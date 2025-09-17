Sci-fi a szakképzésben: Kínából jön a robotprogramozás Hevesbe

Kínai iskolákkal, szakképző intézményekkel és szakfőiskolákkal működne együtt a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum azért, hogy a műszaki terület iránt érdeklődő diákok a legmodernebb technológiákat sajátíthassák el. Első körben tanáraik képezhetik magukat tovább kínai kollégáik segítségével robotok programozásában, később terveznek mesterséges intelligencia modul képzést, diákcsere-programot és robotkutya-versenyt is.

A mesterséges intelligencia szakképzésben való oktatásában is lesz együttműködés

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

- A szakképzési centrum egy innovatív szervezet, és mindig keressük az újításokat, azokat a lehetőségeket, ahol magasabb színvonalú oktatást tudunk biztosítani a diákjainknak. Így kerültünk kapcsolatba az Európai-Kínai Üzleti és Oktatási Együttműködésért Egyesülettel, és rajtuk keresztül pedig eljutottunk Kínába. Amit ott láttunk, arra azt mondtuk, hogy igen, ez az a technológia, amit minden olyan diákunknak ismernie kell, aki bármely ágazaton, de műszaki irányultságon tanul. A pilot program lényege, hogy a saját szakmai informatika tanárainkat a kínai informatikatanárok fogják élőben, online formában oktatni a mesterséges intelligencia és a robotika alapjaira – magyarázta Milibák-Veres Erika főigazgató.

Szerinte tanáraiknak minőségi ugrást jelent majd a képzés, de minden oktató készen áll az új típusú információk befogadására. Nagyon nyitottak és nagyon kíváncsiak, és nyilván ösztönzi őket az, hogy szeretnének megfelelni a XXI. századi kihívásoknak.

Nagy főiskolák és szakképző intézmények

- Mega szakképző intézményeik vannak, egy-egy intézményben akár 20 ezer diák tanul, hasonló a miénkhez abban a tekintetben, hogy a szakképzés nem ismer határokat, tehát náluk is cél az, hogy nagyon magasan képzett diákok kerüljenek ki az iskolapadból, de már a mesterséges intelligenciát alapvetően használják – tette hozzá a főigazgató, aki reméli, lesz több képzés majd és követni tudják az informatika fejlődését.

A diákcsere programról elárulta, a gyerekeknek angolul kell tudniuk, a lehetőséget még most készítik elő. Kettő-négy hét szakmai gyakorlatra van lehetőség, ami nem azt jelenti, hogy be fognak állni dolgozni, hanem ipari létesítményekben, vállalkozásoknál tekinthetnek be az ottani életbe, megmutatják nekik a műszaki technológiai újdonságokat, gyakorlati felhasználás közben.