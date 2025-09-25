3 órája
Elengedett a légrugó, halálra nyomta a gép a munkást Hevesben
Országosan több, Heves vármegyében kevesebb munkabaleset történt 2025 első félévében. A halálos munkabalesetek és a csonkolások száma is magas volt idén.
Az előző évekhez képest némileg kevesebb munkahelyi baleset történt idén június végéig, de többen is csonkulással járó balesetet szenvedtek. A munkavédelmi hatóság friss statisztikája szerint Heves vármegyében 335 munkabaleset történt, szemben az előző években regisztrált 340-350-nel, 2019-ben pedig még meghaladta a négyszázat a bejelentett történések száma. Az elmúlt hat esztendőben volt két olyan január-júniusi időszak is, amikor nem történt halálos munkabaleset, és 2023-ban is egy haláleset történt, idén azonban két élet veszett oda, csakúgy, mint tavaly, illetve 2019-ben és 2020-ban. Az egyik alkalommal közlekedési balesetben vesztette életét egy 20 esztendős fiatalember – Hatvan közelében történt a tragédia, amikor egy kisteherautó az út szélén álló teherautónak ütközött, és a sofőr a szemből érkező autó miatt nem tudta kikerülni a teherautót, utasa pedig életét vesztette.
A másikban pedig az M3-as autópálya felújításán dolgozó férfi ellenőrizte nem megfelelően működő munkagépét, amikor bekövetkezett a tragédia. Itt egy 23 éves fiatalember volt az áldozat, a Füzesabony és Mezőkövesd közötti felújításon dolgozott takarítógépével, amely meghibásodott, a sofőr kiszállt, hogy megjavítsa, de a légrugó elengedett, a gép a férfire zuhant és halálra nyomta.
Az idei első félévben a korábbiaknál több volt a súlyos esetek száma, ketten szenvedtek súlyos, csonkulásos sérülést hat hónap alatt, így összesen négy súlyos esemény történt. Emellett egyéb csonkulással járó balesetek is történtek, összesen kilenc hiba járt végtag, vagy más testrész részbeni elvesztésével, ami szokatlanul magas szám a korábbiakhoz képest, hiszen az előző hat évben négyszer is három esetet rögzítettek, kétszer pedig hatot.
Halálos munkabalesetek Hevesben: apa és fia is életét vesztette
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Országosan nőtt a munkabalesetek száma
Országos szinten növekedett a munkabalesetek száma, meghaladta a tízezret, ami majdnem ezerrel több az egy évvel korábbinál, de az előző négy esztendőben 9100-9800 között alakult. Ezek egyébként a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyveket tükrözik, rendszerint a bejelentések 95 százalékát dolgozzák föl az esetet követő hónap végéig. Halálos munkabalesetből 29 volt, ami elmaradt a három évvel korábbi csúcstól (38-an vesztették életüket akkor fél év alatt), majd egy nagyobb visszaesés következett, 24-re csökkent a halálesetek száma, azóta ismét emelkedésnek indult. Országszerte 12 súlyos csonkulásos eset történt, abból kettő Hevesben. A csonkulásos esetek mennyisége országszerte emelkedésnek indult, negyedével több volt, mint az előző évben.
Az aszfalt gőze mellett a kánikula is mást jelent – az építőipar nem állhat meg
Kis cégeknél és az építőiparban van a legtöbb halálos munkabaleset
Országszerte a legtöbb munkahelyi baleset a 10-49 és az 50-249 munkavállalót alkalmazó cégeknél történt, mindkét létszámkategóriában meghaladta a 3200-at, de a legtöbb halálos esemény, 17 a legkisebb vállalkozásoknál történt és náluk magas volt az egyéb súlyos események száma is. A balesetet szenvedett dolgozók többsége (6300) férfi volt. Korosztály szerint a leginkább kockázatot vállalók a 45-54 évesek voltak, körükben történt a legtöbb baleset, 2700 és a legtöbb haláleset, 11 is. Utánuk a 35-44 és a 25-34, valamint az 55-64 évesek korcsoportja következett, 1900-200 közti balesetszámmal. Haláleset az 55-64 és a 35-44 évesek közt történt leginkább, 6, illetve 5, míg a 18-24 évesek közül hárman vesztették életüket munkahelyi balesetben.
A legveszélyesebb ágazatnak a feldolgozóipar számított 3358 balesettel, majd a szállítás és a kereskedelem következett 1200-1500 munkabalesettel. Az építőiparban ezekhez képest kevés, bő négyszáz esemény történt, de ezek közül tíz is halálos kimenetelű volt, de az előbb említett ágazatokban is 4-7 haláleset történt. Sok baleset, hatszáz körüli történt az élelmiszeriparban, a fémfeldolgozásban, a kiskereskedelemben, a szállításban, a raktározásban, továbbá 400 körüli a közigazgatásban, az oktatásban és az egészségügyben.
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!