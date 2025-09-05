2 órája
A bányanyitásról is megemlékeztek az idei bányásznapon + galéria
A lignitvagyon közel negyedét termelték ki Bükkábrányból, a csúcsév 2016 volt. Bányásznapon ünnepelték az aktív bányászokat, méltatták a korábbiakat és megemlékeztek az elhunytakról is.
A negyven éves bükkábrányi bányában tartotta idei bányásznapi ünnepségét az MVM Mátra Energia Zrt., azaz a Mátrai Erőmű. Mata Tibor bányaigazgató a 75. bányásznap alkalmából fölelevenítette, a bányavidékek más-más időpontban tartották a bányásznapokat, az első központit 1951. szeptemberének első vasárnapján rendezték, azóta is ekkor ünnepelnek közösen. Azóta sokat változott a hazai bányászat, a két legnagyobb bányaüzem mára a visontai és a bükkábrányi külszíni fejtés maradt.
Az első kanál lignitet 1985. augusztus 28-án szedték ki a bükkábrányi bányából, amelynek nyitási munkái az év februárjában kezdődtek el. A 600 millió tonnányi lignitvagyonból eleinte a környékbeli lakosságot szerették volna ellátni fűtőanyaggal, a nyitás évében 65 ezer tonna szenet termeltek ki. A következő évben már a tiszaújvárosi és a visontai erőműbe is szállítottak 400, illetve 200 ezer tonnányi fűtőanyagot. A tervezett 100 ezer tonna helyett már 650 ezer tonna lett a kapacitás. 1990-re kiépült az infrastruktúra, amellyel évi másfél millió tonnányi lignitet lehetett bányászni Bükkábrányban, és ezt rögtön meg is kellett duplázni, 1991-ben 3 millió tonnát termeltek. A csúcsév 2016. volt 4,675 millió tonnával. Az elmúlt négy évtized alatt 128 millió tonna lignitet bányásztak ki a környéken, ebből 3 millió tonna került a lakossághoz.
Negyven éve, bányásznapra nyitották meg a bükkábrányi bányát
Mata Tibor fölelevenítette, míg 1985-ben 46-an, addig 1993-ban már több mint ezren dolgoztak a bányánál, a 40 év alatt pedig összesen 2025-em dolgoztak itt. Jövőképet, fejlődési lehetőséget, megélhetést adtak az embereknek, a településen meghonosodott a bányászkultúra.
A bányaigazgató kiemelte, a jövőben az energetikai hasznosítás helyett a mezőgazdaság jelenthet piacot a lignitnek, egyre több helyre szállítanak, ez jelentheti a kulcsot a két bánya további működéséhez. Mindehhez együttműködésre és csapatmunkára lesz szükség. Kérte munkatársait, legyenek büszkék az elért eredményekre, ez erőt adhat a további feladatok végrehajtásához. Az ünnepi beszédet követően megkoszorúzták a Bányász Hősök Emlékművét.
CCGT-erőmű, alternatív lignithasznosítás
Az ünnepség a Jánosházi Sándor Könyvtárban és Közösségi Térben folytatódott, ahol Vécsi György vezérigazgató elmondta, elindult a kombinált ciklusú gázerőmű építése a visontai telephelyen, a régi technológiával pedig legalább addig fognak működni, ameddig az meg nem kezdi termelését. A Miskolci Egyetemmel és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen dolgozták ki a lignit alternatív hasznosítását, van igény a talajjavító ásványkincsre, külföldön és belföldön egyaránt.
Kunzer Barna bányásznapi üdvözlő beszéde és Lukács Gergely tubaművész előadása után köszöntötték az MVM Mátra azon munkavállalóit, akik augusztus 20-án, illetve a Tatabányán rendezett központi bányásznapon kaptak elismerést: Karnok Istvánt (Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat), Nagy Lászlót (Miniszteri Elismerő Oklevél), Hargitai Lászlót (Miniszteri Elismerő Oklevél), Horváth Lászlót, Ináncsi Józsefet, Misi Lászlót és Nagy Józsefet (Kiváló Bányász kitüntetés).
MVM Mátra és szakszervezeti elismerések
Az eseményen vállalati elismeréseket is átadtak, összesen 48-at, közülük néhányan szinte a kezdetektől dolgoztak a bükkábrányi bányában. Heller László-díjat vehetett át Banka Árpád, Csiger Lajos, Gregus Alfréd, Kordoványi Ferenc, Piszkor Zoltán, Simon Kató Klára. Átadtak céggyűrű, Lignitbányászatért és MVM Mátra Energia Zrt-ért elismeréseket is, majd szakszervezeti kitüntetéseket vehettek át a munkatársaikért legtöbbet tevő dolgozók.
Szombaton Bükkábrányban és Gyöngyösön is rendeznek bányásznapi vigasságot, előbbin bábszínházzal, Rockheaven és Hooligans koncertekkel, utóbbin táncosokkal, gyerekprogramokkal, Sound of Spirit és Road koncerttel.
MVM Mátra bányásznap BükkábránybanFotók: Tóth Balázs/Heol.hu
