Vérszívó

Ezeket a tetveket igazán csak gázperzselővel lehet kiirtani – de az ellenük való küzdelem nem reménytelen

Ezekről a tetvekről városi ember nem biztos, hogy hallott már. A falun élő, gazdálkodó embereknek viszont valószínűleg elég megemlíteni a nevüket, s máris rémtörténetek mesélésébe fognak a tyúktetű ügyben. Nem könnyű megszabadulni tőle.

Makó-Szabó Diána

Mint minden évben, úgy idén is megjelenhetett a tyúktetű fertőzés a baromfitartók zöménél. A problémát csak annak súlyosbodása esetén lehet egyértelműen felismerni, amikor a tojáshozam csökken, az érintett állatok tollazata megritkul, de a jelenség adott esetben a baromfi elhullását is okozhatja. A baromfitetű, hivatalos nevén madártetű atka egy apró, vérrel táplálkozó vérszívó, amely komoly problémákat okozhat a baromfiállományban. A fertőzöttség tünetei közé tartozik a nyugtalanság, túlzott vakarózás, csökkenő tojáshozam és súlyos esetben akár az állatok elhullása is. A fertőzés elleni védekezéshez megelőző intézkedések, valamint a meglevő atkák elleni célzott permetezés és fertőtlenítés szükséges. 

tyúktetű, baromfitetű
A tyúktetű teljes kiirtása csak igen drasztikus módszerekkel oldható meg, de az egyensúlyi állapot kis odafigyeléssel fenntartható. Képünk illusztráció.
Fotó: Németh András Péter

– A korábbi évtizedekben a mostaninál sokkal elterjedtebb volt a baromfik szabadon tartása, azaz éjszakára sem zárták be őket egy nekik szánt ólba, hanem a szabad ég alatt töltötték életüket. Ekkor, ha a tyúktetővel való fertőzöttség elért egy bizonyos szintet, az állatok egyszerűen másik helyet választottak maguknak, ahol – a paraziták ritkább környezeti jelenléte miatt – csökkentek a "kínjaik" – mondta el lapunk kérdésére dr. Farkas László hevesi állatorvos, a Magyar Állatorvosi Kamara Heves Vármegyei Szervezetének titkára.

Az állatorvos az állattartás ugyancsak feledésbe merülő szokásaként említette a karantén intézményét, azaz azt, amikor a portára frissen érkezett haszonállatokat elkülönítették egy időre a többitől. Így, ha esetleg fertőzött is volt az újonnan bekerülő egyed, nem, vagy csak jóval kisebb eséllyel adta át a betegséget a portán élő többi állatnak.

– Sajnos a kialakult fertőzést teljesen megszüntetni csak igen drasztikus megoldással lehetséges, hiszen a tetű különböző fejlődési alakjai különböző helyeken, például repedésekben is átvészelik az egyedfejlődési szakaszokat. Természetesen ez nem jelenti, hogy semmit sem tehetünk: külső segítséggel beállítható egy úgynevezett egyensúlyi állapot, mely nem jelent teljes parazita-mentességet, de nem is befolyásolja túlzó mértékben a baromfiállomány termelékenységét és egészségét – tette hozzá.

Többféle védekezési mód áll a gazdák rendelkezésére, melyekkel az élősködők elszaporodása megfékezhető. Ehhez azonban célszerű szakszerű segítséget kérni – a nem megfelelő szerek indokolatlan használata hatástalan lehet és költséges is.

A tyúktetű emberre jelentett kockázata

Mint azt dr. Farkas László elmondta, az emberekre jellemzően nem jelent kockázatot a tyúktetű megjelenése, de előfordulhat, hogy a parazita "bepróbálkozik".

– Sajnos néhány csípés előfordulhat és helyi bőrpír is kialakulhat az embernél is, de az általános tapasztalatok azt mutatják, emberre nem terjed a fertőzés kezelést igénylő mértékben – magyarázta a hevesi szakember.

A tyúktetű tünetei

  • Nyugtalanság és vakarózás: A baromfi folyamatosan vakarózik, mert az atka csípi a bőrét. 
  • Csökkenő tojáshozam: A tojótyúkok kevesebb tojást raknak, mivel az atka legyengíti őket. 
  • Fogyás és levertség: A növendék és felnőtt állatok bágyadttá válnak, súlyuk csökken. 
  • Vérszegénység: A halvány taraj és állebeny a vérszegénység jele lehet. 
  • Elhullás: Súlyos fertőzés esetén a baromfi immunrendszere legyengül, aenemia (vérszegénység) alakulhat ki és az állatok elpusztulhatnak. 

 

 

