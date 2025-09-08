10 órája
Nagyon nem mindegy, hogy kaloda vagy ömlesztett: ennyiért adja most a tűzifát az Egererdő
Tűzifát regisztrált kereskedőktől lehet vásárolni, ilyenből Hevesben is vannak jó páran. A kereslet idén növekedett, a tűzifa ára viszont az erdőgazdaságnál nem változott.
Nyár végén, ősz elején rengeteg fát kínáló hirdetés van az apróhirdetési oldalakon és a közösségi oldalak piacterein, bejegyzéseiben is, megnéztük tehát, mennyi most a tűzifa ára a megyei hirdetésekben. Ezekben elég változatos tól-ig árakat írnak az eladók és nyilván erre jön még a szállítási költség is. Méteres szálakban a keménylombos fajtákat 30-36 ezer forintos áron is találni erdei köbméterenként, de van olyan hirdetés is, amely 25 ezer forintról szól. A hasogatott fa árában is vannak nagy differenciák, ezeket zömében kalodásan kínálják, de ömlesztve is (utóbbi ára 30 ezer forint körül alakul), az erdei köbméteres kalodában kínált tüzelő 43-45 ezer forint környékén alakul, a sima egy köbméteres egységnél 27-28 ezer forint az ár, de vannak hirdetések 20-25 ezer forintos áron is, persze nem mindegy, hogy milyen fafajtát kapunk ezért a pénzért.
Ennyi a tűzifa ára az erdészetnél
Az állami erdészetnél, az Egererdőnél a keménylombos, rönkös tűzifa erdei köbméterenkénti egységára 33 ezer forint (Gyöngyösön drágább, 38,5 ezer-40 ezer forint), a puha és a fenyő ennél jóval olcsóbb. Náluk van darabolt és hasogatott tűzifa is, azonban azt mázsában értékesítik. A hasogatott ára hatezer forint, egy tömör (nagy hosszban hagyott) köbméternyi, illetve egy erdei köbméternyi tűzifa tömege pedig 8-10 mázsa, fajtától függően. Ha nedves, ennél több, 11-12 mázsa is lehet. A sima köbméterben mérve öt-hét mázsát, esetleg nyolcat nyomhat a fa.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint az Egererdőtől megtudtuk, a hengeres tűzifát főként a vidéken élők keresik, jellemzően a közép korosztály és az idősebbek, akik otthon, saját maguk dolgozzák fel a fűtési idényre. Emellett növekszik a már tovább feldolgozott, konyhakész tűzifa értékesítése, ezt a társaság Egerben a Tűzifaudvaron, illetve a gyöngyösi MÁV rakodón árusítja. Emellett brikettet és aprítékot is kínálnak. Az aprítékot speciális kazánokban lehet használni, jellemzően szállodák, kórházak, idősotthonok fűtéséhez biztosítják ezt az alapanyagot.
Tizedével többet vásárolnak
Az Egererdő szerint a fa továbbra is népszerű tüzelő, a tűzifa iránti kereslet 2020 óta változatos volt, de az egész időszakra tekintve lassan, folyamatosan növekedett. 2022-2023-ban, a hatósági áras tűzifa program idején, 70-75 százalékkal megnőtt a kereslet. Ezt a mennyiséget azonban sokan betárolták, így a kereslet 2023 év végén és 2024 elején drasztikusan visszaesett, a 2020-as szintre zuhant vissza. Tavaly év végére ismét növekedett a forgalom, a korábban felhalmozott készletek csökkenése miatt. Tapasztalatuk szerint a lakosság 8-10 százalékkal vásárolt többet idén, mint 2024 hasonló időszakában. A társaság egyébként tavaly év közepén 35 ezerről 33 ezerre mérsékelte a tűzifa egységárát.
Augusztus 15-én kezdődött a fakitermelés
Az Egererdőtől megtudtuk, a vagyonkezelésükben lévő állami erdőterületen 2025 őszén a fakitermelési munka augusztus 15-én kezdődött. A fakitermeléseket minden esetben a hatályos körzeti erdőtervek alapján tervezik és hajtják végre. Az erdőtervben foglaltakat az erdészeti társaság a körzeti erdőtervtárgyaláson részletesen megvitatott, 10 évre szóló körzeti erdőtervekben szereplő fakitermelési előírások szerint végzik. Ezen a tárgyaláson többek között részt vesznek a körzet erdőgazdálkodói, a terület természetvédelmi kezelője, a hatóságok (erdészeti, természetvédelmi) és más érintett szervek. A 10 évre szóló tervek előírásait az erdészeti hatósághoz benyújtott fakitermelési bejelentők alapján hajtják végre.
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
„Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak