Kulcsfontosságú kivédeni az aranyszínű sárgaság fertőzést
Egyre több megyében okoz fertőzést a rettegett szőlőbetegség. Az aranyszínű sárgaság Hevesben még nem jelent meg, de szőlőkabóca van bőven.
Százszámra csapdázták az amerikai szőlőkabócákat az Egri Borvidéken júliusban. Ostoros, Andornaktálya és Aldebrő határában is csapdázták őket hagyományos, integrált, illetve felhagyott szőlőültetvényeken is. A Nébih interaktív térképe szerint közel másfél ezer darab kifejlett példányt fogtak belőlük a három helyszínen. Eközben az általuk terjesztett szőlőbetegség, az aranyszínű sárgaság egyre több vidéken jelenik meg Magyarországon, már tizenhárom megyében jelent problémát. Ezek között azonban Heves vármegyei még nincsen.
Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke lapunknak elmondta, fontos, hogy a betegséget még nem mutatták ki Hevesben, és ezt meg is szeretnék őrizni, ehhez azonban védekezni szükséges. Az okszerű gazdálkodók, mint az Ostorosbor, vagy a Juhász testvérek Pincészete megfelelő növényvédelemmel gyérítik a kabócákat. Az elhagyott ültetvények esetében azonban nincs megoldva a védekezés a fitoplazma terjesztője ellen. Jelenleg a fertőzés megelőzése az egyetlen módja a védekezésnek, tehát a kabócákat kell gyéríteni, amennyiben egy szőlőtőke megbetegszik, azt ki kell vágni.
Az elnök hozzátette, a vírus az erdei iszalagban rejtőzik, az annak a nedvét szívogató szőlőkabócával kerülhet át a szőlőre. Onnan pedig továbbterjedhet az ültetvényen a többi növényre. A szőlő gumiszerű lesz, eldobja a termést és fertőzi a többi tőkét, hiszen a kabóca immár onnan viszi szerteszét a kórokozót.
Fontos megőrizni az aranyszínű sárgaságtól való mentességet
Szerinte aki felelősen gazdálkodik, tart a szőlő aranyszínű sárgaságtól, hiszen kiirthatja a szőlőültetvényeket. Az ültetvények elvesztése pedig csődbe taszíthatná a borászatokat is, amelyek közül többen még hitelekkel is rendelkeznek. Amíg nem lesz ellene hatékony védelem, addig a félmegoldás marad, a kabóca gyérítése. Horvátországban és Szlovéniában már sok szőlőt kellett kivágni a fertőzés miatt és hazánkban is főként Zala megye és környéke érintett. Azért is fontos megőrizni a Heves vármegyei borvidékek mentességét és termőképességét, mert a két ország felvevőpiacot jelenthet a termést és a szőlők újratelepítését illetően is.
Farkas László szerint a védekezést nehezíti, hogy helikopterrel permetezni nem lehet és a drónos megoldás is problémás. Nem tudni egyelőre azt sem, mit lehet kezdeni a rovarölőszert nem alkalmazó bio művelésű ültetvényekkel, a kertekben lévő tőkékkel, illetve a felhagyott szőlőkkel, amelyekhez idegenek nem nyúlhatnak.
