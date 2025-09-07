Szívszorító küzdelem a Mátrában, leveleket sírnak a fák

Az aszály nemcsak a szántóföldeket, a kerteket nem kímélte, az erdők fái is megérezték a csapadékhiányt és a forróságot. Megkérdeztük az Egererdő Zrt.-t, hogy mit tapasztaltak megyénk hegységeiben és az alföldi tájakon. Az állami erdőgazdaság kérdéseinkre válaszolva megírta, ahogyan a korábbi évek száraz és nyáron jelentős mértékű hőségnapokkal terhelt időjárása, úgy az idei is érintette megyei erdőket. A csapadékesemények kedvezőtlen eloszlása mellett a légköri aszály, a talajban lévő víztartalékok megszűnése, a téli (hó formájában megjelenő) csapadék hiánya mind-mind nehéz helyzet elé állítja az erdei életközösségeket, melyhez csak részben tudnak alkalmazkodni erdeink.

Az aszályos augusztus hatására hullajtják lombjukat a mátrai fák

Forrás: erdorezervatum.hu

Az aszály miatt legyengülnek a növények

Közölték, a Dél-Mátrában igen jelentős lombszáradás figyelhető meg, amely elsősorban a sarj tölgyeseket érinti, de a bükkösöknél is jelentkezik. Ez azonban nem feltétlenül jelenti az érintett egyedek elhalását, de növedékkiesést mindenképpen okoz. Az aszályos időszakok miatt romló egészségi állapot lehetőséget teremt gyengültségi kórokozók elszaporodásához (akár őshonos, eddig túlszaporodni nem képes fajokról, akár idegenhonos inváziós fajokról is szó lehet), amely tovább rontja a helyzetet.