1 órája
Energiatárolással is kísérleteznek a Mátrában
Egy lignites blokkal működik jelenleg a Mátrai Erőmű, amelyre ősszel nagyobb teher hárul majd. Megkezdődik a kombinált ciklusú gázturbinás erőmű építése, de tovább kísérleteznek a lignit hasznosításával és a napelemes energia eltárolásával is.
Az MVM Mátra Energia Zrt. idei évéről kérdeztük Vécsi Györgyöt, a társaság vezérigazgatóját a bükkábrányi bányásznapon. A vezető a társaság jelenéről és jövőjéről, a szenes, valamint megújulós energiatermelésről elmondta, az elmúlt években rendbe rakták azokat a berendezéseket, amik a link alapú termeléshez kapcsolódnak. A 4-es, 5-ös blokkokat felújították, nagyon jó rendelkezésre állással működnek idén. A Mátra alacsonyabb termelési szintre állt rá, 2025-től kezdve egyblokkos üzemet visznek. Mind a két bánya működik, s ki tudják szolgálni folyamatosan az ipari parkot gőzzel, villamos energiával, a rendszer igényeinek megfelelően működnek. A lignit jövőbeni, mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban kifejtette, évek óta futnak a projektek, amelyek az alternatív hasznosítást próbálják előkészíteni.
- Vizsgáljuk azt, hogy a lignit nem csak égetésre, hanem mezőgazdasági célra is használható. A lignit huminsav és szerves anyag tartalma nagyon hasznos a mezőgazdaság számára.– fejtette ki Vécsi György.
Beruházások az MVM Mátra telephelyén
A kombinált ciklusú gázerőművi blokkról elárulta, a projekt elindult, 2028 végére várhatóan megépül egy új CCGT blokk, ami gyakorlatilag a Mátra telephelyén belül alapvetően földgázt, de hidrogént is tüzelni képes, rendszerként, flexibilis kapacitásként tud majd üzemelni. A CCGT-t kiszolgáló rendszereket is felújították, így új gázkazánt helyeznek üzembe, új vízlágyító is épült.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
- Most fejeztünk be egy kisebb, LIFE-os projektet, amelyben napelemes rendszereken helyezünk üzembe energiatárolókat. Ugyan ez viszonylag kicsi kapacitású, de jó tanulási lehetőség a Mátra és a rendszer számára is. A projekt a Mátra tüzelőanyag-váltását segíti elő, ennek keretében egy 200 kilowattos napelemes kapacitás létesült, különböző típusú napelemekkel és két különböző típusú energiatárolóval. Ez egy közös projekt, az MVM Zöld Generáció és az MVM Balance hajtotta végre a beruházást a bezárt déli bányában, és gyakorlatilag a Mátra fogja üzemeltetni ezt a rendszert – magyarázta Vécsi György.
A déli bányában egyébként valamikor 2027 közepére, végére végezhetnek a tájrendezéssel - magyarázta Vécsi György.
A vezérigazgató az árampiaccal kapcsolatban elárulta, folyamatosan követik a rendszerigényeket, így napközben, amikor süt a nap, akkor minimum terheléssel üzemelnek, délután, amikor a napelemes rendszerek leállnak, gyakorlatilag maximumon pörög a Mátra. Van két gázturbinájuk, az például a múlt héten majdnem minden nap működött, amikor a napenergia-termelés délutánonként már nem annyira intenzív, a rendszer már igényli a plusz kapacitásokat.
Pétervására SE: tragikus hirtelenséggel hunyt el a korábbi futballista
Így kaphatsz milliós bért Hevesben, ennyi pénzért ez most az abszolút álomállás
Az új covid variáns már terjed Eger környékén, hívja fel a figyelmet a helyi orvos
Heol.hu podcast
- Hatalmas veszélyben vagyunk! Egy jel, amit senki sem vesz komolyan – Így menekülhetsz meg
- "Nagyon félek az újtól, és a változástól, de úgy érzem, sikerülni fog" - az EKKE új hallgatója számolt be érzéseiről a szemeszterkezdés előtt
- Célkeresztben a világbajnokság – Batki György újabb kihívás előtt
- Slow fashion vagy fast fashion? Te tudod a különbséget?
- A kékszőlőre szinte semmi igény, mindenki a fehérért van megbolondulva