Aszály

21 perce

A kukorica termése csak fele az átlagosnak

Címkék#napraforgó#aszály#kukorica

A napraforgó jobban tűrte a nyári aszályt, így kisebb a kiesés Hevesben is. A kukorica termésátlaga viszont a felére esett vissza az elmúlt évekhez képest.

Tóth Balázs

A napraforgó harmadát már betakarították Heves vármegyében, a 2,2 tonnás termésátlag pedig alatta marad a korábbi évekének, bár a nagyon aszályos 202-est még felülmúlja. Idén a korábbi évekhez hasonló területen, 32 ezer hektáron vetették az olajnövényt. A kukoricát megviselte az aszály, körülbelül hétezer hektáron lehet betakarítani szemes kukoricát a megyében, ami kevésnek mondható. A kukorica termésátlaga eddig 3,3 tonna, ami fele a szokásosnak. Ugyanakkor még csupán a terület 15 százalékáról került a magtárakba a kukoricatermés. A szója 1,2 tonnás hektáronkénti átlageredményt hozott, 170 hektáron takarították be a növényt.

A kukorica termésátlaga fele a korábbi évek átlagának Hevesben
A kukorica termésátlaga fele a korábbi évek átlagának Hevesben Forrás: Dinya Magdolna/Beol.hu

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aratási koordinációs bizottsági ülésén kiderült, az őszi káposztarepce vetése előrehaladott állapotban van, a gazdák 7600 hektáron terveznek repcét termeszteni a következő évben 6500 hektáron már a földben van a mag, sok helyen pedig már ki is kelt, mondta el dr. Seszták Attila Heves megyei igazgató. A repce és az árpa magágy-előkészítése és vetése folyamatban van, előbbit 11 és fél ezer, utóbbit 47 és fél ezer hektáron tervezik vetni a Heves vármegyei gazdálkodók.

A kukorica termésátlaga így is magasabb, mint eső nélkül lett volna

Az igazgató szerint a hidegfronttal érkező esőre szüksége van a megyei termelőknek, bár a napraforgó betakarítását hátráltatja, de a vetéseken segíteni fog a nedvesség. Ignácz Szabolcs megyei elnök szerint a gazdálkodók visszajelzése alapján a napraforgó termésmennyisége nagy szórást mutat a megyében, volt olyan tábla, ahol 5-10 mázsa, máshol 20-25 mázsás termésátlagokat regisztráltak. Kiemelte, az augusztusi 30 milliméternyi csapadék visszahozta az őszi betakarítású növényeket, megmentette a termést. Ugyanakkor a parlagfű-mentesítés volt, ahol sikerült, volt, ahol nem, a használt vegyszert nem mindenhol mosta be az eső. A kukoricával kapcsolatban megjegyezte, remélhetőleg a hazai piacra elegendő lesz a belföldi termés.

 

