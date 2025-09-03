Lőrinc napja után tényleg borzalmas a dinnye? Megdöntjük a nagy mítoszt!

A közkeletű mondás szerint Lőrinc napja (nem az augusztusi, hanem nyilván a szeptemberi) után már nem érdemes dinnyét venni, mert finoman szólva tönkreteszi a dinnyét, egész konkrétan Lőrinc belepisil a dinnyébe, de vannak tájegységek, ahol durvább a megfogalmazás. Akárhogy is, a közmondás nyilván tapasztalaton alapult, a kora őszre jellemző növekvő hőingás – hideg hajnalok, meleg nappalok – nem tettek jót a gyümölcsnek, és a görögdinnyék megromlottak, megposhadtak.

Lőrinc belepisil a dinnyébe, tartja a közmondás. A valóságban akár a hónap végéig is lehet jó magyar dinnyét kapni, hosszú tenyészidejű fajtát és ép héjú gyümölcsöst érdemes választani.

Forrás: Molcsányi Máté/Kisalföld

- Amíg Magyarországon négy-öt fajta volt, ez addig valóban így is volt. Manapság viszont már új, hibrid fajtákat termesztünk, amelyek még szeptember végén is bátran fogyaszthatók – mondta Slakta Gyula erdőtelki kertész, akinek még most is vannak dinnyéi és jók. Szerinte bátran lehet vásárolni, mert a görögdinnye még mindig a legolcsóbb gyümölcsök közé tartozik. A hosszabbodó szezonban ilyenkor általában már a másodkötések kerülnek a pultokra.

Mint elmondta, a régi fajták még nem nemesítettek voltak, nem voltak konstansak, és lehetett róluk magot fogni, amelyek még négy év múlva is kikeltek. A maiak hibrid fajták, a termésből kivett magok is hoznak gyümölcsöt, de nem olyat, mint az eredeti fajtára jellemző. Hogy Lőrinc után melyik fogyasztható, nem fajtafüggő, noha az újak tövön eltarthatósága és tárolhatósága is hosszabb. Az utószezonban már nem olyan a dinnye ára sem, hogy elbírna többletmunkát – gyommentesítést, újra fóliázást – így csökkentve a termést érő hőingadozást, ami okozza a gyümölcshús elromlását, azaz a "lőrincesedést". A hónap közepéig egyébként 14-15 Celsius fokos napi hőingás lesz, ami nem nagy. Az utószezoni bevétel ugyanakkor idén kompenzálhatja a rosszabb főszezont és segíthet a termelőknek a jövő évi indulásban.

- Nagy volt a baj idén, hiszen a korán, áprilisban kiültetett növények (ebből lett volna a korai dinnye) a májusi hideg miatt nem fejlődtek megfelelően. A májusi kiültetések viszont nem szenvedtek annyit, így utolérték a koraiakat, azáltal túlkínálat alakult ki idehaza és exportálni sem lehetett. Mi egy kilónyit sem vittünk külföldre, nem volt akkor kereslet. Ezáltal előfordult, hogy a dinnye egy része tönkrement a kertészeteknél – magyarázta Slakta Gyula, aki szerint a kereskedelem sem feltétlenül árazott megfelelően, adhatták volna olcsóbban is a szezongyümölcsöt.