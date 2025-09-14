Kicsivel kevesebb munkanélküli augusztusban

Országszerte 227 és fél ezren, Heves vármegyében 9 ezer 800-an kerestek állást a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint augusztusban. Az álláskeresők száma a 2024. augusztusi adathoz viszonyítva egy százalékos csökkenést, a megelőző hónaphoz képest 0,7 százalékos növekedést mutat az országban, megyei szinten azonban minimális csökkenés volt a munkanélküliségben mind a két időszakhoz képest. A Heves megyei munkanélküliek közül 462 számított pályakezdőnek, júliushoz viszonyítva 21-gyel nőtt számuk.

Augusztusban stagnált a munkanélküliség Hevesben

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Vármegyénkben továbbra is sok volt a szakmával nem rendelkező álláskereső, 34 százalékuknak nem volt szakképzettsége, több mint 4200-an legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeztek. Hevesben az országos átlaghoz hasonló (89 százalék) volt azok aránya, akik kaptak valamilyen pénzbeni ellátást, az 5800 ember közül bő 1800-an álláskeresési járadékban részesültek. Augusztusban 317 munkanélkülinek telt le a három hónapos járadékos időszak, ez időn belül kétharmaduk tudott elhelyezkedni. 1660-an kaptak segélyt, 2350-en foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Az utolsó nyári hónapban az álláskeresők munkavállalási korú népességhez mért aránya Heves vármegyében 5,4 százalék volt, a régióban 7,3 százalék, országosan pedig 3,6 százalék.

A megyei járások közül a Pétervásárai és a Füzesabonyi járásban lett néhány fővel több álláskereső, a többi térségben pedig párral csökkent a számuk. Az álláskeresői nyilvántartásba augusztusban 1225-en kerültek be a megyében, és 1297-en kerültek ki onnan.

Az NFSZ szerint 2025. augusztusban a foglalkoztatók összesen 30,4 ezer üres álláshelyet jelentettek be, ami 28 százalékos csökkenés júliushoz képest, a támogatott munkahely-kínálat csökkent, a nem támogatott növekedett. Megyénkben 503 támogatott és 256 nem támogatott álláshelyre várták a jelentkezőket, mindkettő kevesebb volt a júliusinál, de a támogatást nem igénylő munkahelyekből tavalyhoz képest is tizedével kevesebb volt. Összességében azonban így is több mint 4600 üres állás volt vármegyénkben a hónap végén, a betöltetlen munkahelyek száma augusztus elején még meghaladta az ötezret.