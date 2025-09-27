21 perce
A kukorica termése csak fele az átlagosnak
A napraforgó jobban tűrte a nyári aszályt, így kisebb a kiesés Hevesben is. A kukorica termésátlaga viszont a felére esett vissza az elmúlt évekhez képest.
A napraforgó harmadát már betakarították Heves vármegyében, a 2,2 tonnás termésátlag pedig alatta marad a korábbi évekének, bár a nagyon aszályos 202-est még felülmúlja. Idén a korábbi évekhez hasonló területen, 32 ezer hektáron vetették az olajnövényt. A kukoricát megviselte az aszály, körülbelül hétezer hektáron lehet betakarítani szemes kukoricát a megyében, ami kevésnek mondható. A kukorica termésátlaga eddig 3,3 tonna, ami fele a szokásosnak. Ugyanakkor még csupán a terület 15 százalékáról került a magtárakba a kukoricatermés. A szója 1,2 tonnás hektáronkénti átlageredményt hozott, 170 hektáron takarították be a növényt.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aratási koordinációs bizottsági ülésén kiderült, az őszi káposztarepce vetése előrehaladott állapotban van, a gazdák 7600 hektáron terveznek repcét termeszteni a következő évben 6500 hektáron már a földben van a mag, sok helyen pedig már ki is kelt, mondta el dr. Seszták Attila Heves megyei igazgató. A repce és az árpa magágy-előkészítése és vetése folyamatban van, előbbit 11 és fél ezer, utóbbit 47 és fél ezer hektáron tervezik vetni a Heves vármegyei gazdálkodók.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A kukorica termésátlaga így is magasabb, mint eső nélkül lett volna
Az igazgató szerint a hidegfronttal érkező esőre szüksége van a megyei termelőknek, bár a napraforgó betakarítását hátráltatja, de a vetéseken segíteni fog a nedvesség. Ignácz Szabolcs megyei elnök szerint a gazdálkodók visszajelzése alapján a napraforgó termésmennyisége nagy szórást mutat a megyében, volt olyan tábla, ahol 5-10 mázsa, máshol 20-25 mázsás termésátlagokat regisztráltak. Kiemelte, az augusztusi 30 milliméternyi csapadék visszahozta az őszi betakarítású növényeket, megmentette a termést. Ugyanakkor a parlagfű-mentesítés volt, ahol sikerült, volt, ahol nem, a használt vegyszert nem mindenhol mosta be az eső. A kukoricával kapcsolatban megjegyezte, remélhetőleg a hazai piacra elegendő lesz a belföldi termés.
Elgázolt egy embert az egri vonat, óriási a felfordulás a hatvani vonalon – frissítve
Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó
Vészhelyzet a Temunál: nem jönnek a csomagok Magyarországra