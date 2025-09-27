szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

39 perce

A végéhez közeledik a szüret Heves borvidékein – körvonalazódik az évjárat minősége

Címkék#Heol-podcast#tanácselnök#Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának#betekarítás#szőlő

Utolsó szakaszánál tart a szőlő betakarítása vármegyénk mindkét borvidékén. A szüret hajrájában a hegyközségek tanácselnökeit kérdeztük arról milyen termést is hozott az idei esztendő.

Sike Sándor

Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke portálunk azon kérdésére, hogy a becslések alapján lehet-e már tudni valamit az idei termés mennyiségéről, valamint a minőségről azt mondta: a szüret idején kiderült, hogy a becsülthöz képest inkább kevesebb, mint több. Az aszály apasztó hatása érezhető. Gyakorlatilag nem fejlettek ki annyira a szemek.

Október közepére véget érhet a szüret
A szüret a végéhez közeledik, kisebb termésátlagra számítanak
 Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Végéhez közeledik a szüret, "jó közepes termés várható"

– Különösebben a minőséggel nem gondolnám, hogy probléma lenne, s összességében egy jó közepes termés várható. Tehát a minőséggel nem lesz gond, a termés viszont, amit előre gondoltunk, illetve beszéltünk is róla, hogy 80-90 mázsás átlag termés is kinéz hektáronként, az nem jött be, az inkább kevesebb lesz

 – fogalmazott a hegyközségi tanács elnöke. 

A szakember elmondta azt is, hogy természetesen becslésről van szó, a termelők kötelezettsége az adatszolgáltatásról a származási bizonyítvány megkapásához november 30., ennél korábban csak azok a szőlőtermelők szolgáltatnak adatokat, akik bortermelők számára adják le a termést.

A várható termésátlag tekintetében a borvidéken területi eltérések sincsenek: egyformán nem esett az eső. Tény, hogy a  tanács a szőlő származási bizonyítványok beváltásából tud információt szerezni. Így most még csak sejteni lehet a "végeredményt".

– Adalékként a kérdésükhöz elmondhatom: a Lőrincz Györgyékkel beszéltem, ők arról "panaszkodtak", hogy gyengébb hozamot látnak. Persze ők egyébként se terhelik túl a tőkét. Nyilván a várthoz képest kevesebb a termésük

 – tette hozzá Farkas László.

A Mátrai borvidéket sem kímélte a szeszélyes időjárás

– A tavalyihoz viszonyítva általában minden területünkön 10-30 százalékkal magasabb a termésátlag – ezt már Nyilas Ilona, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke mondta portálunk kérdésére.

Ő is beszélt az aszály és az augusztusi csapadékmentes idő hatásáról, de a júliusban egyes területeken bekövetkezett jégverést is említette.

– A mostani számítások szerint olyan hatvan és nyolcvan mázsa hektáronkénti termésátlaggal számolhatunk 

– közölte a szakember.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Nyilas Ilona tájékoztatása szerint az országban egy-két kollégájával beszélt, s általában a legtöbb borvidéken hasonló a helyzet a termésmennyiséget illetően. Talán csak a kunsági területeken szőlőt termelők nyilatkoztak visszafogottabban a mennyiségről, merthogy ott még nagyobb mértékben érintette az aszály a termésmennyiséget.

A hegyközségi tanácselnök szerint volt a borvidékükön egy jól meghatározott terület, ahol jégverés okozott kárt a termésben. Történetesen az ültetvényeknek a nyugati oldaláról kapták a nem várt csapadékot. Úgy vonult végig, hogy Nagyrédét érintette aztán Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata és Gyöngyössolymos egy részét érte. Már a 24-es út túloldalát, Abasárt és Domoszlót szerencsére megkímélte, ott egyáltalán nem esett.

– Szűk sávban vonult végig ez a jégeső. Volt olyan, akinek az ültetvénye 80 százalékát megsemmisítette, máshol csak egy ilyen tíz százalékos a kár. Például itt az egyik gazda mesélte hogy neki van egy kisebb területe. Az övét teljesen elverte a jég, a mellette két sorral arrébb lévő szomszédjáét pedig egyáltalán nem érte

 – fogalmazott.

Hegyközségi tanácselnök
A mátrai Borvidék Hagyközségi Tanácsának elnöke beszélt a felvásárlási árakról is
Forrás: Facebook

 minőséget illetően Nyilas Ilona azt mondta: általában azt tapasztalják, hogy az illatos fajták sokkal szebb illatokat mutatnak mint az elmúlt években. 
– Nagyon szépek az illatok, szerintem a szüret is kiegyensúlyozottabb mint tavaly, amikor három-négy hét alatt kellett az egész termést betakarítanunk, hogy csak mentsük a menthetőt. Most szépen elhúzódik mert augusztus közepén elkezdtük – nyilván ezt gazdája válogatja hogy ki mikor – és szerintem október közepéig elfog tartani a szüret, tehát kiegyensúlyozottabb lesz a tavalyinál – tette hozzá.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

A Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökét a szőlő felvásárlási áráról is kérdeztük. Válaszát podcastünkben hallhatják az ez iránt érdeklődők.

 

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu