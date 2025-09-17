30 perce
Sci-fi a szakképzésben: Kínából jön a robotprogramozás Hevesbe
A legújabb kínai technológiákat hazai vállalatok is alkalmazzák, és a helyi szakképzésben is felkészítenék rájuk a diákokat. Egyre gyorsuló üzemben történnek a változások, a szakképzésnek is lépést kell tartania velük, például a mesterséges intelligencia, vagy a dróntechnológia területén.
Kínai iskolákkal, szakképző intézményekkel és szakfőiskolákkal működne együtt a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum azért, hogy a műszaki terület iránt érdeklődő diákok a legmodernebb technológiákat sajátíthassák el. Első körben tanáraik képezhetik magukat tovább kínai kollégáik segítségével robotok programozásában, később terveznek mesterséges intelligencia modul képzést, diákcsere-programot és robotkutya-versenyt is.
- A szakképzési centrum egy innovatív szervezet, és mindig keressük az újításokat, azokat a lehetőségeket, ahol magasabb színvonalú oktatást tudunk biztosítani a diákjainknak. Így kerültünk kapcsolatba az Európai-Kínai Üzleti és Oktatási Együttműködésért Egyesülettel, és rajtuk keresztül pedig eljutottunk Kínába. Amit ott láttunk, arra azt mondtuk, hogy igen, ez az a technológia, amit minden olyan diákunknak ismernie kell, aki bármely ágazaton, de műszaki irányultságon tanul. A pilot program lényege, hogy a saját szakmai informatika tanárainkat a kínai informatikatanárok fogják élőben, online formában oktatni a mesterséges intelligencia és a robotika alapjaira – magyarázta Milibák-Veres Erika főigazgató.
Szerinte tanáraiknak minőségi ugrást jelent majd a képzés, de minden oktató készen áll az új típusú információk befogadására. Nagyon nyitottak és nagyon kíváncsiak, és nyilván ösztönzi őket az, hogy szeretnének megfelelni a XXI. századi kihívásoknak.
Nagy főiskolák és szakképző intézmények
- Mega szakképző intézményeik vannak, egy-egy intézményben akár 20 ezer diák tanul, hasonló a miénkhez abban a tekintetben, hogy a szakképzés nem ismer határokat, tehát náluk is cél az, hogy nagyon magasan képzett diákok kerüljenek ki az iskolapadból, de már a mesterséges intelligenciát alapvetően használják – tette hozzá a főigazgató, aki reméli, lesz több képzés majd és követni tudják az informatika fejlődését.
A diákcsere programról elárulta, a gyerekeknek angolul kell tudniuk, a lehetőséget még most készítik elő. Kettő-négy hét szakmai gyakorlatra van lehetőség, ami nem azt jelenti, hogy be fognak állni dolgozni, hanem ipari létesítményekben, vállalkozásoknál tekinthetnek be az ottani életbe, megmutatják nekik a műszaki technológiai újdonságokat, gyakorlati felhasználás közben.
A mesterséges intelligencia és a robotika már ott van az iparban
Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára a konferencia után elmondta, megláthatták, melyek azok a technológiák, amit a kínai vállalatok magas szinten tudnak már. Ezekre a magyar szakképzési rendszernek nyitottnak kell lennie.
- Szerencsére a megújított szakképzési rendszerünk rendelkezik azokkal a rugalmassági elemekkel, amellyel be tudjuk fogadni ezeket az új technológiákat. Ez igaz itt Heves vármegyében, de igaz az ország más pontján is, ahol a kínai vállalatok jelen vannak, és a helyi munkaerőpiaci igényeket formálják. A dróntechnológia, a robotkutyák programozása jelen vannak már a magyar iparban is, a kínai iparban pláne, ezért a tőlünk kijövő tanulóknak, akár felnőtteknek, készen kell lenniük arra, hogy ezekre a kihívásokra reagálni tudjanak. Olyan ismeretekkel, gyakorlati tudással rendelkezzenek, hogy megállják a helyüket ezekben a legújabb ágazatokban, technológiákban is – tette hozzá a helyettes államtitkár.
A centrumoknak reagálniuk kell az igényekre
Pálmai Gergely szerint a magyar szakképzésben helyben vannak azok a hatáskörök, amelyek a helyi munkaerőpiaci igényekre reagálni tudnak. Ha Heves vármegyében van erre igény, akkor az itteni centrum feladata, hogy ezekre kielégítően reagálni tudjon. Ezért volt nagy jelentőségű ez a konferencia, mert itt be tudtak mutatkozni és meg tudták ismerni egymást, le tudták fektetni az alapjait ennek az együttműködésnek. Ez egy jelentős lépés, aminek biztosan lesz majd több helyen is még példája.
Pálmai Gergely szerint a két ország szakképzési rendszere eltérő. Más fogalmakat használnak, más képzési szintek vannak Kínában és Magyarországon, de amire szükség van, azok a készségek és gyakorlati tudás az a vállalatoktól függ. Amennyiben a kínai vállalatok ezt kívánják meg, akkor a magyaroknak erre kell reagálni. Az, hogy ez most Magyarországon középfokon történik, egy technikusi szakmában, amit Kínában szakképzési egyetemnek neveznek, azt részletkérdés jelen esetben.
