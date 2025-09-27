A végéhez közeledik a szüret Heves borvidékein – körvonalazódik az évjárat minősége

A hegyközségi tanácselnök szerint volt a borvidékükön egy jól meghatározott terület, ahol jégverés okozott kárt a termésben. Történetesen az ültetvényeknek a nyugati oldaláról kapták a nem várt csapadékot. Úgy vonult végig, hogy Nagyrédét érintette aztán Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata és Gyöngyössolymos egy részét érte. Már a 24-es út túloldalát, Abasárt és Domoszlót szerencsére megkímélte, ott egyáltalán nem esett.

– Szűk sávban vonult végig ez a jégeső. Volt olyan, akinek az ültetvénye 80 százalékát megsemmisítette, máshol csak egy ilyen tíz százalékos a kár. Például itt az egyik gazda mesélte hogy neki van egy kisebb területe. Az övét teljesen elverte a jég, a mellette két sorral arrébb lévő szomszédjáét pedig egyáltalán nem érte

– fogalmazott.

A mátrai Borvidék Hagyközségi Tanácsának elnöke beszélt a felvásárlási árakról is

Forrás: Facebook

minőséget illetően Nyilas Ilona azt mondta: általában azt tapasztalják, hogy az illatos fajták sokkal szebb illatokat mutatnak mint az elmúlt években.

– Nagyon szépek az illatok, szerintem a szüret is kiegyensúlyozottabb mint tavaly, amikor három-négy hét alatt kellett az egész termést betakarítanunk, hogy csak mentsük a menthetőt. Most szépen elhúzódik mert augusztus közepén elkezdtük – nyilván ezt gazdája válogatja hogy ki mikor – és szerintem október közepéig elfog tartani a szüret, tehát kiegyensúlyozottabb lesz a tavalyinál – tette hozzá.

A Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökét a szőlő felvásárlási áráról is kérdeztük. Válaszát podcastünkben hallhatják az ez iránt érdeklődők.