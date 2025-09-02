1 órája
Az egri hegyközség hegybírója kiadta a szüret kezdési dátumát
Arról értesítette portálunkat Eger város hegybírója, hogy az Egri Hegyközség területén több szőlőfajta szürete szeptember 3-án kezdődhet meg. Tarsoly József közleménye szerint a szüret szerdától – a védett eredetű borok esetében a termékleírás betartásával – számos fajta szedhetőségével vehet nagy lendületet.
A közlemény értelmében a szüret legkorábbi időpontja szeptember 3. a Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Leányka, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Rizlingszilváni, Sárga muskotály, ill. Menoire szőlőfajták esetében. Fontos tudnivaló, hogy a Védett Eredetű Egri szőlőalapanyag szüret kezdési időpontját fajtánként a hegyközség a szokásos módon előre meghirdeti és ez a termelőkre, felvásárlókra kötelező.
A szüret szabályai szigorúak, ha megszegik következménye van
Tudni kell a szőlőtermelőknek, hogy az Egri Védett Eredetű borok Termékleírása alapján az OEM Eger Classicus muskotály, Cl. fehér és az OEM Egri Csillag Classicus kategóriához – a Chasselas, Cserszegi fűszeres, Ezerfürtű, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály fajták esetében –minimálisan 16 Mm° mustcukorfok szükséges, míg a Leányka, Rizlingszilváni fajták esetében a minimum 17 Mm° mustcukorfok.
Az Irsai Olivér már a "startvonalon" mindkét hevesi borvidéken
Ugyancsak ez a követelmény az OEM Eger Classicus Rozé és Classicus siller minőségi kategóriához tartozó fajták esetében a Menoire fajtáknál az OEM Eger Classicus Vörös és az OEM Egri Bikavér Egri Bv. Classicus minőségi kategóriához, míg a Menoire fajta esetében minimálisan 19 Mm° mustcukorfok szükséges. A maximális hozam is meghatározott, mégpedig hektáranként 100 hektoliter, illetve 13,6 tonna, gépi szüretnél pedig 13,1 tonna minden szőlőfajtára vonatkozóan.
Az eddigieknél magasabb, 20 Mm° mustcukorfok szükséges viszont az OEM Eger Superior és Grand Superior minőségi kategóriához minden szőlőfajta esetében. A maximális hozam Superior kategóriánál hektáronként 60 hektoliter, illetve 8,1 tonna lehet kézi, 7,8 tonna pedig gépi szedéssel.
A Grand Superior kategóriában még szigorúbb a mérce: 35 hektoliter, illetve 6 tonna – gépi szedéssel 5,6 tonna – hektáronként minden szőlőfajta esetében. Szerepelnek a hegybíró közleményében az OFJ minőségű szőlő-, illetve bortípusok. Jelesül a Muskotály, Siller, Rozé, fehér fajtaborok és cuvée-k, illetve vörös fajtaborok- és cuvée-k. Esetükben a maximális hozam 160 hektoliter ha seprős bor, illetve kézi szüret esetén 21, gépi szürettel 20,5 tonna szőlő lehet a maximum, a minimális cukortartalma pedig – potenciális alkoholtartalomban kifejezve 8.0 %vol – 13,4° Mm° kell legyen.
Megtudtuk továbbá, hogy az időjárási és növény-egészségügyi helyzetre tekintettel a hegyközségi tag – írásban benyújtott –kérésére, helyszíni szemlét követően egyedi szüreti kezdési időpontra indokolt esetben a hegybíró engedélyt adhat.
A termelő dönt, hogy mikor szüretel
"A szüret kezdési időpontjának meghirdetése megadja a lehetőségét annak, hogy minden szőlőtermelő és felvásárló eldöntse, hogy ettől az időponttól kezdve mikor szüretel. A meghirdetett szüreti időpont előtti szüret esetén a Hegyszabályzat ellen vétőt pénzbírsággal sújthatjuk és az „egri” termőhelyre utaló termékmegjelöléstől eltilthatjuk." – áll a hegybírói hirdetményben.
