Vadriasztó kütyük: tényleg működnek a hevesi utakon?

A vadászati szakember szerint különösen a nyár és az ősz a legkritikusabb időszak, és nem csak a vadak miatt. Ezekben a hónapokban a vadak is – különösen az őzek és szarvasok – nagyobb számban mozognak, de a közúti forgalom is ekkor "mozgalmasabb". Nyáron a közlekedő járművek száma, ősszel pedig az időjárási tényezők is növelik a vaddal való ütközés bekövetkezésének a kockázatát. Annak a kimutatása pedig, hogy a különböző vadriasztó készülékek milyen eredményességgel csökkentik a veszélyt, egzakt módon még nem történt meg.

Számos vadriasztó eszköz létezik. Bár az üzekedő őzek mással vannak elfoglalva

A vadriasztó rendszerek esélyt adnak a vaddal való ütközés elkerülésére

– Tudomásom szerint a Tolna vármegyei vadászkamara végezett mérést arra vonatkozóan, hogy az út menti oszlopokra szerelt, a vadállatok elriasztására hivatott fényvisszaverő prizmák milyen eredményességet mutatnak. Pozitív a mérleg ezen eszközök használatával a vad, gépjármű ütközésben csökkenés volt kimutatható – mondta Kovács István, az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei területi szervezetének titkára.