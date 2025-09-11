Egymás után buktak le Hevesben a cégek, sajnálatos, ami kiderült a módszereikről

A nyári munkaügyi akcióellenőrzések tapasztalatait összegezte a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság. Országszerte június 23. és július 11. között ellenőrizték a munkáltatókat, hogy alkalmazottaik jogviszonya rendezett-e. Az ellenőrzések nagyobb része az építőipar (napelem kiépítése, családi házak építése, vízbekötési földmunka, villanyszerelés, tetőfelújítás), a kereskedelem (papírbolt, piac, dohánybolt, állateledel bolt) és a vendéglátás (fagylaltozó, étterem, cukrászda, kávézó, büfé) területén történtek. Emellett vizsgálták a mezőgazdaságban (sertéstelep, dinnye, - és fokhagymaföld) és feldolgozóipari létesítményeknél (pékség, hulladék feldolgozó, parkettagyártó üzem), illetve vagyon –és személyvédelem területén működő foglalkoztatók foglalkoztatási gyakorlatát is. Munkaügyi ellenőrzéseket tartottak fodrászatokban, masszázs szalonokban, lottózókban, gyógyszertárakban, autóbontó telepen is.

Leggyakrabban az építőipari cégeknél végeztek munkaügyi ellenőrzést a nyári akcióban

Sok szabálytalanság, de a korábbiakhoz képest javult a helyzet

A hatóság szerint az ellenőrzések segítettek jogkövetőbbé tenni a foglalkoztatókat. Összesen 776 vállalkozást, 226 munkavállalót ellenőriztek. A munkáltatók kétharmadánál állapítottak meg jogsértést, a dolgozók fele volt érintett valamilyen szabálytalanságban. Ugyanekkor ez a legjobb arány volt mindkét téren az utóbbi tíz évben. Félezer dolgozó (22,42 százalék) jogviszonya rendezetlen volt, de ez még mindig az utóbbi tíz év legjobbja. A munkáltatók 38 százalékánál derült ki fekete foglalkoztatás, a jogsértéssel érintett dolgozók 34 százalékánál volt ez a hiba. Az építőiparban volt a legrosszabb a helyzet, minden negyedik munkavállalót feketén foglalkoztatták. Idén nagyobb hangsúlyt kapott egyébként ez az ágazat, de a szabálytalanságok aránya csökkent.

A hatóság szerint a munkaidő-nyilvántartással és munkaidő-beosztással kapcsolatos szabálytalanságok száma továbbra is jelentős, melyek egyéb szabálytalanságok elfedésére alkalmasak. A korábbi évek tapasztalatai alapján az idei nyári akcióellenőrzés is igazolja, hogy a munkabérrel – azon belül a minimálbérrel és a garantált bérminimummal - kapcsolatos szabályok egyre jobban érvényesülnek, tekintettel arra, hogy egyre kisebb számban állapít meg ilyen jellegű jogsértést a hatóság. A hivatal 227 esetben bírságolt, összesen 127 millió forint büntetést kaptak a hibázó vállalkozások.