor azt gondolhatjuk, két azonos típusú termék közül a drágább jobb is, azaz többet kapunk a pénzünkért. Hatékonyabban távolítja el a makacs foltokat, hosszabb ideig lesz üzemképes, vagy jobb minőségű alapanyagokból készült. Ez azonban nem minden esetben lehet maradéktalanul igaz: az árakat nagyon sok szempont mentén határozzák meg a gyártók – s a legtöbb ilyen nem feltétlenül a minőséggel kapcsolatos. A tudatos vásárlás egyik alappillére, ha vásárlásaink során az ár-érték arányt szem előtt tartva hozunk döntéseket.
Marketingszakemberek százai dolgoznak nap mint nap azért, hogy az egyes gyártók termékeit – különösképp új termék piaci bevezetését megelőzően – a tulajdonos elvárásai szerint helyezzék el a piaci szereplők között – azaz pozicionálják. Manapság már a reklámfelületek is korlátlan lehetőséget kínálnak a megjelenésre: elég a közösségi oldalakra gondolni, ahol bármi másodpercek alatt juthat el a célközönséghez, vagy annál is szélesebb körhöz. A tartalom pedig, mint azt már évszázadok óta tudjuk, nagyban befolyásolja a termékek megítélését – s nem csak az számít, valójában mit tud.
Az ár nem mindig a minőség fokjelzője
A marketingben is akadnak olyan "szabályok", melyek arra ösztönzik a gyártókat, hogy az újonnan piacra kerülő termékeiket egy bizonyos árkategóriába helyezzék. A cégek gyakran folyamodnak ahhoz a megoldáshoz is, hogy ugyanazt a terméket más csomagolással dobják piacra: ilyenkor akár prémiumként is pozicionálhatják a változatlan tartalmú – például – tisztítószert, melyhez akár más márkanevet is választhatnak – máris jelentős árréssel adható el ugyanaz, ami korábban olcsóbban futott.
Prémiumnak ígért áru esetén ugyanis nem lehet túl alacsony az ár
– hiszen a vásárlók azt gondolhatják, a minőség meg sem közelíti a megígért színvonalat.
Ezen kívül az adott termék árához egyéb tényezők is hozzájárulnak: a reklám-, az említett egyéb marketing- és számos egyéb költség is hozzáadódhat a vásárlóktól kért összeg alakulásához. A hírnév és presztízs növeli az árat, de nem mindig az értéket.
A fentebbi példa, azaz az egyes termékek újracsomagolása a tartós fogyasztási cikkeknél is előfordul: néha ugyanolyan műszaki tartalmú – a példa kedvéért – televíziót "csomagolnak" új, modernebb, az aktuális elvárásokat látványra jobban kielégítő "köntösbe", amivel a termék vonzóbbá válhat a vásárló számára.
Az ár-érték arány, mint aranyközépút
A tudatos vásárló nem az ár alapján dönt, hanem a termék valós értékét vizsgálja.
Ezek a szempontok természetesen esetenként eltérő súllyal jönnek számításba, de érdemes mindenkinek megfontolnia ezeket, mielőtt nagyobb értékű vásárlást tervez:
- Milyen gyakran fogom használni?
- Milyen minőségre van szükségem?
- Tartós vagy csak trendi?
- Milyen jótállás vagy garancia jár hozzá?
- A fogyasztóvédelem nézőpontja: félrevezető lehet az ár szerinti minőségérzet.
A fogyasztóvédelmi hatóság gyakran találkozik azzal, hogy a magasabb ár mögött nincs magasabb minőség, a termék leírása vagy csomagolása félrevezeti a fogyasztót, a „prémium” megjelölés valójában semmilyen objektív különbséget nem takar.
Vármegyénkben is egyre gyakoribb a tudatos vásárló
– Alapvetően konformista vásárló vagyok. Két esetben váltok: ha állagában vagy minőségében változik a termék, vagy ha megszűnik. Ezen kívül van, hogy a hirtelen árváltozás miatt elfogadhatatlanul drága lesz valami – akár 57%-kal is. Ebben az esetben nem veszem meg és nem is keresek helyettesítő terméket: egyszerűen kihagyom a listából. Mivel 13 éve nincs tévénk, így egy új termék (alapanyag, tisztítószer) általában akkor kerül hozzánk, ha már hosszú ideje elérhető, kellőképpen sokszor láttam molinón és/vagy kénytelen vagyok termékmegszűnés miatt mást venni. Ugyanakkor termékfejlesztés idején, amikor nem elérhető – főleg Egerben – valami, hosszan szoktam gondolkodni a helyettesítő terméken (mosószernél nem ugyanazt jelenti ez az opció, mint amikor nem eszünk virslit vacsorára). Ilyenkor általában az összetételben leghasonlóbbat választom, aminek megfelelő a kilóra vagy darabra visszaosztott ára – mondta el lapunk kérdésére Zsu, három gyermeket nevelő egri édesanya. – Tartós fogyasztási cikkek esetében szívesebben veszek valamit drágábban, ha a plusz pénzért kapok is valamit (például hosszabb pénzvisszafizetési garanciát), mintsem egy olcsóbbat, ami ha két év múlva tönkremegy, dobhatom is ki – tette hozzá.
A férfiak között is akad olyan, aki többnyire a tudatosságot részesíti előnyben.
– A normál fogyasztási cikkekben általában bejáratott, megszokott márkákat választok szinte automatikusan. Tapasztalatom szerint a magasabb ár nem mindig jelent jó minőséget is – a preferenciáimat ezért ár/érték arány alapján igyekszem beállítani. Tartós fogyasztási cikkek esetében viszont jobban körbejárom a lehetőségeket, és a kívánalmaknak megfelelően igyekszem választani. Az általam kedvelt márkák esetében sajnos hajlamos vagyok az impulzus vásárlásra, és ilyenkor többet költök a racionálisnál – foglalta össze a vezető beosztásban dolgozó, Hatvan mellett élő László.
– A jelenlegi árak mellett pláne tudatosan törekszünk a mindennapokban a költségeink minimalizálására. Ugyanakkor, az olcsóság sajnos sok esetben gyenge minőséget, rövid használati élettartamot is jelez. Ezt ruházati termékeknél tapasztalom a leginkább. Otthoni tarolóeszközök esetében viszont nem bánom a diszkont áruházas termékeket – magyarázta az egri Kriszta.
