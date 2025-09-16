Energiatárolással is kísérleteznek a Mátrában

Az MVM Mátra Energia Zrt. idei évéről kérdeztük Vécsi Györgyöt, a társaság vezérigazgatóját a bükkábrányi bányásznapon. A vezető a társaság jelenéről és jövőjéről, a szenes, valamint megújulós energiatermelésről elmondta, az elmúlt években rendbe rakták azokat a berendezéseket, amik a link alapú termeléshez kapcsolódnak. A 4-es, 5-ös blokkokat felújították, nagyon jó rendelkezésre állással működnek idén. A Mátra alacsonyabb termelési szintre állt rá, 2025-től kezdve egyblokkos üzemet visznek. Mind a két bánya működik, s ki tudják szolgálni folyamatosan az ipari parkot gőzzel, villamos energiával, a rendszer igényeinek megfelelően működnek. A lignit jövőbeni, mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban kifejtette, évek óta futnak a projektek, amelyek az alternatív hasznosítást próbálják előkészíteni.

Vécsi György, az MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- Vizsgáljuk azt, hogy a lignit nem csak égetésre, hanem mezőgazdasági célra is használható. A lignit huminsav és szerves anyag tartalma nagyon hasznos a mezőgazdaság számára.– fejtette ki Vécsi György.

Beruházások az MVM Mátra telephelyén

A kombinált ciklusú gázerőművi blokkról elárulta, a projekt elindult, 2028 végére várhatóan megépül egy új CCGT blokk, ami gyakorlatilag a Mátra telephelyén belül alapvetően földgázt, de hidrogént is tüzelni képes, rendszerként, flexibilis kapacitásként tud majd üzemelni. A CCGT-t kiszolgáló rendszereket is felújították, így új gázkazánt helyeznek üzembe, új vízlágyító is épült.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

- Most fejeztünk be egy kisebb, LIFE-os projektet, amelyben napelemes rendszereken helyezünk üzembe energiatárolókat. Ugyan ez viszonylag kicsi kapacitású, de jó tanulási lehetőség a Mátra és a rendszer számára is. A projekt a Mátra tüzelőanyag-váltását segíti elő, ennek keretében egy 200 kilowattos napelemes kapacitás létesült, különböző típusú napelemekkel és két különböző típusú energiatárolóval. Ez egy közös projekt, az MVM Zöld Generáció és az MVM Balance hajtotta végre a beruházást a bezárt déli bányában, és gyakorlatilag a Mátra fogja üzemeltetni ezt a rendszert – magyarázta Vécsi György.