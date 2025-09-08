Nagyon nem mindegy, hogy kaloda vagy ömlesztett: ennyiért adja most a tűzifát az Egererdő

Nyár végén, ősz elején rengeteg fát kínáló hirdetés van az apróhirdetési oldalakon és a közösségi oldalak piacterein, bejegyzéseiben is, megnéztük tehát, mennyi most a tűzifa ára a megyei hirdetésekben. Ezekben elég változatos tól-ig árakat írnak az eladók és nyilván erre jön még a szállítási költség is. Méteres szálakban a keménylombos fajtákat 30-36 ezer forintos áron is találni erdei köbméterenként, de van olyan hirdetés is, amely 25 ezer forintról szól. A hasogatott fa árában is vannak nagy differenciák, ezeket zömében kalodásan kínálják, de ömlesztve is (utóbbi ára 30 ezer forint körül alakul), az erdei köbméteres kalodában kínált tüzelő 43-45 ezer forint környékén alakul, a sima egy köbméteres egységnél 27-28 ezer forint az ár, de vannak hirdetések 20-25 ezer forintos áron is, persze nem mindegy, hogy milyen fafajtát kapunk ezért a pénzért.

A pár évvel ezelőtti ársokkhoz képest csökkent a tűzifa ára, idén több fogy, mint tavaly

Ennyi a tűzifa ára az erdészetnél

Az állami erdészetnél, az Egererdőnél a keménylombos, rönkös tűzifa erdei köbméterenkénti egységára 33 ezer forint (Gyöngyösön drágább, 38,5 ezer-40 ezer forint), a puha és a fenyő ennél jóval olcsóbb. Náluk van darabolt és hasogatott tűzifa is, azonban azt mázsában értékesítik. A hasogatott ára hatezer forint, egy tömör (nagy hosszban hagyott) köbméternyi, illetve egy erdei köbméternyi tűzifa tömege pedig 8-10 mázsa, fajtától függően. Ha nedves, ennél több, 11-12 mázsa is lehet. A sima köbméterben mérve öt-hét mázsát, esetleg nyolcat nyomhat a fa.

Mint az Egererdőtől megtudtuk, a hengeres tűzifát főként a vidéken élők keresik, jellemzően a közép korosztály és az idősebbek, akik otthon, saját maguk dolgozzák fel a fűtési idényre. Emellett növekszik a már tovább feldolgozott, konyhakész tűzifa értékesítése, ezt a társaság Egerben a Tűzifaudvaron, illetve a gyöngyösi MÁV rakodón árusítja. Emellett brikettet és aprítékot is kínálnak. Az aprítékot speciális kazánokban lehet használni, jellemzően szállodák, kórházak, idősotthonok fűtéséhez biztosítják ezt az alapanyagot.