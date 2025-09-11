A hegybíró időpontot hirdetett 22 szőlőfajta szedésének kezdetére

A szőlőtermelőket tájékoztató dokumentum tartalmazza azt a megállapítást, hogy az "Egri Védett Eredetű borok Termékleírása" alapján az OEM Eger Classicus fehér és Classicus Csillag minőségi kategóriához – Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Királyleányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zöld veltelini fajták esetében – minimálisan 17Mm° mustcukorfok szükséges. Az OEM Eger Classicus Rozé és Classicus siller minőségi kategóriához pedig – Bíborkadarka, Blauburger, Kadarka, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah és Zweigelt fajták esetében – minimálisan 17Mm° mustcukorfok szükséges.

Az újabb minőség kategória az "OEM Eger Classicus Vörös és OEM Egri Bikavér Egri Bv. Classicus". Ebben a kategóriában – Bíborkadarka, Blauburger, Kadarka, Kékoportó és Zweigelt fajták esetében – minimálisan 17Mm° mustcukorfok; Merlot, Pinot noir és Syrah fajták esetében pedig minimálisan 19Mm° mustcukorfok az elérendő. A legmagasabb követelmény az OEM Eger Superior és Grand Superior minőségi kategóriához tartozó szőlőfajtákhoz kötődik. Esetükben legalább 20Mm° mustcukorfok szükséges.