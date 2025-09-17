Mezőtárkány Budapesten hódított: Pintér Sándor is meglátogatta a standjukat

A község önkormányzata már nyolcadik alkalommal kapott meghívást a Belügyminisztérium által szervezett Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárra – tudtuk meg a település polgármesterétől. A rendezvény az elmúlt héten pénteken és szombaton a Vajdahunyad váránál zajlott, s a faluvezető szerint egy csodálatos programnak lehettek részesei Budapesten.

A VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár mezőtárkányi csapata

Forrás: Sike Sándor/Heol.hu

A közfoglalkoztatási kiállítás az értékteremtő programot hivatott bemutatni

– Az országból 85 közfoglalkoztató között mutathattuk be és árusíthattuk az értékteremtő programunk termékeit, és egy kis vendéglátással is kedveskedtünk a látogatóknak – fogalmazott a mezőtárkányi polgármester.

Tóthné Szabó Anita közléséből megtudtuk: Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára díszoklevéllel köszönte meg a kiállítók munkáját, illetve szombaton dr. Pintér Sándor belügyminiszter is látogatást tett a rendezvényen.

A Belügyminisztérium államtitkára díszoklevélben köszönte meg Mezőtárkány polgármesterének a részvételt

Forrás: Sike Sándor/Heol.hu

– Köszönjük a Belügyminisztérium meghívását, gratulálunk a nagyszerű szervezéshez! Nagyon jól éreztük magunkat, sok tapasztalattal gazdagodtunk. Öröm volt számunkra, hogy megismertethettük a vásárra kilátogató vendégekkel a településünket, valamint a községben folyó értékteremtő közmunkaprogram eredményeit – fogalmaz a közösségi felületen közzétett posztjában Tóthné Szabó Anita.