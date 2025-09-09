Miért pont most vesz mindenki használt autót? A Heves megyei kereskedők válasza az alkubajnokokat is meglepheti

Az iskolakezdés, az esetleges szeptemberi munkahelyi változások mind közrejátszanak abban, hogy immáron több éve ősszel felélénkül a használtautó-vásárlások száma Magyarországon. A Vezess.hu írása szerint a Das WeltAuto adatai alapján szeptember az egyik legforgalmasabb hónap a használt autók piacán, de a vásárlók döntéseit nemcsak a kínálat és az árak, hanem a biztonság és a fenntarthatósági szempontok is egyre inkább meghatározzák.

A használt autók piaca ősszel hagyományosan élénkebb

Forrás: Lang Róbert/Somogyi Hírlap

A Vezess.hu cikke szerint július végére a tavalyi első hét hónaphoz képest 2,6 százalékkal, 547 241 darabra bővült a használt autók adásvétele. Szeptembertől idén is élénkülés várható, és továbbra is az Opel, valamint a Volkswagen lehet a legnépszerűbb választás, miután idén mindkét márka kiemelkedő, tízszázalékos részedést szerzett a piacon. A német prémiumok is 5-6 százalékos részt hasítottak ki az eladásokból.

A cikk szerint szeptemberben jellemzően a mindennapi ingázás és az iskolába járás határozza meg a döntéseket. A vevők egy része kisebb, városi autót keres, ami gazdaságosan üzemeltethető, míg a családosok biztonságosabb és tágasabb modelleket választanak a gyerekek szállításához.

A szeptemberi élénkülést követően a piac az őszi hónapokban általában kiegyensúlyozottabb marad, de a vásárlói attitűdök változása – a takarékosság, a biztonság és a fenntarthatóság előtérbe kerülése – tartós trendnek ígérkezik.

Szeptemberben bepótolják, ami augusztusban elmaradt

Tóth Máté, a Shick-R Kft. ügyvezető igazgatója szerint van emelkedés szeptemberben az eladásokban, de nem óriási hullám. Náluk általában húsz körüli darabszámú használt autó van, havonta 8-10-et adnak el, ilyenkor például 12 cserél gazdát. A nyár, különösen az augusztus hullámvölgyet jelent az autóvásárlásokban, ilyenkor sokan nyaralnak és az értékesítők is szabadságra mennek. A szeptemberi növekedés tulajdonképpen bepótolja az augusztusi elmaradást, ilyenkor váltják valóra a nyár végi vásárlási elhatározásokat.

Tóth Máté hozzátette, az új autó eladásokban is emelkedés van szeptemberben, illetve egész ősszel, ilyenkor több a beszámított autó is, amelyet értékesítenek a vevőknek. A másik csúcs a december, amikor sok új autót adnak el, a vásárlók igyekszenek úgy időzíteni, hogy a „karácsonyfa alá” kerüljön a kocsi. Ilyenkor vannak nagyobb akciók is, minden márka igyekszik értékesíteni a meglévő készletet, növelni az év végi eladásait.