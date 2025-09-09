1 órája
Miért pont most vesz mindenki használt autót? A Heves megyei kereskedők válasza az alkubajnokokat is meglepheti
Az augusztus és a december hagyományosan gyengébb a használtautó-piacon. A vásárlási kedvet befolyásolja az is, mennyi használt autó van a kereskedésekben.
Az iskolakezdés, az esetleges szeptemberi munkahelyi változások mind közrejátszanak abban, hogy immáron több éve ősszel felélénkül a használtautó-vásárlások száma Magyarországon. A Vezess.hu írása szerint a Das WeltAuto adatai alapján szeptember az egyik legforgalmasabb hónap a használt autók piacán, de a vásárlók döntéseit nemcsak a kínálat és az árak, hanem a biztonság és a fenntarthatósági szempontok is egyre inkább meghatározzák.
A Vezess.hu cikke szerint július végére a tavalyi első hét hónaphoz képest 2,6 százalékkal, 547 241 darabra bővült a használt autók adásvétele. Szeptembertől idén is élénkülés várható, és továbbra is az Opel, valamint a Volkswagen lehet a legnépszerűbb választás, miután idén mindkét márka kiemelkedő, tízszázalékos részedést szerzett a piacon. A német prémiumok is 5-6 százalékos részt hasítottak ki az eladásokból.
A cikk szerint szeptemberben jellemzően a mindennapi ingázás és az iskolába járás határozza meg a döntéseket. A vevők egy része kisebb, városi autót keres, ami gazdaságosan üzemeltethető, míg a családosok biztonságosabb és tágasabb modelleket választanak a gyerekek szállításához.
A szeptemberi élénkülést követően a piac az őszi hónapokban általában kiegyensúlyozottabb marad, de a vásárlói attitűdök változása – a takarékosság, a biztonság és a fenntarthatóság előtérbe kerülése – tartós trendnek ígérkezik.
Szeptemberben bepótolják, ami augusztusban elmaradt
Tóth Máté, a Shick-R Kft. ügyvezető igazgatója szerint van emelkedés szeptemberben az eladásokban, de nem óriási hullám. Náluk általában húsz körüli darabszámú használt autó van, havonta 8-10-et adnak el, ilyenkor például 12 cserél gazdát. A nyár, különösen az augusztus hullámvölgyet jelent az autóvásárlásokban, ilyenkor sokan nyaralnak és az értékesítők is szabadságra mennek. A szeptemberi növekedés tulajdonképpen bepótolja az augusztusi elmaradást, ilyenkor váltják valóra a nyár végi vásárlási elhatározásokat.
Tóth Máté hozzátette, az új autó eladásokban is emelkedés van szeptemberben, illetve egész ősszel, ilyenkor több a beszámított autó is, amelyet értékesítenek a vevőknek. A másik csúcs a december, amikor sok új autót adnak el, a vásárlók igyekszenek úgy időzíteni, hogy a „karácsonyfa alá” kerüljön a kocsi. Ilyenkor vannak nagyobb akciók is, minden márka igyekszik értékesíteni a meglévő készletet, növelni az év végi eladásait.
Az elmúlt időszakban főként a közép árkategóriába tartozók, közepes felszereltségű használt autókat keresték nálunk, a lélektani határ 3-4 millió forint. Ahogyan drágultak a gépjárművek, úgy tolódott felfelé az ár. Általában a kevés futásteljesítményű kocsikat keresik, leginkább 100 ezer kilométer alatt, azaz a 6-8 éves példányokat. Az új autók esetében szintén a közepes árú, közepes felszereltségű kocsik iránt van igény, az olyan kisebb autók is, mint a Clio, már nem azok. A következő méret a Captur, amely jól fogy. Sokat adunk el a kínai MG-kből, ezek főleg SUV-ok és jó árban vannak
– ismertette Tóth Máté.
Egyre több a kínai márka, cégek veszik az elektromost
Kifejtette, a magyar vásárlók egyre kevésbé tartanak a kínai autókból. Nagyon látványos a kínai autók előretörése, hetente érkezik új ottani márka az országba. Jó az elfogadottságuk, minőségben sincs már különbség a nyugati autókhoz képest, de azoknál sokkal olcsóbbak. Mint mondta, elsajátították a technológiát és már ők diktálnak, az elektromos autók terén pedig előnyben vannak.
Az elektromos autók kis részét teszik ki az eladásainknak, egyelőre drágábbak, mint a benzinesek, gazdaságilag nem mindenkinek éri meg őket fenntartani. Akik otthon napelemről tudják tölteni őket, azoknak inkább megéri ilyet vásárolni. Az eladásaink 95 százaléka benzinmotoros autó, most van céges pályázat, amelyet meghosszabbítottak és plusz forrást is tettek bele, így elektromos autót szinte kizárólag cégek vásárolnak. Egy magánszemély, aki elektromos kocsit vásárol, ezerből egy van
– tette hozzá Tóth Máté.
A megbízhatóság szempont a használt autó vásárlásakor
Laskovics Pétertől, az AHB Autócentrum ügyvezetőjétől megtudtuk, a használat autók kereskedelmében hagyományosan az augusztus és a december a leggyengébb hónap, de az idei nyárban a július kiemelkedő volt és az augusztus is jobb a sok éves átlagnál. Szeptember is jól indult. Úgy látja, leginkább a készlet nagysága az, ami befolyásolja a forgalmat, ha sok az eladó autó, több darabot tudnak hirdetni, több a vásárló is, ha a több adás-vétel miatt a készlet csökken, akkor az érdeklődés is kevesebb.
Mi sok autót adunk el a 3-6 millió forint közötti kategóriában, igyekezünk Észak-Kelet Magyarországon a polgári családok igényeit kielégíteni. Leginkább az 5-12 év közötti autókat keresik, a márkák közül a Toyota, a Hyundai, a Mazda és a VW a legkedveltebb, a VW a megbízható dízelmotorjai, a Toyota hibridjei és benzinesei a márka általános megbízhatósága, a Mazda a felszereltsége, formája miatt
– mondta Laskovics Péter.
Hozzátette, az ősztől is jó forgalmat várnak, ugyanakkor a lakáspiac élénkülése kihathat az autópiacra. Egy ingatlan vásárlása ugyan eltér egy autóvásárlástól, de mindkettő ugyanazt a pénztárcát terheli. Ugyanakkor az autó már szükséges eszköz a mindennapokban, ha kell, akkor cserélik az emberek nagyobbra, kisebbre, újabbra.
