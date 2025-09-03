37 perce
Lőrinc napja után tényleg borzalmas a dinnye? Megdöntjük a nagy mítoszt!
Még mindig van a piacon jó dinnye és akár további egy hónapig is lehet majd kapni. A hosszú tenyészidejű fajták a tövön és tárolva is tovább eltarthatók. A görögdinnyére a nagy napi hőingás jelenti a veszélyt az ősziesre forduló időben, ezért mondja a népnyelv, hogy Lőrinc belepisil a dinnyébe. Heves híres dinnyés terület, kerestünk egy igazi szakembert, mondja el az igazságot.
A közkeletű mondás szerint Lőrinc napja (nem az augusztusi, hanem nyilván a szeptemberi) után már nem érdemes dinnyét venni, mert finoman szólva tönkreteszi a dinnyét, egész konkrétan Lőrinc belepisil a dinnyébe, de vannak tájegységek, ahol durvább a megfogalmazás. Akárhogy is, a közmondás nyilván tapasztalaton alapult, a kora őszre jellemző növekvő hőingás – hideg hajnalok, meleg nappalok – nem tettek jót a gyümölcsnek, és a görögdinnyék megromlottak, megposhadtak.
- Amíg Magyarországon négy-öt fajta volt, ez addig valóban így is volt. Manapság viszont már új, hibrid fajtákat termesztünk, amelyek még szeptember végén is bátran fogyaszthatók – mondta Slakta Gyula erdőtelki kertész, akinek még most is vannak dinnyéi és jók. Szerinte bátran lehet vásárolni, mert a görögdinnye még mindig a legolcsóbb gyümölcsök közé tartozik. A hosszabbodó szezonban ilyenkor általában már a másodkötések kerülnek a pultokra.
Hideg hajnalra, meleg nappal, ez jelentette, hogy Lőrinc belepisil a dinnyébe
Mint elmondta, a régi fajták még nem nemesítettek voltak, nem voltak konstansak, és lehetett róluk magot fogni, amelyek még négy év múlva is kikeltek. A maiak hibrid fajták, a termésből kivett magok is hoznak gyümölcsöt, de nem olyat, mint az eredeti fajtára jellemző. Hogy Lőrinc után melyik fogyasztható, nem fajtafüggő, noha az újak tövön eltarthatósága és tárolhatósága is hosszabb. Az utószezonban már nem olyan a dinnye ára sem, hogy elbírna többletmunkát – gyommentesítést, újra fóliázást – így csökkentve a termést érő hőingadozást, ami okozza a gyümölcshús elromlását, azaz a "lőrincesedést". A hónap közepéig egyébként 14-15 Celsius fokos napi hőingás lesz, ami nem nagy. Az utószezoni bevétel ugyanakkor idén kompenzálhatja a rosszabb főszezont és segíthet a termelőknek a jövő évi indulásban.
- Nagy volt a baj idén, hiszen a korán, áprilisban kiültetett növények (ebből lett volna a korai dinnye) a májusi hideg miatt nem fejlődtek megfelelően. A májusi kiültetések viszont nem szenvedtek annyit, így utolérték a koraiakat, azáltal túlkínálat alakult ki idehaza és exportálni sem lehetett. Mi egy kilónyit sem vittünk külföldre, nem volt akkor kereslet. Ezáltal előfordult, hogy a dinnye egy része tönkrement a kertészeteknél – magyarázta Slakta Gyula, aki szerint a kereskedelem sem feltétlenül árazott megfelelően, adhatták volna olcsóbban is a szezongyümölcsöt.
Vastagabb héj, hosszabb eltarthatóság
A szakember elmondta, vannak 65-70 napos tenyészidejű fajták, és vannak 90-100 naposak. Minél hosszabb a dinnye tenyészideje, annál jobb a beltartalma, és annál jobb az eltarthatósági mind a tövön, mind pedig leszedve. Ezeket a fajtákat azonban a laikus vevők nem ismerik fel, a termelőre, kereskedőre kell hagyatkozniuk. A hosszabb tenyészidejű dinnyék jellemzője, hogy a héjuk kissé vastagabb, ez az oka egyébként a tárolhatóságuknak is.
Meg ne vedd a dinnyét, ha ilyen hangja van! Mutatjuk, hogyan ismerd fel a legfinomabbakat
Slakta Gyula hozzátette, a rövid, vagy közepesen hosszú tenyészidejű dinnyék esetében figyelni kell arra, hogy ép héjút vásároljunk, olyat, ami nincs megnyomódva. A termést érheti ütés szedéskor, a szállításkor, de a vevőnél is, óvatosan kell vele bánni, nem szabad, hogy ide-oda guruljon a csomagtartóban. Az ütés helyén a hús sérül és káros folyamatok indulnak el benne. A megnyomódott, puha héjú dinnye nem tartható el sokáig. Ha viszont a dinnye sérülésmentes, még megtalálja a vevőjét, limitált mennyiségben még az áruházláncok is kínálják a vásárlóknak.
