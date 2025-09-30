szeptember 30., kedd

Dezső bácsi örömmel tekinthet a máig működő egri családi vállalkozásra

Címkék#Radiátor ' 75 Bt#munkahely#családi vállalkozás#gázszerelő

Az ötven évvel ezelőtti jeles dátum az, amikor Molnár Dezső víz-, gáz-, fűtésszerelő mester kisiparosként megkezdte tevékenységét. A családi vállalkozás az ő nyomdokain nőtte ki magát oly módon, hogy ma már kétmilliárd forintos árbevételt tudhatnak maguknak.

Sike Sándor

– Örömmel és büszkeséggel adunk hírt erről a jeles évfordulóról, ami bekövetkezett cégünk életében. Ebben az évben ünnepeljük a családi vállalkozásunk létrejöttének 50. évfordulóját – ezekkel a szavakkal köszöntötte a jubileumi, kiállítással is egybekötött rendezvényükre érkezett vendégeket az egri Radiátor 75. Kft. ügyvezetője pénteken a Sas úti telephelyükön.

1975-ben indult a családi vállalkozás
Együtt a családi vállalkozás alapítói, működtetői: Andrea, a nagyi, Anett, Attila, Zsolt és Tamás
Fotó: Sike Sándor

A családi vállalkozás gyökerei a múlt század '70-es éveibe nyúlnak vissza

Portálunk még a fél évszázados múltat ünneplő esemény előtt kereste meg a családi vállalkozás tagjait, hogy kifaggassa Molnárékat egy olyan tevékenységről, amiben gyakorlatilag a család minden tagja részt vesz, s a lassan nagykorúvá váló unokák is bekapcsolódhatnak. A vállalkozói utat elindító – 1944-es születésű – Molnár Dezsőt sajnos már nem kérdezhettük, hiszen hat esztendeje, 2019-ben elhunyt. Segített viszont megfejteni a vállalkozói kezdetek titkait az özvegye, Marika néni.

A cég partnerei a Sas úti telephelyen, az alapítás 50. évfordulójára szervezett  jubileumi megemlékezésen
Forrás: Beküldött

– Budapestre jártak gyakran a zsigulival és nagyon nehéz volt az anyagbeszerzés. Akkor örültek a legjobban amikor három, vagy akár öt radiátort is sikerült beszerezni egyszerre. És az olyan boldogság volt mindig, mikor jött haza a férjem, hogy akkor amikor felmerült, mi legyen a nevünk, kitaláltam, hogy radiátor legyen a cég neve – idézte fel a cég névválasztásának a körülményeit a nagymama.

Megtudtuk azt is tőle, hogy 16 éves volt ő, 18 a későbbi férje, amikor megismerkedtek. Négy évig jártak, beleértve a leendő férje sorkatonaságának idejét is – szerencsére Egerben, a felderítőknél szolgált –, majd összeházasodtak. A férje a szakma mellett sportolt, tekézett. "Azt keményen, fiatal korában." – mondta az özvegye. A tekecsarnok állt már akkor a városi stadion sarkában és a vőlegényét sokszor kiengedték a laktanyából meszelni, felújítani az épületet.

A családi gyökerű gazdasági társaság ügyvezetői a három "Molnár fiú". Közülük a legidősebb testvér Molnár Zsolt Péter a budapesti VAGI ISTVÁN Épületgépészeti Szakközépiskolában szerzett középfokú épületgépészeti szakképesítést. Két évig apja vállalkozásában szerelőként dolgozott. Akkor őt is "bevitték" sorkatonának. A szolgálatot követően pedig ugyanabban a fővárosi iskolában épületgépész technikusi végzettséget szerzett.

– A végzés után ausztriai munkát vállaltam, Bécsi területen a szakmámban dolgoztam, majd 1991-től magánvállalkozóként működtem, majd 1992-ben Radiátor '75 Bt-vé alakult a vállalkozás, ahol a család tagjai közösen vitték az épületgépészeti üzletet, s jelenleg RADIATOR '75 Kft. vagyunk – vázolta röviden a szakmai életútját a legidősebb ügyvezető.

A kezdetekre Zsolt akként emlékezik, hogy az édesapja végezte a dolgát, volt két-három, négy embere és kisiparosként a szakmát művelte. Abban az időben neki elég jó neve volt a szakmában. Ismerték és szerették. 

– Akkor éppen már másfél éve Bécsben dolgoztam. Apukám szólt, hogy gond van az anyagbeszerzéssel, hagyjam már abba a külföldi munkát és nyissunk majd üzletet. A gondolatokat tett követte, úgyhogy én el is köszöntem év végén a bécsi munkahelyről – idézte a múltat Zsolt. 

Molnár Attila, a középső fiú már ipariskolai tanulóként a gyakorlati foglalkozást édesapja vállalkozásában tudhatta le. Ott sajátította el a szakmát, és a szakvizsga után ott is dolgozott. Nem maradhatott ki a sorkatonaság sem, 1988-ban vonult be a másfél éves szolgálatra. De ott is a szakmájában tevékenykedhetett.

A társcégek kiállításának megnyitója előtt az esős időjárás még ijesztgette az érkezőket
Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött

Németországi munkahelyek következtek 1991-től víz-, gáz- központifűtésszerelési területeken. Amikor megalakult az épületgépészeti kereskedéssel foglalkozó BT-t, hazajött, s azóta ebben a vállalkozásban tevékenykedik mint ügyvezető, és értékesítési ügyintéző. Persze a szakmában is továbbképezte magát, majd 2007-ben pedig egy kereskedő vállalkozói tanfolyamot is elvégzett. 

Nem maradhatott ki a történetből a legkisebb fiú, a lassan az 50. életévébe lépő Molnár Tamás sem. Ő a magasépítési technikumot végezte el. Akkor kapcsolódott be a munkába, kezdetben árubeszerzéssel. Később, 1996-ban elvégzett egy számítógép kezelői tanfolyamot, majd 1997-ben és 1998-ban internet tanfolyamot, vele párhuzamosan egy könnyűgépkezelői, valamint egy számítástechnikai szoftver- üzemeltető tanfolyamot. És ekkor következett számára is a külföldi kitérő: 1998-1999-ben Floridában dolgozott kereskedelemben. Hazatérve a családi vállalkozásuknál folytatta és folytatja ügyvezetőként a mai napig úgy, hogy ma épületgépészeti és fürdőszobaberendezések értékesítésével foglalkozik.

A nagymama beszélt a hat unokáról is, akik között van olyan, aki már a cégnél dolgozik

– Van hat unoka. Zsoltnál két lány. Az egyikük miközben angol szakon végzi az egyetemet, ő is segíti a családi vállalkozást. Nagyobbik lánya jogász, ő Pesten lakik. Attiláéknál egy fiú, egy lány van. A fiú unoka szintén épületgépész technikus, a kislányuk pedig Debrecenben tanul. Tamáséknak két fiuk van. A nagyobbik, Martin jelenleg kézilabda edzőnek tanul. Jövőre a diploma megszerzése után – tervei szerint – belevág az épületgépész technikusi szakma megszerzésébe, hogy ő is aktív tagja lehessen a vállalkozásnak. Ebben az évben letette a C kategóriás jogosítványt, amivel már besegít az árúbeszerzésben is. A fiatalabbik fiú, Marcell határozott elképzelése, hogy a jövő évi érettségi után a Debreceni Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára felvételizik. A két fiú ezekkel a tudatos lépésekkel készül arra, hogy az 50 éve fennálló Radiátor '75 Kft továbbra is családi vállalkozásként tudjon működni tovább – sorolta a nagymama.

Molnár Zsolt (képünkön jobbra) és ügyvezető társi köszöntik a jubileumi rendezvényre érkezetteket
Fotó: Sike Sándor / Forrás: beküldött

A feleségek cégen belüli szerepe sem maradhat ki a sorból. Attila neje, Andrea '93-ban érkezett  céghez. Korábban a kórház újszülött osztályán dolgozott.

– Akkor már ismertük egymást, és én úgy lettem idecsalva, nagyon szerették volna anyukáék, hogy idejöjjek, Zsoltinak a felesége gyermekáldás előtt állt, majd GYES-en, kellett a segítség az adminisztrációban, irodában – fogalmazott a középső Molnár fiú felesége.

Tamás felesége, Anett házasságkötésüket követően a sorban született két fiuk nevelésével töltötte idejét. Huszonegy, illetve 18 évesek most a gyerekek. Anett a cégnél mint ügyintéző, adminisztratív jövős-menős munkát végez.

Molnár Zsolt ezen a ponton elmondta azt, hogy az ő mostani párja nincs itt, de ne hagyjuk ki a sorból se őt, se a nejét, Csillát akitől ugyan 2016-ban elvált, de ő is részese volt a cég tevékenységének. Kilenc éve Gabriella a párja, nem itt dolgozik ugyan, de mindenben mellette van. 

A Radiátor '75 Kft. számos szakmai sikert tudhat magának. Ezek sorában is kiemelkedő, hogy – a kft-vé válást követő hatodik évben – elnyerték a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Heves Megyei Szervezetétől a "Heves Megye 2010 Év Kereskedője" díjat az épületgépészet és a kereskedelem területén kifejtett munkájukért.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a válságos időszakban is megtartottuk vásárlóinkat, a szereléssel foglalkozókat és a magánszemélyeket is, nagyon sokan hűségesek hozzánk. A fejlődés, úgy gondoljuk, a megújuló energia lesz, efelé nyitunk a jövőben. Elkerülhetetlen az energiatakarékosság, a technikai megoldások nagyobb egyszeri ráfordítást igényelnek, de hosszú távon mindenképp megtérülő a befektetés – nyilatkozta akkor a Heves Megyei Hírlapnak Molnár Zsolt.

A gazdasági mutatók alapján is megbízható szereplőről beszélhetünk: 2023-ban közel kétmilliárd forintos árbevételt értek el. A nyereséges működés és az évről évre növekvő saját tőke azt mutatja, hogy a családi vállalkozás hosszú távon is meghatározó tagja az egri gazdasági életnek.

 

 

