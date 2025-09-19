59 perce
Hamarosan megnyit Eger új vásártere
A Petőfi téren készült Eger új vásártere. Az önkormányzat azt írta, célja, hogy a Vásártér hiánypótló módon erősítse Eger közösségi és kulturális életét.
Eger önkormányzata korábban döntést hozott arról, hogy a Petőfi téren egy új, modern vásárteret alakít ki. A fejlesztésnek köszönhetően a város egy olyan közösségi térrel gazdagodik, amely egyszerre lesz otthona a jövőben hagyományos vásároknak és a kulturális élet pezsgő eseményeinek.
A vásártér szeptember 21-én fogadhat először látogatókat. A mostani alkalom azonban még átmeneti jelleggel zajlik: a mosdó és az árushelyek egyelőre ideiglenes formában állnak rendelkezésre, de így is lehetőséget kínálnak a vásárlásra és a kikapcsolódásra, írta az önkormányzat közleményében.
A tér valódi, üzemszerű nyitása októberben várható, amikor a Magyarok Vására visszatér Egerbe. Az október 12-i esemény már kísérőműsorokkal, gazdagabb árus- és vendéglátói kínálattal, valamint véglegesebb infrastruktúrával (új illemhelyekkel, vendéglátóegységekkel, teraszokkal) várja majd a látogatókat. A következő hetekben emellett elindul egy nagyszabású zöldítési program is, amelynek köszönhetően árnyas, barátságos, minden igényt kielégítő közösségi térré válik a Petőfi tér.
Az önkormányzat azt írta, célja, hogy a Vásártér hiánypótló módon erősítse Eger közösségi és kulturális életét, biztosítva a helyiek és a városba érkező vendégek számára egyaránt vonzó találkozási pontot.
Egyébként a Petőfi térre költözik át az egri régiégvásár is, amit most vasárnap elsőként tartanak itt.
