Szünetel a nyitvatartás a NAV egri ügyfélszolgálatán

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egri központi ügyfélszolgálatán (Eger, Eszterházy tér 3-4.) szeptember 9-én technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel. A NAV Infóvonala a 1819-es telefonszámon ezen a napon is elérhető. A NAV többi Heves megyei ügyfélszolgálat nyitva tart kedden is, de hazsnálhatók az online ügyintézésre szolgáló felületek is.

Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy NAV Ügyfélportálon (ÜPO) szinte minden adóügy intézhető online, és valamennyi személyes információ lekérdezhető az adószámlától a foglalkoztatási adatokon keresztül a bevallásokig, digitálisan, írja közleményében a NAV. Az ÜPO a személyes megjelenés nélküli hitelkérelmezést is segíti online keresetkimutatás-szolgáltatásával, amely a magánszemélyeknek már hitelesített pdf-fájlként is elérhető az oldalon.

A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV aláírással hitelesített pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető, és tovább is küldhető a hitelintézeteknek.

Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+, vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, bejelentkezés után a További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpontban. A csatlakozott hitelintézetek a lekérdezést követően, az „Elfogadás és továbbküldés” gomb megnyomásakor megjelenő listában szerepelnek.

De nem csak a keresetkimutatás miatt érdemes ellátogatni az ÜPO-ra, hiszen a NAV személyre szabható ügyintéző-felületén online nyomon követhető az adószámla, pár kattintással befizethető az adó, és visszaigényelhető a túlfizetés is. Mindemellett ellenőrizhetők a személyes információk, a bevallások és a bejelentett foglalkoztatási adatok is. Mindezt otthonról, sorban állás nélkül, a nap 24 órájában.