Rossz adózók pénzfáját rázta meg a NAV, de nem csak ezért combosodott Heves vármegye gazdasága
2025 első hét hónapjában Heves vármegye költségvetési bevételei meghaladták a 310 milliárd forintot, ami 15 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A NAV ellenőrzés szerint a bővülés motorja az általános forgalmi adó és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek voltak.
2025 első hét hónapjában Heves vármegye költségvetése 310,3 milliárd forinttal gyarapodott – ez 40,5 milliárddal, vagyis 15 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A NAV ellenőrzés alapján a bevételek bővülése mögött elsősorban az általános forgalmi adó (áfa) és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek állnak, de a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulékok is növekvő tendenciát mutatnak. Ez derül ki a NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának beszámolójából, melyet a Heves Vármegyei Önkormányzatának közgyűlése kérésére készítettek.
Személyi jövedelemadó bevételek Heves vármegyében
A személyi jövedelemadóból 48,5 milliárd forint érkezett be a megyei költségvetésbe, ami 9,1 százalékos emelkedést jelent. Ez ugyan elmarad a vármegyei átlagtól, de így is 4 milliárd forinttal több, mint tavaly ilyenkor.
A társadalombiztosítási bevételek 88,1 milliárd forintra rúgtak. A növekedés motorját a járulékköteles jövedelmek bővülése adta, miközben az adómértékek változatlanok maradtak. Kisebb hatással ugyan, de hozzájárult a növekedéshez az egészségügyi szolgáltatási járulék és az egyszerűsített foglalkoztatás közterheinek emelése, valamint a minimálbér januári növekedése, amely az egyéni és társas vállalkozók kötelező minimum járulékait is megemelte.
Többszáz millió forint sorsa dőlt el – így rendelkeztek a Heves megyeiek az SZJA 1%-ról
A fogyasztáshoz kapcsolódó áfa a költségvetés egyik legerősebb pillére: 2025 július végéig 141,5 milliárd forint érkezett be belőle, ami 24 százalékkal több, mint tavaly. A nettó bevétel 172,4 milliárd forint befizetésből és 30,9 milliárd forint visszaigénylésből állt össze. A társasági adó ezzel szemben csökkenést mutatott: 4,8 milliárd forint folyt be, ami 11,5 százalékkal marad el a tavalyi értéktől.
NAV ellenőrzés menete: Ellenőrzési tapasztalatok megyénkben
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Igazgatósága január és július között 3 ezer 5 ellenőrzést végzett. Ebből 2 ezer 854 jogkövetési vizsgálat volt, amelyek 17,7 százalékában tártak fel szabálytalanságot vagy eltérést. Az adózók többsége már az ellenőrzés során pótolta a hiányosságokat, vagy önellenőrzéssel rendezte az eltéréseket.
A támogató jellegű ellenőrzések során 493 esetben hívták fel a figyelmet elmaradt adókötelezettségekre, ami összesen 769 millió forint többletbevételt eredményezett. Ebből 586 millió forint áfából, 45 millió személyi jövedelemadóból, 71 millió pedig társasági adóból származott.
Az utólagos adóellenőrzések szinte kivétel nélkül megállapítással zárultak: 151 vizsgálatból 98,7 százalékban találtak eltérést. Ezek során több mint 2,5 milliárd forint nettó adókülönbözet került felszínre, amelynek döntő többsége, 96,6 százaléka áfából eredt. A tipikus problémák közé tartozott a valótlan bizonylatok felhasználása, a jogosulatlan áfa-levonás, a bevételek eltitkolása és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek elmulasztása.
NAV adótraffipax: Kiemelt akciók és helyszíni ellenőrzés
A jogkövető magatartás erősítésében fontos szerepet játszik az úgynevezett „adótraffipax”, amely előre jelzi, hogy a vármegyében mikor, hol és milyen tevékenységeknél várhatók helyszíni ellenőrzések. Ez különösen a nagyobb rendezvények és ünnepi időszakok idején hasznos, amikor fokozott gazdasági aktivitás tapasztalható. A NAV ilyenkor gyakran együttműködik a szomszédos vármegyék és társhatóságok szakembereivel, közös akciókat szervezve.
Kiemelt terület az online pénztárgépek üzemeltetésének vizsgálata is. Az első hét hónapban ezer 160 ellenőrzés zajlott, és ezek több mint 22 százaléka szabálytalanság feltárásával végződött. Az érintett vállalkozásoknak csaknem 22 millió forint mulasztási bírságot kellett fizetniük. A munkavállalók szabályszerű bejelentése szintén fókuszban van. 454 ellenőrzés történt ezen a téren, és 93 esetben állapítottak meg hiányosságot az ellenőrök. Ez azt mutatja, hogy a foglalkoztatással összefüggő adókötelezettségek teljesítése továbbra is érzékeny pont.
A számok világosan mutatják: Heves vármegye gazdasága 2025 első hét hónapjában erősödött, és a költségvetés bevételei látványosan emelkedtek. Ebben egyszerre játszott szerepet a gazdasági szereplők növekvő teljesítménye és a hatóságok célzott, hatékony ellenőrzési tevékenysége. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkája nemcsak a szabálytalanságok feltárását jelenti, hanem azt is, hogy támogatja a jogkövető adózást, segíti a hibák kijavítását, és előmozdítja a tisztességes piaci versenyt. Heves vármegye így nemcsak a bevételi számokban erősödik, hanem abban is, hogy egyre átláthatóbb, jogkövetőbb gazdasági környezetet teremt.
