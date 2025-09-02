Az egri hegyközség hegybírója kiadta a szüret kezdési dátumát

Ugyancsak ez a követelmény az OEM Eger Classicus Rozé és Classicus siller minőségi kategóriához tartozó fajták esetében a Menoire fajtáknál az OEM Eger Classicus Vörös és az OEM Egri Bikavér Egri Bv. Classicus minőségi kategóriához, míg a Menoire fajta esetében minimálisan 19 Mm° mustcukorfok szükséges. A maximális hozam is meghatározott, mégpedig hektáranként 100 hektoliter, illetve 13,6 tonna, gépi szüretnél pedig 13,1 tonna minden szőlőfajtára vonatkozóan.

Az eddigieknél magasabb, 20 Mm° mustcukorfok szükséges viszont az OEM Eger Superior és Grand Superior minőségi kategóriához minden szőlőfajta esetében. A maximális hozam Superior kategóriánál hektáronként 60 hektoliter, illetve 8,1 tonna lehet kézi, 7,8 tonna pedig gépi szedéssel.

A Grand Superior kategóriában még szigorúbb a mérce: 35 hektoliter, illetve 6 tonna – gépi szedéssel 5,6 tonna – hektáronként minden szőlőfajta esetében. Szerepelnek a hegybíró közleményében az OFJ minőségű szőlő-, illetve bortípusok. Jelesül a Muskotály, Siller, Rozé, fehér fajtaborok és cuvée-k, illetve vörös fajtaborok- és cuvée-k. Esetükben a maximális hozam 160 hektoliter ha seprős bor, illetve kézi szüret esetén 21, gépi szürettel 20,5 tonna szőlő lehet a maximum, a minimális cukortartalma pedig – potenciális alkoholtartalomban kifejezve 8.0 %vol – 13,4° Mm° kell legyen.