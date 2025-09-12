30 perce
Saccolni sem merik, mekkora a kár – Hevesbe is bőven jutott a betiltott és veszélyes alapanyagból
Egy új szabályozás értelmében az Európai Unió tagállamaiban betiltják azokat a kozmetikai termékeket, amelyek trimetilbenzoil-difenilfoszfin-oxidot (a továbbiakban TPO-t) tartalmaznak. Ez a legnagyobb mértékben az egyre nagyobb számban megjelenő műkörmös vállalkozásokat érinti, mivel 2025. szeptember 1-jétől a TPO-t tartalmazó kozmetikai termékek szakmai felhasználása is tiltott.
A szépségipar fejlődésével az igények és az elvárások is egyre magasabbak lettek, s jelentek meg a piacon újabb és újabb termékek, anyagok, melyek hatásai ezen tulajdonságuknál fogva még nem teljesen ismertek. Az egyre korszerűbb technológia azonban egyre alaposabb vizsgálatokkal képes kutatni az egyes alapanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásait. Éppen ennek köszönhetően egyre több, a kozmetikumok összetevői közt szereplő összetevőről derülhet ki, hogy hosszú távon káros lehet az egészségre, esetleg kifejezetten rákkeltő hatással bír. Ezeket a hatóságok természetesen igyekeznek sorra kivonni a forgalomból – idén szeptembertől épp a TPO-t.
Az utóbbi évtizedekben egyre nőtt a műköröm piaca is: megjelenése óta az iparág és az iránta való érdeklődés is hatalmas fejlődésen ment keresztül. A szeptembertől életbe lépett új tiltás éppen ezt a társadalmi réteget, azaz a műkörmöt és gél lakkot viselőket, valamint a műkörmösöket érinti leginkább.
A tilalom érvényes akkor is, ha az érintett termék a fenti határidő előtt került beszerzésre.
– A kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések elsődleges célja az emberi egészség védelme, ezért a CMR 1A/1B (rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító) anyagként besorolt esetekben a tilalom automatikus, így a meglévő készletek forgalmazása vagy felhasználása tekintetében a jogszabály átmeneti időszakról nem rendelkezik (nincs „készletkisöprési” vagy további „készletfelhasználási” lehetőség) – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatójában.
Azaz idén szeptember elsejétől a TPO tartalmú alapanyagok semmilyen formában nem értékesíthetők, és nem is lehetnek alapanyagaik az újonnan épített műkörmöknek sem. Az ártalmatlanításukról is rendelkezik a szeptember 1-jén érvénybe lépett rendelkezés:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TPO-t tartalmazó, 2025. szeptember 1-jétől nem felhasználható, megmaradt készletek veszélyes hulladékként kezelendők, elszállításuk ügyében az adott szalon telephelye szerint területileg illetékes, hulladékgazdálkodási hatáskörrel rendelkező vármegyei kormányhivatal vagy Budapest Főváros Kormányhivatala tud részletes felvilágosítást adni.
Magyarország egyik legnagyobb alapanyag gyártója, a Mystic Nails Hungary így reagált a kivonásra
Szeptember 8-tól visszavásárlási kampányt indítunk: bármilyen márkájú bontott vagy bontatlan TPO-s gél lakkot visszaveszünk 500 forintos áron, a bónokat nálunk lehet levásárolni. Így csökkentjük a körmösök kárát és a veszélyes hulladék kezelését is átvállaljuk. A forgalmazóktól szintén visszahívtuk a betiltott termékeket és kicseréltük még júliusban. Nem tagadom, ez több tízmillió forintos veszteséget jelent a cégemnek, de azt gondolom, ha szeretnénk ezt a krízist túlélni, az csak közösen fog menni. Hiszen nekünk sem lesz kinek értékesíteni, ha tönkremennek a kisvállalkozások
– fogalmazott a Délmagyarnak Gyimesi László, a Mystic Nails Hungary Kft. ügyvezetője.
Vármegyénkbe is jutott TPO tartalmú alapanyag
Vármegyénk nagyobb városaiban több tucat műkörmös vállalkozás működik, s a becslés korántsem teljes, ha az egész területet nézzük. Eszerint bőven volna olyan ember, akit megkérdezhetnénk arról, hogyan oldotta meg az érintett termékek kivezetését és mekkora veszteséggel kell szembenéznie, de az általunk megkérdezett érintettek arról számoltak be, hogy ők semmilyen hivatalos értesítést, tájékoztatót erre vonatkozóan nem kaptak. Így sem a teendőket, sem a pontos eljárási rendet nem ismerik, az internetről próbálnak meg sokszor egymásnak teljesen ellentmondó információk között eligazodni.
– Az évek során már megtanultam, hogy augusztus végétől már az őszi színeket kérik a körmeik díszítésére a vendégeim. Mivel minden évben más a trend, így ezeket az anyagokat mindig az adott évben rendelem meg, s már az új előírásoknak megfelelő termékeket rendeltem. Az eddigieket pedig eltettem a fiókba...
– mondta el lapunk kérdésére az egyik vármegyénkben dolgozó műkörmös.
– A veszteség mértékét még megsaccolni sem nagyon merem. Minél később szembesülök azzal, hogy mennyi pénzem, befektetésem "megy a levesbe", annál jobb, de talán elég annyi, hogy több százezer forintról beszélünk. A vendéggel nem tehetem meg, hogy 2-3, esetleg 10 színből válogasson, hanem minden színből csaknem minden árnyalatot tartanom kell készleten. Ez nagyjából 70 üveg anyagot jelent – tette hozzá egy másik műkörmös.
A vendégek egyelőre attól tartanak, sokan inkább bezárnak
– Sajnálom a műkörmösöket, mert vélhetően rengeteg, jelenleg már nem használható anyag lehet készleten mindegyiknél. Így, hogy nem kaptak átállási, vagy türelmi időt sem, pláne nem lesz meglepő, ha sokan inkább feladják a vállalkozásukat. Őszintén remélem, hogy az én manikűrösöm nem zárja be a boltot, mert a műkörmös is olyan kicsit, mint a nőgyógyász: kell hozzá bizalom – mondta el lapunk kérdésére Katalin, ostorosi lakos.
