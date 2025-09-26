1 órája
Eladó a mátrai álom, és alkuképes az ár – ezekkel a házakkal egy életre megszedheted magad
Nem csak lakások és családi házak jelentek meg a piacon a kedvezményes hitel bevezetésével. A nyár elmúltával a legdrágább hirdetéseket böngészve feltűnő, mennyi eladó vendégház és panzió van Heves vármegyében.
„Eladó családi ház Eger szívében. Eger történelmi belvárosától mindössze pár perces autóútra található ez a családi ház, mely jelenleg Nagyrét Panzióként működik, mely egy modern és jól felszerelt, 2013-ban téglából épült ingatlan, mely ideális lehetőség családok számára, de akár magán klinika, iroda és több lehetőség is rejlik benne.” „EGERBEN LUXUS VILLA ELADÓ!” „A csodálatos Gyógyvizek Völgyében, Egerszalók központjában családi vállalkozásként 19 éve sikeresen működő apartman sorozat, plusz két szintes családi ház és egy 70 négyzetméteres gerenda ház, mely étkezőként szolgál eladó.” „Gyöngyöspata szívében kínálom megvételre, ezt a gyönyörű, ősfás környezetben található vendégházat.” „Meseház a Mátrában! Fantasztikus környezetben, páratlan elhelyezkedésű és adottságú, háromszintes családi ház/vendégház/panzió eladó.” „Eladó, Eger belvárosára és a Bükkre panorámás, 2005-ben épített napelemes luxus hotel.” „Képzelje el, hogy egyedülálló, autentikus és modern kivitelezésű vendégházak birtokosa lesz a Tisza-tó varázslatos vidékén, Poroszlón.” Kivételes befektetési lehetőség Demjénben a Fürdőktől 400 méterre. Otthon és jövedelmező turisztikai vállalkozás egyben!” Sorjáznak az ehhez hasonló hirdetések az egyik legnagyobb ingatlanos oldalon, amelyen 250-400 millió forintért hirdetik a 300-600 négyzetméteres eladó vendégházakat, panziókat Heves vármegyében. Egerben és környékén, de Gyöngyösön és a Mátrában is tucatszám adnák el tulajdonosaik ezeket a nagy méretű épületeket.
Egy ingatlanos szakember szerint vannak érdeklődők, még ha kevesen is, illetve van olyan is, aki eladna és nagyobbra cserélné turisztikai ingatlanát. Az eladási szándék mögött állhatnak családi okok, de az is, hogy akkora a volumen, amely már alkalmazott foglalkoztatását kívánná meg, úgy viszont nem érné meg a működtetés. Előfordul az is, hogy elment az épület fölött az idő, és nincs pénz, szándék már megújítani, jelenleg pályázat sem elérhető erre. Hozzátette, ezek az épületek csak erre a célra jók, többgenerációs családi háznak nem alkalmasak, munkásszállóra pedig a megyeszékhelyen nincs igény. Vannak olyanok, akik hosszú távra, szobánként, közös konyhával adnák bérbe a vendégházat, ennek megfelelően átalakítva. Hozzátette, a hirdetésekben szereplő árakból jócskán lehet alkudni.
Kevesebb vendégéjszaka, több szálláshely
Törőcsik Gábor, egri turisztikai szakember szerint a statisztikák szerint csökkent az egri magánszálláshelyek forgalma, illetve a tulajdonosoknak problémát okozhat az is, hogy nekik is emelt rezsit kell fizetniük, ha a vendégházuk egy részében laknak. Egerben újra megnyílt szállodák is bővítették a szálláshely-kínálatot, amely egyébként is túltelítetté vált az elmúlt időszakban, így a piac most korrigál.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Nagy Szabina, az Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete elnöke elmondta, bár az elmúlt időszakban számos vendégház, panzió zárt be, de ugyanennyi új nyílik is a városban, ez tükröződik abban is, hogy az év végéig előírt minősítésben ők előnyt élveznek, míg a régiek közül sokan nem kerültek még sorra. Kérdés, meg fognak-e ezek a befektetések térülni. Mint mondta, több idős szálláshely-szolgáltató zárt be, úgy ítélték meg, megváltoztak a vendégek igényei. A szálláshely-foglaló oldalak helyett egyre többen közösségi oldalak csoportjaiban (amelyek tagsásáért a panziótulajdonosoknak fizetniük kell) kérnek ajánlatokat a szállásadóktól, s olyan elvárások vannak, amelyeknek többen már nem akarnak megfelelni. Kisebb szálláshelyek, de nagyobbak is bezártak, hiszen kevesebb a vendég (a lengyel, német turista is, és ők is másképpen foglalnak, mint korábban), de nagyobb a kínálat.
Szinte túl szép, hogy igaz legyen: tényleg ennyire csodálatosak az egri szállodák?
Az elnök megemlítette, a szálláshelyet bezárók közül többen elköltözni terveznek a városból, ezért is fejezik be a szolgáltatást. Olyan vállalkozók is felhagynak vele, akik nem elsősorban a szakma szeretete miatt vágtak bele, így a nehézségekkel szembesülve inkább befejezik. Ugyanis a hotelekkel kell versenyezni, hasonló minőséget kell kínálniuk olcsóbban.
A megváltozott utazási szokások miatt is több az eladó vendégház
- Ilyen nyarunk még nem volt, beszéltek róla többen is a minapi közgyűlésünkön. Az idő sem volt kedvező és sok vendég nem hónapokkal az út előtt foglal, hanem csak közvetlenül az utazás előtt, megnézve, milyen idő lesz hétvégén. Az Egerben töltött átlagos két és fél éjszaka is kevesebb az optimálisnál, ez a szállásadónak több munkával jár - mondta Nagy Szabina.
Egyéjszakás kaland ára Egerben? Nem hittük el, hogy bizonyos szolgáltatásokért mennyit kérnek el
Kifejtette, a covid után volt egy felívelés a belföldi turizmusban, keresték az önálló szállásokat. Azután a jakuzzikra lett igény, most pedig az a jellemző, hogy inkább külföld utaznak hosszabb időre a nyaralók, majd amellett két-három éjszakát eltöltenek belföldön is.
Nagy Szabina hozzátette, a növekvő rezsiköltségek is nehezítik a magán állásadók dolgát, miközben a vendégek is többet fogyasztanak, hiszen a klíma, a jakuzzi, a szauna lehetőségeit is kihasználják.
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
Középső ujjal köszöntik őket az autósok – így válaszolnak a traktorosok