Elengedett a légrugó, halálra nyomta a gép a munkást Hevesben

Az előző évekhez képest némileg kevesebb munkahelyi baleset történt idén június végéig, de többen is csonkulással járó balesetet szenvedtek. A munkavédelmi hatóság friss statisztikája szerint Heves vármegyében 335 munkabaleset történt, szemben az előző években regisztrált 340-350-nel, 2019-ben pedig még meghaladta a négyszázat a bejelentett történések száma. Az elmúlt hat esztendőben volt két olyan január-júniusi időszak is, amikor nem történt halálos munkabaleset, és 2023-ban is egy haláleset történt, idén azonban két élet veszett oda, csakúgy, mint tavaly, illetve 2019-ben és 2020-ban. Az egyik alkalommal közlekedési balesetben vesztette életét egy 20 esztendős fiatalember – Hatvan közelében történt a tragédia, amikor egy kisteherautó az út szélén álló teherautónak ütközött, és a sofőr a szemből érkező autó miatt nem tudta kikerülni a teherautót, utasa pedig életét vesztette.

Márciusban az M3-as autópálya felújításán történt halálos munkabaleset Heves vármegyében

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

A másikban pedig az M3-as autópálya felújításán dolgozó férfi ellenőrizte nem megfelelően működő munkagépét, amikor bekövetkezett a tragédia. Itt egy 23 éves fiatalember volt az áldozat, a Füzesabony és Mezőkövesd közötti felújításon dolgozott takarítógépével, amely meghibásodott, a sofőr kiszállt, hogy megjavítsa, de a légrugó elengedett, a gép a férfire zuhant és halálra nyomta.

Az idei első félévben a korábbiaknál több volt a súlyos esetek száma, ketten szenvedtek súlyos, csonkulásos sérülést hat hónap alatt, így összesen négy súlyos esemény történt. Emellett egyéb csonkulással járó balesetek is történtek, összesen kilenc hiba járt végtag, vagy más testrész részbeni elvesztésével, ami szokatlanul magas szám a korábbiakhoz képest, hiszen az előző hat évben négyszer is három esetet rögzítettek, kétszer pedig hatot.