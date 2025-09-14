Kevesebb beruházás Hevesben

Negyedéves és féléves szinten is csökkent a beruházások mennyisége heves vármegyében. A KSH közlése szerint a beruházások volumene az idei második negyedévben országos szinten 8,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, míg a megyében 23,4 százalékos volt a zuhanás. Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött Magyarországon, míg Hevesben nominálisan 15 százalék körüli volt a növekedés.

Az építési beruházások és a gépbeszerzések csökkentek az idei első negyedévben

Heves vármegyében az idei második negyedévben közel 40 milliárd forint értékben ruháztak be a gazdasági társaságok és az állam, míg tavaly 52 milliárd forint volt ez az összeg. Az idei adat csak a tavalyelőtti április-június időszakénál jobb az utóbbi években. 2025. első félévében Heves vármegyében 74,48 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre, míg egy évvel korábban 83 milliárd forint volt az érték, két éve pedig 71,3 milliárd forint.

