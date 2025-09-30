Dezső bácsi örömmel tekinthet a máig működő egri családi vállalkozásra

– Örömmel és büszkeséggel adunk hírt erről a jeles évfordulóról, ami bekövetkezett cégünk életében. Ebben az évben ünnepeljük a családi vállalkozásunk létrejöttének 50. évfordulóját – ezekkel a szavakkal köszöntötte a jubileumi, kiállítással is egybekötött rendezvényükre érkezett vendégeket az egri Radiátor 75. Kft. ügyvezetője pénteken a Sas úti telephelyükön.

Együtt a családi vállalkozás alapítói, működtetői: Andrea, a nagyi, Anett, Attila, Zsolt és Tamás

Fotó: Sike Sándor

A családi vállalkozás gyökerei a múlt század '70-es éveibe nyúlnak vissza

Portálunk még a fél évszázados múltat ünneplő esemény előtt kereste meg a családi vállalkozás tagjait, hogy kifaggassa Molnárékat egy olyan tevékenységről, amiben gyakorlatilag a család minden tagja részt vesz, s a lassan nagykorúvá váló unokák is bekapcsolódhatnak. A vállalkozói utat elindító – 1944-es születésű – Molnár Dezsőt sajnos már nem kérdezhettük, hiszen hat esztendeje, 2019-ben elhunyt. Segített viszont megfejteni a vállalkozói kezdetek titkait az özvegye, Marika néni.

A cég partnerei a Sas úti telephelyen, az alapítás 50. évfordulójára szervezett jubileumi megemlékezésen

Forrás: Beküldött

– Budapestre jártak gyakran a zsigulival és nagyon nehéz volt az anyagbeszerzés. Akkor örültek a legjobban amikor három, vagy akár öt radiátort is sikerült beszerezni egyszerre. És az olyan boldogság volt mindig, mikor jött haza a férjem, hogy akkor amikor felmerült, mi legyen a nevünk, kitaláltam, hogy radiátor legyen a cég neve – idézte fel a cég névválasztásának a körülményeit a nagymama.

Megtudtuk azt is tőle, hogy 16 éves volt ő, 18 a későbbi férje, amikor megismerkedtek. Négy évig jártak, beleértve a leendő férje sorkatonaságának idejét is – szerencsére Egerben, a felderítőknél szolgált –, majd összeházasodtak. A férje a szakma mellett sportolt, tekézett. "Azt keményen, fiatal korában." – mondta az özvegye. A tekecsarnok állt már akkor a városi stadion sarkában és a vőlegényét sokszor kiengedték a laktanyából meszelni, felújítani az épületet.

A családi gyökerű gazdasági társaság ügyvezetői a három "Molnár fiú". Közülük a legidősebb testvér Molnár Zsolt Péter a budapesti VAGI ISTVÁN Épületgépészeti Szakközépiskolában szerzett középfokú épületgépészeti szakképesítést. Két évig apja vállalkozásában szerelőként dolgozott. Akkor őt is "bevitték" sorkatonának. A szolgálatot követően pedig ugyanabban a fővárosi iskolában épületgépész technikusi végzettséget szerzett.