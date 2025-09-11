szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Csütörtöktől szüretelhető

3 órája

A hegybíró időpontot hirdetett 22 szőlőfajta szedésének kezdetére

Címkék#Tarsoly József#szőlőfajta#chardonnay#rizling#szüret

Eger város hegybírója további 22 – az Egri Hegyközség területén termelt – szőlőfajta szüretének kezdeti időpontját határozta meg szeptember 12-ében. Tarsoly József hegybíró a közleményét portálunkhoz is eljuttatta.

Sike Sándor

Tarsoly József hegybíró az alábbi szőlőfajták szüretének csütörtöki megkezdését jelölte meg: Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Királyleányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Tramini,  Viognier, Zöld veltelini, ill. Bíborkadarka, Blauburger, Kadarka, Kékoportó, Merlot,  Pinot noir, Syrah és Zweigelt.

Közzétette a hegybíró az újabb kezdési időpontot
Az egri hegybíró újra szedéskezdési időpontot  – ezúttal 22 szőlőfajtára – hirdetett
Fotó: Huszár Márk / Forrás: heol

A hegybíró további részleteket is "elárult"

A szőlőtermelőket tájékoztató dokumentum tartalmazza azt a megállapítást, hogy az "Egri Védett Eredetű borok Termékleírása"  alapján az  OEM Eger Classicus fehér és Classicus Csillag minőségi kategóriához – Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Királyleányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot  blanc, Rajnai rizling, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zöld veltelini fajták esetében  – minimálisan 17Mm° mustcukorfok szükséges. Az OEM Eger Classicus Rozé és Classicus siller minőségi kategóriához pedig – Bíborkadarka, Blauburger, Kadarka, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah és Zweigelt fajták  esetében – minimálisan 17Mm° mustcukorfok szükséges.

Az újabb minőség kategória az "OEM Eger Classicus Vörös és OEM Egri Bikavér Egri Bv. Classicus". Ebben a kategóriában – Bíborkadarka, Blauburger, Kadarka, Kékoportó és Zweigelt fajták esetében – minimálisan 17Mm° mustcukorfok;  Merlot, Pinot noir és Syrah fajták esetében pedig minimálisan 19Mm° mustcukorfok az elérendő. A legmagasabb követelmény az OEM Eger Superior és Grand Superior minőségi kategóriához tartozó szőlőfajtákhoz kötődik. Esetükben legalább 20Mm° mustcukorfok szükséges.

Az egri hegybíró közleményéből kiderül az is, hogy milyen kategóriában, milyen hozam lehetséges kézi, illetve gépi szüretelés szerinti bontásban. Megtudhatjuk azt is, hogy az időjárási és növény-egészségügyi helyzetre tekintettel a hegyközségi tag – írásban benyújtott – kérésére helyszíni szemlét követő egyedi szüreti kezdési időpontra indokolt esetben a hegybíró engedélyt adhat. 

A szüret kezdési időpontjának meghirdetése megadja a lehetőségét annak, hogy  minden szőlőtermelő és felvásárló eldöntse, hogy ettől az időponttól kezdve mikor szüretel. A  meghirdetett szüreti időpont előtti szüret esetén a Hegyszabályzat ellen vétőt pénzbírsággal sújthatják  és az „egri” termőhelyre utaló termékmegjelöléstől eltilthatják.

– A Védett Eredetű Egri szőlőalapanyag szüret kezdési időpontját fajtánként a Hegyközség a  szokásos módon előre meghirdeti és ez a termelőkre, felvásárlókra kötelező

 – olvasható Tarsoly József közleményében.

 

 

