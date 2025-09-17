szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulók
A Vajdahunyad váránál mutatkoztak be

1 órája

Mezőtárkány Budapesten hódított: Pintér Sándor is meglátogatta a standjukat

Címkék#Belügyminisztérium#Tóthné Szabó Anita#Dr Pintér Sándor#Réthy Pál#Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás

Hálásan köszönöm Pásztor István alpolgármester úr, képviselő-társaim, a munkatársaim, a közfoglalkoztatásban dolgozók és az önkéntes segítőink munkáját! Facebook posztjában köszönte meg így Mezőtárkány polgármestere, Tóthné Szabó Anita a napokban megtartott VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron való bemutatkozásukhoz nyújtott segítséget.

Sike Sándor

A község önkormányzata már nyolcadik alkalommal kapott meghívást a Belügyminisztérium által szervezett Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárra – tudtuk meg a település polgármesterétől. A rendezvény az elmúlt héten pénteken és szombaton a Vajdahunyad váránál zajlott, s a faluvezető szerint egy csodálatos programnak lehettek részesei Budapesten.

VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár sok ember közös munkájaként volt sikeres
A VIII. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár mezőtárkányi csapata
Forrás:  Sike Sándor/Heol.hu

A közfoglalkoztatási kiállítás az értékteremtő programot hivatott bemutatni

– Az országból 85 közfoglalkoztató között mutathattuk be és árusíthattuk az értékteremtő programunk termékeit, és egy kis vendéglátással is kedveskedtünk a látogatóknak – fogalmazott a mezőtárkányi polgármester. 
Tóthné Szabó Anita közléséből megtudtuk: Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára díszoklevéllel köszönte meg a kiállítók munkáját, illetve szombaton dr. Pintér Sándor belügyminiszter is látogatást tett a rendezvényen. 

A Belügyminisztérium államtitkára díszoklevélben köszönte meg Mezőtárkány polgármesterének a részvételt
Forrás:  Sike Sándor/Heol.hu

– Köszönjük a Belügyminisztérium meghívását, gratulálunk a nagyszerű szervezéshez! Nagyon jól éreztük magunkat, sok tapasztalattal gazdagodtunk. Öröm volt számunkra, hogy megismertethettük a vásárra kilátogató vendégekkel a településünket, valamint a községben folyó értékteremtő közmunkaprogram eredményeit – fogalmaz a közösségi felületen közzétett posztjában Tóthné Szabó Anita.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
