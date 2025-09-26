Eladó a mátrai álom, és alkuképes az ár – ezekkel a házakkal egy életre megszedheted magad

„Eladó családi ház Eger szívében. Eger történelmi belvárosától mindössze pár perces autóútra található ez a családi ház, mely jelenleg Nagyrét Panzióként működik, mely egy modern és jól felszerelt, 2013-ban téglából épült ingatlan, mely ideális lehetőség családok számára, de akár magán klinika, iroda és több lehetőség is rejlik benne.” „EGERBEN LUXUS VILLA ELADÓ!” „A csodálatos Gyógyvizek Völgyében, Egerszalók központjában családi vállalkozásként 19 éve sikeresen működő apartman sorozat, plusz két szintes családi ház és egy 70 négyzetméteres gerenda ház, mely étkezőként szolgál eladó.” „Gyöngyöspata szívében kínálom megvételre, ezt a gyönyörű, ősfás környezetben található vendégházat.” „Meseház a Mátrában! Fantasztikus környezetben, páratlan elhelyezkedésű és adottságú, háromszintes családi ház/vendégház/panzió eladó.” „Eladó, Eger belvárosára és a Bükkre panorámás, 2005-ben épített napelemes luxus hotel.” „Képzelje el, hogy egyedülálló, autentikus és modern kivitelezésű vendégházak birtokosa lesz a Tisza-tó varázslatos vidékén, Poroszlón.” Kivételes befektetési lehetőség Demjénben a Fürdőktől 400 méterre. Otthon és jövedelmező turisztikai vállalkozás egyben!” Sorjáznak az ehhez hasonló hirdetések az egyik legnagyobb ingatlanos oldalon, amelyen 250-400 millió forintért hirdetik a 300-600 négyzetméteres eladó vendégházakat, panziókat Heves vármegyében. Egerben és környékén, de Gyöngyösön és a Mátrában is tucatszám adnák el tulajdonosaik ezeket a nagy méretű épületeket.

Eladó vendégház Egerben, a 890 négyzetméteres épület ára a hirdetés szerint 399 millió forint

Forrás: ingatlan.com

Egy ingatlanos szakember szerint vannak érdeklődők, még ha kevesen is, illetve van olyan is, aki eladna és nagyobbra cserélné turisztikai ingatlanát. Az eladási szándék mögött állhatnak családi okok, de az is, hogy akkora a volumen, amely már alkalmazott foglalkoztatását kívánná meg, úgy viszont nem érné meg a működtetés. Előfordul az is, hogy elment az épület fölött az idő, és nincs pénz, szándék már megújítani, jelenleg pályázat sem elérhető erre. Hozzátette, ezek az épületek csak erre a célra jók, többgenerációs családi háznak nem alkalmasak, munkásszállóra pedig a megyeszékhelyen nincs igény. Vannak olyanok, akik hosszú távra, szobánként, közös konyhával adnák bérbe a vendégházat, ennek megfelelően átalakítva. Hozzátette, a hirdetésekben szereplő árakból jócskán lehet alkudni.