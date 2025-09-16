szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

1 órája

Energiatárolással is kísérleteznek a Mátrában

Címkék#Heol-podcast#mvm mátra#MVM Mátra Energia Zrt#Mátrai Erőmű

Egy lignites blokkal működik jelenleg a Mátrai Erőmű, amelyre ősszel nagyobb teher hárul majd. Megkezdődik a kombinált ciklusú gázturbinás erőmű építése, de tovább kísérleteznek a lignit hasznosításával és a napelemes energia eltárolásával is.

Tóth Balázs

Az MVM Mátra Energia Zrt. idei évéről kérdeztük Vécsi Györgyöt, a társaság vezérigazgatóját a bükkábrányi bányásznapon. A vezető a társaság jelenéről és jövőjéről, a szenes, valamint megújulós energiatermelésről elmondta, az elmúlt években rendbe rakták azokat a berendezéseket, amik a link alapú termeléshez kapcsolódnak. A 4-es, 5-ös blokkokat felújították, nagyon jó rendelkezésre állással működnek idén. A Mátra alacsonyabb termelési szintre állt rá, 2025-től kezdve egyblokkos üzemet visznek. Mind a két bánya működik, s ki tudják szolgálni folyamatosan az ipari parkot gőzzel, villamos energiával, a rendszer igényeinek megfelelően működnek. A lignit jövőbeni, mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban kifejtette, évek óta futnak a projektek, amelyek az alternatív hasznosítást próbálják előkészíteni.

Vécsi György, az MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója
Vécsi György, az MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- Vizsgáljuk azt, hogy a lignit nem csak égetésre, hanem mezőgazdasági célra is használható. A lignit huminsav és szerves anyag tartalma nagyon hasznos a mezőgazdaság számára.– fejtette ki Vécsi György.

Beruházások az MVM Mátra telephelyén

A kombinált ciklusú gázerőművi blokkról elárulta, a projekt elindult, 2028 végére várhatóan megépül egy új CCGT blokk, ami gyakorlatilag a Mátra telephelyén belül alapvetően földgázt, de hidrogént is tüzelni képes, rendszerként, flexibilis kapacitásként tud majd üzemelni. A CCGT-t kiszolgáló rendszereket is felújították, így új gázkazánt helyeznek üzembe, új vízlágyító is épült.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

- Most fejeztünk be egy kisebb, LIFE-os projektet, amelyben napelemes rendszereken helyezünk üzembe energiatárolókat. Ugyan ez viszonylag kicsi kapacitású, de jó tanulási lehetőség a Mátra és a rendszer számára is. A projekt a Mátra tüzelőanyag-váltását segíti elő, ennek keretében egy 200 kilowattos napelemes kapacitás létesült, különböző típusú napelemekkel és két különböző típusú energiatárolóval. Ez egy közös projekt, az MVM Zöld Generáció és az MVM Balance hajtotta végre a beruházást a bezárt déli bányában, és gyakorlatilag a Mátra fogja üzemeltetni ezt a rendszert – magyarázta Vécsi György.

A déli bányában egyébként valamikor 2027 közepére, végére végezhetnek a tájrendezéssel - magyarázta Vécsi György.

A vezérigazgató az árampiaccal kapcsolatban elárulta, folyamatosan követik a rendszerigényeket, így napközben, amikor süt a nap, akkor minimum terheléssel üzemelnek, délután, amikor a napelemes rendszerek leállnak, gyakorlatilag maximumon pörög a Mátra. Van két gázturbinájuk, az például a múlt héten majdnem minden nap működött, amikor a napenergia-termelés délutánonként már nem annyira intenzív, a rendszer már igényli a plusz kapacitásokat.

 

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu