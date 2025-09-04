Szécsi Zoltán is megnézte, mitől extra ez a Heves vármegyei farm – fotókkal, videóval

Az állati eredetű táplálékokkal kapcsolatos tévhiteket, dezinformációt igyekszik tényekkel alátámasztva cáfolni, az embereket tanítva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tények ízekre szedve kampánya. A sorozat szeptember 3-án Mikófalvára, a Remény Farm ördögfalvai majorságába látogatott, ahol bemutatták a családi gazdaság állatállományát, valamint főztek is a résztvevők.

A Remény Farmot bemutatva folytatódik a Tények ízekre szedve kampány. A gazdaságban most közel száz szarvasmarhát tartanak.

Előbb Goldmann Dávid, a több mint 300 hektáron gazdálkodó Remény Farm egyik tulajdonosa beszélt a legeltető állattartásról és sorolta föl, hogy közel száz szarvasmarhájuk és hatszáz juhuk van, emellett szárnyasaik is vannak, legeltető állattartást folytatnak, illetve szabadon tartják a csirkéket, tyúkokat. A juhok kivételével – amelyeket egyébként átvettek korábbi gazdájuktól - a többi állatuk öko, illetve bio minősítésű. A saját feldolgozású termékeket Budapesten értékesítik.

Tényekkel a valótlanságokkal szemben

Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a kampányt bemutató rendezvényen elmondta, céljuk eloszlatni azokat a tévhiteket, amelyek a különböző felületeken szárnyra kapnak. Szélsőséges vélemények, tévhitek, félinformációk kapnak a nyilvánosságot az állattenyésztéssel, a húsfogyasztással vagy a tejtermékek szerepével kapcsolatban, miközben ezek élettani, biológiai szempontból fontosak. Ezek elbizonytalanítják a fogyasztókat és a mezőgazdaságban dolgozókat is. Ők a tényekre építenek.

Süle Katalin és Szécsi Zoltán az ebédfőzésbe is bekapcsolódott

Az embernek mindenevő fogazata van, a hús, a tej, a tojás a mindennapok része a növények mellett. A NAK szerint, ha a fogyasztók a tények alapján tisztábban látnak, akkor tudatosabb döntéseket hozhatnak és ez mindannyiunk életére hatással lehet. Süle Katalin bízik benne, hogy a kampány segítségével az emberek, különösen a fiatalok, tudatos fogyasztóvá válhatnak.