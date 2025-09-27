Kulcsfontosságú kivédeni az aranyszínű sárgaság fertőzést

Százszámra csapdázták az amerikai szőlőkabócákat az Egri Borvidéken júliusban. Ostoros, Andornaktálya és Aldebrő határában is csapdázták őket hagyományos, integrált, illetve felhagyott szőlőültetvényeken is. A Nébih interaktív térképe szerint közel másfél ezer darab kifejlett példányt fogtak belőlük a három helyszínen. Eközben az általuk terjesztett szőlőbetegség, az aranyszínű sárgaság egyre több vidéken jelenik meg Magyarországon, már tizenhárom megyében jelent problémát. Ezek között azonban Heves vármegyei még nincsen.

Aranyszínű sárgaság fertőzés egy szőlőben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara/Tüh Annamária

Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke lapunknak elmondta, fontos, hogy a betegséget még nem mutatták ki Hevesben, és ezt meg is szeretnék őrizni, ehhez azonban védekezni szükséges. Az okszerű gazdálkodók, mint az Ostorosbor, vagy a Juhász testvérek Pincészete megfelelő növényvédelemmel gyérítik a kabócákat. Az elhagyott ültetvények esetében azonban nincs megoldva a védekezés a fitoplazma terjesztője ellen. Jelenleg a fertőzés megelőzése az egyetlen módja a védekezésnek, tehát a kabócákat kell gyéríteni, amennyiben egy szőlőtőke megbetegszik, azt ki kell vágni.

Az elnök hozzátette, a vírus az erdei iszalagban rejtőzik, az annak a nedvét szívogató szőlőkabócával kerülhet át a szőlőre. Onnan pedig továbbterjedhet az ültetvényen a többi növényre. A szőlő gumiszerű lesz, eldobja a termést és fertőzi a többi tőkét, hiszen a kabóca immár onnan viszi szerteszét a kórokozót.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Fontos megőrizni az aranyszínű sárgaságtól való mentességet

Szerinte aki felelősen gazdálkodik, tart a szőlő aranyszínű sárgaságtól, hiszen kiirthatja a szőlőültetvényeket. Az ültetvények elvesztése pedig csődbe taszíthatná a borászatokat is, amelyek közül többen még hitelekkel is rendelkeznek. Amíg nem lesz ellene hatékony védelem, addig a félmegoldás marad, a kabóca gyérítése. Horvátországban és Szlovéniában már sok szőlőt kellett kivágni a fertőzés miatt és hazánkban is főként Zala megye és környéke érintett. Azért is fontos megőrizni a Heves vármegyei borvidékek mentességét és termőképességét, mert a két ország felvevőpiacot jelenthet a termést és a szőlők újratelepítését illetően is.