Mennyi az annyi?

58 perce

A pedagógusok, az ápolók és a rendőrök is kevesebbet kaphatnak, ha jön a Tisza-adó

Címkék#Tisza-adó#középosztály#pedagógus#Magyar Péter

Megyénk oszággyűlési képviselője megmutatta, mennyivel keresne kevesebbet egy rendőr, egy ápoló vagy egy orvos. A pedagógusok és a katonák zsebében is kevesebb maradna, ha a Tisza-adó valóság lesz.

Szabadi Martina Laura

Egy nemrég kiszivárgott dokumentum szerint, ha a Magyar Péter vezette párt alakítana kormányt, eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív rendszert vezetnének be. A számítások alapján egy mediánbért kereső dolgozó havi nettója mintegy 10 ezer forinttal, míg az átlagkeresetűeké körülbelül 20 ezer forinttal csökkenne. A legnagyobb teher a középosztályt sújtaná, mivel a 416 ezer forint feletti havi jövedelmek már magasabb adósávba esnének. Az új rendszerben az évi ötmillió forint alatti kereseteket 15 százalékos szja terhelné, az 5–15 millió forint közötti jövedelmekre 22 százalékot, míg a 15 millió forint felettiekre 33 százalékot kellene fizetni. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő közösségi oldalán mutatta meg, mennyivel kereshetnek kevesebbet a TISZA-adó miatt a különböző ágazatokban dolgozók.

A Tisza-adó eredménye Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala
A Tisza-adó eredménye Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A TISZA-adó a dolgozó, gyermeket nevelő családokat sújtaná a leginkább. Kevesebb nettó bér, több teher, kevesebb ösztönzés.  Kiderült: Magyar Péter tudatosan akarta ezt eltitkolni a választásokig, mert saját embere, Tarr Zoltán szerint: ha mindent elmondanak, megbuknak.

- húzta alá.

Megmutatta azt is, hogy mekkora havi és éves kiesést eredményezne a Tisza-adó:

  • Pedagógusok: havi 30 ezer forinttal kevesebb, évi 364 ezer forint mínusz.
  • Katonák: havi 39 ezer forinttal kevesebb, évi 476 ezer forint mínusz.
  • Ápolók: havi 23 ezer forinttal kevesebb, évi 280 ezer forint mínusz.
  • Orvosok: havi 264 ezer forinttal kevesebb, évi 3 172 ezer forint mínusz.
  • Rendőrök: havi 13 000 ezer forinttal kevesebb, évi 154 ezer forint mínusz.

Korábbi cikkünkben dr. Pajtók Gábor már kifejtette véleményét. De elmondta álláspontját az ügyben Horváth László is és Szabó Zsolt is. 

Megnéztük azt is, mennyivel csökkentené a Tisza-adó a mezőgazdasági munkások jövedelmét.

 

 

