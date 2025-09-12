Saccolni sem merik, mekkora a kár – Hevesbe is bőven jutott a betiltott és veszélyes alapanyagból

A szépségipar fejlődésével az igények és az elvárások is egyre magasabbak lettek, s jelentek meg a piacon újabb és újabb termékek, anyagok, melyek hatásai ezen tulajdonságuknál fogva még nem teljesen ismertek. Az egyre korszerűbb technológia azonban egyre alaposabb vizsgálatokkal képes kutatni az egyes alapanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásait. Éppen ennek köszönhetően egyre több, a kozmetikumok összetevői közt szereplő összetevőről derülhet ki, hogy hosszú távon káros lehet az egészségre, esetleg kifejezetten rákkeltő hatással bír. Ezeket a hatóságok természetesen igyekeznek sorra kivonni a forgalomból – idén szeptembertől épp a TPO-t.

Szeptember elsejétől a TPO tartalmú alapanyagok nem forgalmazhatók és nem is használhatók fel. Képünk illusztráció

Fotó: Máté Krisztián

Az utóbbi évtizedekben egyre nőtt a műköröm piaca is: megjelenése óta az iparág és az iránta való érdeklődés is hatalmas fejlődésen ment keresztül. A szeptembertől életbe lépett új tiltás éppen ezt a társadalmi réteget, azaz a műkörmöt és gél lakkot viselőket, valamint a műkörmösöket érinti leginkább.

A tilalom érvényes akkor is, ha az érintett termék a fenti határidő előtt került beszerzésre.

– A kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések elsődleges célja az emberi egészség védelme, ezért a CMR 1A/1B (rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító) anyagként besorolt esetekben a tilalom automatikus, így a meglévő készletek forgalmazása vagy felhasználása tekintetében a jogszabály átmeneti időszakról nem rendelkezik (nincs „készletkisöprési” vagy további „készletfelhasználási” lehetőség) – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatójában.

Azaz idén szeptember elsejétől a TPO tartalmú alapanyagok semmilyen formában nem értékesíthetők, és nem is lehetnek alapanyagaik az újonnan épített műkörmöknek sem. Az ártalmatlanításukról is rendelkezik a szeptember 1-jén érvénybe lépett rendelkezés:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TPO-t tartalmazó, 2025. szeptember 1-jétől nem felhasználható, megmaradt készletek veszélyes hulladékként kezelendők, elszállításuk ügyében az adott szalon telephelye szerint területileg illetékes, hulladékgazdálkodási hatáskörrel rendelkező vármegyei kormányhivatal vagy Budapest Főváros Kormányhivatala tud részletes felvilágosítást adni.

Magyarország egyik legnagyobb alapanyag gyártója, a Mystic Nails Hungary így reagált a kivonásra

Szeptember 8-tól visszavásárlási kampányt indítunk: bármilyen márkájú bontott vagy bontatlan TPO-s gél lakkot visszaveszünk 500 forintos áron, a bónokat nálunk lehet levásárolni. Így csökkentjük a körmösök kárát és a veszélyes hulladék kezelését is átvállaljuk. A forgalmazóktól szintén visszahívtuk a betiltott termékeket és kicseréltük még júliusban. Nem tagadom, ez több tízmillió forintos veszteséget jelent a cégemnek, de azt gondolom, ha szeretnénk ezt a krízist túlélni, az csak közösen fog menni. Hiszen nekünk sem lesz kinek értékesíteni, ha tönkremennek a kisvállalkozások

– fogalmazott a Délmagyarnak Gyimesi László, a Mystic Nails Hungary Kft. ügyvezetője.