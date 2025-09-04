szeptember 4., csütörtök

Szécsi Zoltán is megnézte, mitől extra ez a Heves vármegyei farm – fotókkal, videóval

Az állati termékekkel kapcsolatos tévhiteket igyekszik eloszlatni az agrárkamara új kampánya. Ezúttal a Remény Farmon igyekeznek bemutatni, milyen hatással vannak az ökoszisztémára a haszonállatok.

Tóth Balázs

Az állati eredetű táplálékokkal kapcsolatos tévhiteket, dezinformációt igyekszik tényekkel alátámasztva cáfolni, az embereket tanítva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tények ízekre szedve kampánya. A sorozat szeptember 3-án Mikófalvára, a Remény Farm ördögfalvai majorságába látogatott, ahol bemutatták a családi gazdaság állatállományát, valamint főztek is a résztvevők.

Előbb Goldmann Dávid, a több mint 300 hektáron gazdálkodó Remény Farm egyik tulajdonosa beszélt a legeltető állattartásról és sorolta föl, hogy közel száz szarvasmarhájuk és hatszáz juhuk van, emellett szárnyasaik is vannak, legeltető állattartást folytatnak, illetve szabadon tartják a csirkéket, tyúkokat. A juhok kivételével – amelyeket egyébként átvettek korábbi gazdájuktól - a többi állatuk öko, illetve bio minősítésű. A saját feldolgozású termékeket Budapesten értékesítik.

Tényekkel a valótlanságokkal szemben

Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a kampányt bemutató rendezvényen elmondta, céljuk eloszlatni azokat a tévhiteket, amelyek a különböző felületeken szárnyra kapnak. Szélsőséges vélemények, tévhitek, félinformációk kapnak a nyilvánosságot az állattenyésztéssel, a húsfogyasztással vagy a tejtermékek szerepével kapcsolatban, miközben ezek élettani, biológiai szempontból fontosak. Ezek elbizonytalanítják a fogyasztókat és a mezőgazdaságban dolgozókat is. Ők a tényekre építenek.

Az embernek mindenevő fogazata van, a hús, a tej, a tojás a mindennapok része a növények mellett. A NAK szerint, ha a fogyasztók a tények alapján tisztábban látnak, akkor tudatosabb döntéseket hozhatnak és ez mindannyiunk életére hatással lehet. Süle Katalin bízik benne, hogy a kampány segítségével az emberek, különösen a fiatalok, tudatos fogyasztóvá válhatnak.

Üvegházhatású gáz a kérődzők nélkül is felszabadul

A Kömlőn gazdálkodó Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó szerint a kampány eddigi két hónapja alatt a videók kétmillió emberhez jutottak el, s ezekben valós információkat közvetítettek, ami azért is fontos, mert sajnos az álhírek jobban terjednek. Kiemelte, a legelőre alapozott állattartás a természetről is szól és méltóbb az állatokhoz is, mint például a csirkegyár, de a hústermelés a természet része.

Szerinte sokan kárhoztatják például a kérődzőket a metánkibocsátás miatt, miközben, ha a füvet a legelőn hagynák, az ugyanúgy elbomlana és több metánt bocsátana a légkörbe, mint a marhák. Így azonban hús és tej, valamint trágya is keletkezik, a természet jól kitalálta magát.

A Remény Farm a helynek megfelelő genetikájú állatokat keresi 

Goldmann Dávid lapunknak elmondta, mind a húsfogyasztás mértékével, mind a fogyasztott hús minőségével összefügg, hogy egyáltalán hogyan keletkezik a hús, utóbbiról kevesebb szó esik. A jövő problémái szerinte nem megoldhatók a legelő állatok és húsuk nélkül.

- Amilyen klimatikus viszonyok vannak, még azokon is nagyon könnyen megy a legelőre alapozás, míg a szántóföldi kultúrák nehezebben. A különböző állatfajok nem egyformák. A legelő állatok tudják a cellulózt bontani, ami bőséges az egész világon. Ugyanakkor a csirke- és disznóhúshoz nagyon sok takarmányra van szükség. Nagyon szeretjük egy kategóriába sorolni az állatokat, de ennél azért összetettebb a kép – mondta Goldmann Dávid.

A gazdálkodó szerint a marhát nem lehet kiváltani, de olyan génállomány lesz, ami jobban adaptálódik ehhez a melegebb klímához.Egyébként ők is erre törekszenek a tenyészállatok kiválasztásakor, nem túl nagy szarvasmarhákat szeretnének létrehozni, ami több generáción átívelő munka.

Hatszáz juh legel ördögfalva puszta dombjain, ezeket átvette a Remény Farm egy másik gazdálkodótól
A vízfelhasználás kulcskérdés

Szécsi Zoltán úgy gondolja, a természetnek ugyanolyan része az állat, mint ahogy mi vagyunk, ugyanúgy része, mint a fű, a fák, a levegő, a víz. Ezek az állatok a táplálékunk részét képezik. Minél okosabban, minél természetközelibben, minél fenntarthatóbban csináljuk ezt, annál egészségesebb élelmiszereket fogunk tudni fogyasztani.

- Húsz év múlva a Remény Farmhoz hasonló állattartásból lesz minél több, hiszen ők tudnak egységnyi vízből a legtöbb és legtisztább, legegészségesebb élőhúst előállítani, hiszen a legelőnél semmi sem hasznosítja jobban a vizet, a legeltetett állatnál semmi sem hasznosítja jobban a legelőt, és a végén az asztalunkra egy adott területegységről így kerül a legjobb, legtöbb és legfinomabb élelmiszer – véli Szécsi Zoltán.

Mint mondta, az ő gazdaságuk ennél intenzívebb (ők tejelő marhákat tartanak), de mindenképpen természetesebb folyamatok felé igyekeznek menni. Még a fejőrobot is ehhez kapcsolódik, hiszen ez esetben nem az ember tereli be az állatot, hanem magától megy a robottól kapott jutalomfalatért. Boldogabb állatokból sokkal több tejet tudnak kifejni.

Tények ízekre szedve - Remény Farm

Fotók: Tóth Balázs

 

