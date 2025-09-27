39 perce
A végéhez közeledik a szüret Heves borvidékein – körvonalazódik az évjárat minősége
Utolsó szakaszánál tart a szőlő betakarítása vármegyénk mindkét borvidékén. A szüret hajrájában a hegyközségek tanácselnökeit kérdeztük arról milyen termést is hozott az idei esztendő.
Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke portálunk azon kérdésére, hogy a becslések alapján lehet-e már tudni valamit az idei termés mennyiségéről, valamint a minőségről azt mondta: a szüret idején kiderült, hogy a becsülthöz képest inkább kevesebb, mint több. Az aszály apasztó hatása érezhető. Gyakorlatilag nem fejlettek ki annyira a szemek.
Végéhez közeledik a szüret, "jó közepes termés várható"
– Különösebben a minőséggel nem gondolnám, hogy probléma lenne, s összességében egy jó közepes termés várható. Tehát a minőséggel nem lesz gond, a termés viszont, amit előre gondoltunk, illetve beszéltünk is róla, hogy 80-90 mázsás átlag termés is kinéz hektáronként, az nem jött be, az inkább kevesebb lesz
– fogalmazott a hegyközségi tanács elnöke.
A szakember elmondta azt is, hogy természetesen becslésről van szó, a termelők kötelezettsége az adatszolgáltatásról a származási bizonyítvány megkapásához november 30., ennél korábban csak azok a szőlőtermelők szolgáltatnak adatokat, akik bortermelők számára adják le a termést.
A várható termésátlag tekintetében a borvidéken területi eltérések sincsenek: egyformán nem esett az eső. Tény, hogy a tanács a szőlő származási bizonyítványok beváltásából tud információt szerezni. Így most még csak sejteni lehet a "végeredményt".
A kékszőlőre szinte semmi igény, mindenki a fehérért van megbolondulva
– Adalékként a kérdésükhöz elmondhatom: a Lőrincz Györgyékkel beszéltem, ők arról "panaszkodtak", hogy gyengébb hozamot látnak. Persze ők egyébként se terhelik túl a tőkét. Nyilván a várthoz képest kevesebb a termésük
– tette hozzá Farkas László.
A Mátrai borvidéket sem kímélte a szeszélyes időjárás
– A tavalyihoz viszonyítva általában minden területünkön 10-30 százalékkal magasabb a termésátlag – ezt már Nyilas Ilona, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke mondta portálunk kérdésére.
Ő is beszélt az aszály és az augusztusi csapadékmentes idő hatásáról, de a júliusban egyes területeken bekövetkezett jégverést is említette.
– A mostani számítások szerint olyan hatvan és nyolcvan mázsa hektáronkénti termésátlaggal számolhatunk
– közölte a szakember.
Nyilas Ilona tájékoztatása szerint az országban egy-két kollégájával beszélt, s általában a legtöbb borvidéken hasonló a helyzet a termésmennyiséget illetően. Talán csak a kunsági területeken szőlőt termelők nyilatkoztak visszafogottabban a mennyiségről, merthogy ott még nagyobb mértékben érintette az aszály a termésmennyiséget.
Jégeső is esett, nem tett jót a szőlőnek a Mátraalján
A hegyközségi tanácselnök szerint volt a borvidékükön egy jól meghatározott terület, ahol jégverés okozott kárt a termésben. Történetesen az ültetvényeknek a nyugati oldaláról kapták a nem várt csapadékot. Úgy vonult végig, hogy Nagyrédét érintette aztán Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata és Gyöngyössolymos egy részét érte. Már a 24-es út túloldalát, Abasárt és Domoszlót szerencsére megkímélte, ott egyáltalán nem esett.
– Szűk sávban vonult végig ez a jégeső. Volt olyan, akinek az ültetvénye 80 százalékát megsemmisítette, máshol csak egy ilyen tíz százalékos a kár. Például itt az egyik gazda mesélte hogy neki van egy kisebb területe. Az övét teljesen elverte a jég, a mellette két sorral arrébb lévő szomszédjáét pedig egyáltalán nem érte
– fogalmazott.
minőséget illetően Nyilas Ilona azt mondta: általában azt tapasztalják, hogy az illatos fajták sokkal szebb illatokat mutatnak mint az elmúlt években.
– Nagyon szépek az illatok, szerintem a szüret is kiegyensúlyozottabb mint tavaly, amikor három-négy hét alatt kellett az egész termést betakarítanunk, hogy csak mentsük a menthetőt. Most szépen elhúzódik mert augusztus közepén elkezdtük – nyilván ezt gazdája válogatja hogy ki mikor – és szerintem október közepéig elfog tartani a szüret, tehát kiegyensúlyozottabb lesz a tavalyinál – tette hozzá.
A Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökét a szőlő felvásárlási áráról is kérdeztük. Válaszát podcastünkben hallhatják az ez iránt érdeklődők.
