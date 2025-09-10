A pedagógusok, az ápolók és a rendőrök is kevesebbet kaphatnak, ha jön a Tisza-adó

Egy nemrég kiszivárgott dokumentum szerint, ha a Magyar Péter vezette párt alakítana kormányt, eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív rendszert vezetnének be. A számítások alapján egy mediánbért kereső dolgozó havi nettója mintegy 10 ezer forinttal, míg az átlagkeresetűeké körülbelül 20 ezer forinttal csökkenne. A legnagyobb teher a középosztályt sújtaná, mivel a 416 ezer forint feletti havi jövedelmek már magasabb adósávba esnének. Az új rendszerben az évi ötmillió forint alatti kereseteket 15 százalékos szja terhelné, az 5–15 millió forint közötti jövedelmekre 22 százalékot, míg a 15 millió forint felettiekre 33 százalékot kellene fizetni. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő közösségi oldalán mutatta meg, mennyivel kereshetnek kevesebbet a TISZA-adó miatt a különböző ágazatokban dolgozók.

A Tisza-adó eredménye Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A TISZA-adó a dolgozó, gyermeket nevelő családokat sújtaná a leginkább. Kevesebb nettó bér, több teher, kevesebb ösztönzés. Kiderült: Magyar Péter tudatosan akarta ezt eltitkolni a választásokig, mert saját embere, Tarr Zoltán szerint: ha mindent elmondanak, megbuknak.

