Rossz adózók pénzfáját rázta meg a NAV, de nem csak ezért combosodott Heves vármegye gazdasága

2025 első hét hónapjában Heves vármegye költségvetése 310,3 milliárd forinttal gyarapodott – ez 40,5 milliárddal, vagyis 15 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A NAV ellenőrzés alapján a bevételek bővülése mögött elsősorban az általános forgalmi adó (áfa) és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek állnak, de a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok is növekvő tendenciát mutatnak. Ez derül ki a NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának beszámolójából, melyet a Heves Vármegyei Önkormányzatának közgyűlése kérésére készítettek.

A NAV rengeteg ellenőrzést végzett, most beszámoltak tevékenységükről

Személyi jövedelemadó bevételek Heves vármegyében

A személyi jövedelemadóból 48,5 milliárd forint érkezett be a megyei költségvetésbe, ami 9,1 százalékos emelkedést jelent. Ez ugyan elmarad a vármegyei átlagtól, de így is 4 milliárd forinttal több, mint tavaly ilyenkor.

A társadalombiztosítási bevételek 88,1 milliárd forintra rúgtak. A növekedés motorját a járulékköteles jövedelmek bővülése adta, miközben az adómértékek változatlanok maradtak. Kisebb hatással ugyan, de hozzájárult a növekedéshez az egészségügyi szolgáltatási járulék és az egyszerűsített foglalkoztatás közterheinek emelése, valamint a minimálbér januári növekedése, amely az egyéni és társas vállalkozók kötelező minimum járulékait is megemelte.