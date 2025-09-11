31 perce
A hegybíró időpontot hirdetett 22 szőlőfajta szedésének kezdetére
Eger város hegybírója további 22 – az Egri Hegyközség területén termelt – szőlőfajta szüretének kezdeti időpontját határozta meg szeptember 12-ében. Tarsoly József hegybíró a közleményét portálunkhoz is eljuttatta.
Tarsoly József hegybíró az alábbi szőlőfajták szüretének csütörtöki megkezdését jelölte meg: Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Királyleányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zöld veltelini, ill. Bíborkadarka, Blauburger, Kadarka, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah és Zweigelt.
A hegybíró további részleteket is "elárult"
A szőlőtermelőket tájékoztató dokumentum tartalmazza azt a megállapítást, hogy az "Egri Védett Eredetű borok Termékleírása" alapján az OEM Eger Classicus fehér és Classicus Csillag minőségi kategóriához – Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Királyleányka, Mézes, Olaszrizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Sauvignon, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zöld veltelini fajták esetében – minimálisan 17Mm° mustcukorfok szükséges. Az OEM Eger Classicus Rozé és Classicus siller minőségi kategóriához pedig – Bíborkadarka, Blauburger, Kadarka, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Syrah és Zweigelt fajták esetében – minimálisan 17Mm° mustcukorfok szükséges.
Az újabb minőség kategória az "OEM Eger Classicus Vörös és OEM Egri Bikavér Egri Bv. Classicus". Ebben a kategóriában – Bíborkadarka, Blauburger, Kadarka, Kékoportó és Zweigelt fajták esetében – minimálisan 17Mm° mustcukorfok; Merlot, Pinot noir és Syrah fajták esetében pedig minimálisan 19Mm° mustcukorfok az elérendő. A legmagasabb követelmény az OEM Eger Superior és Grand Superior minőségi kategóriához tartozó szőlőfajtákhoz kötődik. Esetükben legalább 20Mm° mustcukorfok szükséges.
Az egri hegybíró közleményéből kiderül az is, hogy milyen kategóriában, milyen hozam lehetséges kézi, illetve gépi szüretelés szerinti bontásban. Megtudhatjuk azt is, hogy az időjárási és növény-egészségügyi helyzetre tekintettel a hegyközségi tag – írásban benyújtott – kérésére helyszíni szemlét követő egyedi szüreti kezdési időpontra indokolt esetben a hegybíró engedélyt adhat.
A szüret kezdési időpontjának meghirdetése megadja a lehetőségét annak, hogy minden szőlőtermelő és felvásárló eldöntse, hogy ettől az időponttól kezdve mikor szüretel. A meghirdetett szüreti időpont előtti szüret esetén a Hegyszabályzat ellen vétőt pénzbírsággal sújthatják és az „egri” termőhelyre utaló termékmegjelöléstől eltilthatják.
– A Védett Eredetű Egri szőlőalapanyag szüret kezdési időpontját fajtánként a Hegyközség a szokásos módon előre meghirdeti és ez a termelőkre, felvásárlókra kötelező
– olvasható Tarsoly József közleményében.
