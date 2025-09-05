A bányanyitásról is megemlékeztek az idei bányásznapon + galéria

A negyven éves bükkábrányi bányában tartotta idei bányásznapi ünnepségét az MVM Mátra Energia Zrt., azaz a Mátrai Erőmű. Mata Tibor bányaigazgató a 75. bányásznap alkalmából fölelevenítette, a bányavidékek más-más időpontban tartották a bányásznapokat, az első központit 1951. szeptemberének első vasárnapján rendezték, azóta is ekkor ünnepelnek közösen. Azóta sokat változott a hazai bányászat, a két legnagyobb bányaüzem mára a visontai és a bükkábrányi külszíni fejtés maradt.

A tatabányai központi ünnepégen, a 75. Bányásznapon négy MVM Mátra-dolgozó vehetett át Kiváló Bányász kitüntetést, akiket Bükkábrányban is köszöntöttek

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Az első kanál lignitet 1985. augusztus 28-án szedték ki a bükkábrányi bányából, amelynek nyitási munkái az év februárjában kezdődtek el. A 600 millió tonnányi lignitvagyonból eleinte a környékbeli lakosságot szerették volna ellátni fűtőanyaggal, a nyitás évében 65 ezer tonna szenet termeltek ki. A következő évben már a tiszaújvárosi és a visontai erőműbe is szállítottak 400, illetve 200 ezer tonnányi fűtőanyagot. A tervezett 100 ezer tonna helyett már 650 ezer tonna lett a kapacitás. 1990-re kiépült az infrastruktúra, amellyel évi másfél millió tonnányi lignitet lehetett bányászni Bükkábrányban, és ezt rögtön meg is kellett duplázni, 1991-ben 3 millió tonnát termeltek. A csúcsév 2016. volt 4,675 millió tonnával. Az elmúlt négy évtized alatt 128 millió tonna lignitet bányásztak ki a környéken, ebből 3 millió tonna került a lakossághoz.

Mata Tibor bányaigazgató fölelevenítette a bükkábrányi bánya negyven éves történelmét

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Negyven éve, bányásznapra nyitották meg a bükkábrányi bányát

Mata Tibor fölelevenítette, míg 1985-ben 46-an, addig 1993-ban már több mint ezren dolgoztak a bányánál, a 40 év alatt pedig összesen 2025-em dolgoztak itt. Jövőképet, fejlődési lehetőséget, megélhetést adtak az embereknek, a településen meghonosodott a bányászkultúra.

A bányaigazgató kiemelte, a jövőben az energetikai hasznosítás helyett a mezőgazdaság jelenthet piacot a lignitnek, egyre több helyre szállítanak, ez jelentheti a kulcsot a két bánya további működéséhez. Mindehhez együttműködésre és csapatmunkára lesz szükség. Kérte munkatársait, legyenek büszkék az elért eredményekre, ez erőt adhat a további feladatok végrehajtásához. Az ünnepi beszédet követően megkoszorúzták a Bányász Hősök Emlékművét.