16 perce
Mezőtárkány Budapesten hódított: Pintér Sándor is meglátogatta a standjukat
Hálásan köszönöm Pásztor István alpolgármester úr, képviselő-társaim, a munkatársaim, a közfoglalkoztatásban dolgozók és az önkéntes segítőink munkáját! Facebook posztjában köszönte meg így Mezőtárkány polgármestere, Tóthné Szabó Anita a napokban megtartott VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron való bemutatkozásukhoz nyújtott segítséget.
A község önkormányzata már nyolcadik alkalommal kapott meghívást a Belügyminisztérium által szervezett Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárra – tudtuk meg a település polgármesterétől. A rendezvény az elmúlt héten pénteken és szombaton a Vajdahunyad váránál zajlott, s a faluvezető szerint egy csodálatos programnak lehettek részesei Budapesten.
A közfoglalkoztatási kiállítás az értékteremtő programot hivatott bemutatni
– Az országból 85 közfoglalkoztató között mutathattuk be és árusíthattuk az értékteremtő programunk termékeit, és egy kis vendéglátással is kedveskedtünk a látogatóknak – fogalmazott a mezőtárkányi polgármester.
Tóthné Szabó Anita közléséből megtudtuk: Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára díszoklevéllel köszönte meg a kiállítók munkáját, illetve szombaton dr. Pintér Sándor belügyminiszter is látogatást tett a rendezvényen.
– Köszönjük a Belügyminisztérium meghívását, gratulálunk a nagyszerű szervezéshez! Nagyon jól éreztük magunkat, sok tapasztalattal gazdagodtunk. Öröm volt számunkra, hogy megismertethettük a vásárra kilátogató vendégekkel a településünket, valamint a községben folyó értékteremtő közmunkaprogram eredményeit – fogalmaz a közösségi felületen közzétett posztjában Tóthné Szabó Anita.
Mezőtárkányi módra kínálták a pincepörköltet a közfoglalkoztatási kiállításon
