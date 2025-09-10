Ezeket a tetveket igazán csak gázperzselővel lehet kiirtani – de az ellenük való küzdelem nem reménytelen

Mint minden évben, úgy idén is megjelenhetett a tyúktetű fertőzés a baromfitartók zöménél. A problémát csak annak súlyosbodása esetén lehet egyértelműen felismerni, amikor a tojáshozam csökken, az érintett állatok tollazata megritkul, de a jelenség adott esetben a baromfi elhullását is okozhatja. A baromfitetű, hivatalos nevén madártetű atka egy apró, vérrel táplálkozó vérszívó, amely komoly problémákat okozhat a baromfiállományban. A fertőzöttség tünetei közé tartozik a nyugtalanság, túlzott vakarózás, csökkenő tojáshozam és súlyos esetben akár az állatok elhullása is. A fertőzés elleni védekezéshez megelőző intézkedések, valamint a meglevő atkák elleni célzott permetezés és fertőtlenítés szükséges.

A tyúktetű teljes kiirtása csak igen drasztikus módszerekkel oldható meg, de az egyensúlyi állapot kis odafigyeléssel fenntartható. Képünk illusztráció.

Fotó: Németh András Péter

– A korábbi évtizedekben a mostaninál sokkal elterjedtebb volt a baromfik szabadon tartása, azaz éjszakára sem zárták be őket egy nekik szánt ólba, hanem a szabad ég alatt töltötték életüket. Ekkor, ha a tyúktetővel való fertőzöttség elért egy bizonyos szintet, az állatok egyszerűen másik helyet választottak maguknak, ahol – a paraziták ritkább környezeti jelenléte miatt – csökkentek a "kínjaik" – mondta el lapunk kérdésére dr. Farkas László hevesi állatorvos, a Magyar Állatorvosi Kamara Heves Vármegyei Szervezetének titkára.

Az állatorvos az állattartás ugyancsak feledésbe merülő szokásaként említette a karantén intézményét, azaz azt, amikor a portára frissen érkezett haszonállatokat elkülönítették egy időre a többitől. Így, ha esetleg fertőzött is volt az újonnan bekerülő egyed, nem, vagy csak jóval kisebb eséllyel adta át a betegséget a portán élő többi állatnak.

– Sajnos a kialakult fertőzést teljesen megszüntetni csak igen drasztikus megoldással lehetséges, hiszen a tetű különböző fejlődési alakjai különböző helyeken, például repedésekben is átvészelik az egyedfejlődési szakaszokat. Természetesen ez nem jelenti, hogy semmit sem tehetünk: külső segítséggel beállítható egy úgynevezett egyensúlyi állapot, mely nem jelent teljes parazita-mentességet, de nem is befolyásolja túlzó mértékben a baromfiállomány termelékenységét és egészségét – tette hozzá.