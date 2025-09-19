Hamarosan megnyit Eger új vásártere

Eger önkormányzata korábban döntést hozott arról, hogy a Petőfi téren egy új, modern vásárteret alakít ki. A fejlesztésnek köszönhetően a város egy olyan közösségi térrel gazdagodik, amely egyszerre lesz otthona a jövőben hagyományos vásároknak és a kulturális élet pezsgő eseményeinek.

Készül Eger új vásártere Fotó: Gömöri László Facebook

A vásártér szeptember 21-én fogadhat először látogatókat. A mostani alkalom azonban még átmeneti jelleggel zajlik: a mosdó és az árushelyek egyelőre ideiglenes formában állnak rendelkezésre, de így is lehetőséget kínálnak a vásárlásra és a kikapcsolódásra, írta az önkormányzat közleményében.