Vadriasztó kütyük: tényleg működnek a hevesi utakon?
Egyre több autós szerel fel vadriasztókat Hevesben, bízva abban, hogy így elkerülhetik a vaddal való ütközést. A statisztikák szerint valóban csökkenhet a balesetek száma, de nem minden vadriasztó készülék válik be. Mutatjuk, mit mond erről a szakértő.
A vadászati szakember szerint különösen a nyár és az ősz a legkritikusabb időszak, és nem csak a vadak miatt. Ezekben a hónapokban a vadak is – különösen az őzek és szarvasok – nagyobb számban mozognak, de a közúti forgalom is ekkor "mozgalmasabb". Nyáron a közlekedő járművek száma, ősszel pedig az időjárási tényezők is növelik a vaddal való ütközés bekövetkezésének a kockázatát. Annak a kimutatása pedig, hogy a különböző vadriasztó készülékek milyen eredményességgel csökkentik a veszélyt, egzakt módon még nem történt meg.
A vadriasztó rendszerek esélyt adnak a vaddal való ütközés elkerülésére
– Tudomásom szerint a Tolna vármegyei vadászkamara végezett mérést arra vonatkozóan, hogy az út menti oszlopokra szerelt, a vadállatok elriasztására hivatott fényvisszaverő prizmák milyen eredményességet mutatnak. Pozitív a mérleg ezen eszközök használatával a vad, gépjármű ütközésben csökkenés volt kimutatható – mondta Kovács István, az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei területi szervezetének titkára.
Az OMVK területi szervezetének titkára beszélt arról is, hogy itt Hevesben is felvetődött ilyen prizmák kihelyezése, a szövetség finanszírozná, de sajnos nem olcsó mulatság. Míg a járművekre szerelhető – hatékonyságában még soha nem mért – vadriasztók pár ezer forintos költséget jelentenek, addig ezek a prizmák igencsak drágák. A szakember azt is elmondta, hogy a gépjárművekre felszerelhető eszközök alakjuknál fogva olyanok, hogy a menetszél segítségével emberi fül számára nem hallható, de az állatok által érzékelt riasztó ultrahangot adnak ki.
A kamarai titkár szerint az üzekedési időszakban ugyanakkor az a probléma, hogy a párzási tevékenységnek része az őzeknél, hogy kergeti a bak a sutát. Ilyenkor se hall, se lát módon keresztülszaladnak a műúton is. Ebben az ösztönfolyamatban "elhalványulnak" az egyéb külső hatások, legyenek azok akár hangok, emberek, vagy más állatok.
Vadriasztó rendszerek
Az egyre korszerűsödő technológia sokféle vadriasztó rendszert hozott már létre. Ezek az eszközök csökkenthetik a balesetek kockázatát. Ilyen eszközök például az ultrahangos vadriasztók, amelyek az autó mozgására aktiválódnak és kibocsátanak egy magas frekvenciájú hangot, amelyet az emberek nem hallanak, de a vadállatok elkerülnek. Emellett léteznek különböző fény- és hangjelzéssel működő eszközök is, amelyek szintén a vadak elriasztását szolgálják.
