Vége az ingyenes külföldi kártyás készpénzfelvételnek
Két nagybanknál már pénzbe került a revolutos pénzfelvétel. Néhány hazai pénzintézetnél még van lehetőség ATM-ből ingyenes készpénzfelvételre külföldi bankkártyával.
Az OTP Bank hivatalosan is megerősítette, hogy nem ad lehetőséget többé a külföldi pénzintézetek által kibocsátott kártyákkal történő ingyenes készpénzfelvételre a saját bankautomatáikból, írja a Világgazdaság. Erre még a tranzakció jóváhagyása előtt fel is hívja az ügyfelek figyelmét a képernyőn. Az OTP-n kívül az Erste Banknál sem lehet már külföldi bankkártyával ingyenesen készpénzt fölvenni ATM-nél, de más hazai nagybankoknál még él a lehetőség a Világgazdaság szerint.
Sok hazánkban élő, vagy itt vendégeskedő külföldi eddig Revoluttal, vagy Wise-sal igyekezett alacsonyan tartani banki költségeit, nekik bizonyos összeghatárig ingyenes volt a készpénzfelvétel az OTP-nél is. A Revolut például kedvelt megoldás hazánkban tanuló külföldi fiatalok körében is, akik leginkább ezzel próbálták megoldani pénzügyeiket hazájuktól távol. Ez a lehetőség azonban a legnagyobb hazai banknál nekik sem áll majd rendelkezésükre, így más megoldás után kell nézniük, ha szükségük van készpénzre.
