MVM

Letették a visontai gázerőmű alapkövét

Évek óta tervezték, most letették egy új, nagy teljesítményű energiatermelő blokk alapkövét. A visontai gázerőmű 520 megawattos lesz.

Kedden délelőtt letették a Mátrai Erőmű területén létesülő új, kombinált ciklusú gázturbinás blokkjának alapkövét, megkezdődhetnek a nagyerőmű építési munkálatai. A visontai gázerőmű május végén kapta meg a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. Az új áramtermelő erőmű a Mátrai Erőmű visontai telephelyén szolgálja majd az ország és a térség áramszolgáltatásának zavartalanságát. Várhatóan 2028-ra 520 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöldenergia-termelők kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését is.

A visontai gázerőműnek már letették az alapkövét
Forrás: MVM Csoport

Az új erőmű legalább 25 éves élettartamú lesz, és a legmodernebb technológiát valósítja meg. A nemzetközi közbeszerzési eljárás alapján a létesítésére és a gázturbina hosszú távú karbantartására a győztes konzorciumot a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó, Status KPRIA Zrt., a WEST HUNGÁRIA BAU Kft., valamint az egyiptomi Elsewedy Power System Projects cégek alkotják. A tender eredményeként a felek februárban írták alá az MVM-mel a szerződést. A műszaki paraméterek között első helyen szerepel a hatásfok elvárás, ahogy a névleges- és minimum terhelés, a fel- és leterhelési sebesség, a környezetvédelmi kibocsátási határértékek, illetve a rendelkezésre állási megbízhatóság iránti megfelelés is.

A lignites blokkokat váltja a visontai gázerőmű

A kombinált ciklusú gázerőmű több mint 330 milliárd forintból, hazai költségvetési forrásból épül meg. A zártkörű alapkőletételen az MVM közleménye szerint Lantos Csaba energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy másfél évtizede épült utoljára áramtermelő alaperőmű Magyarországon. Az időjárásfüggő megújuló termelés kiegyensúlyozáshoz az ipari méretű tárolókapacitások mellett jól szabályozható kombinált ciklusú gázerőművekre is szükség van. Összesen három blokk megépítését készítették elő Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban. A legmodernebb technológiát képviselő mátrai létesítmény fajlagos szén-dioxid-kibocsátása a lignit alapú áramtermelésének mindössze a negyede lesz. Az új blokk nélkülözhetetlen szerepet tölt be a hazai ellátásbiztonság megerősítésében és az energiaátmenet sikeres megvalósításában is.

Mátrai Károly vezérigazgató a beruházás kapcsán kiemelte, ezzel válaszolnak a hazai energiarendszer előtt álló kihívásokra.
Forrás: MVM Csoport

Az MVM Csoport részéről Mátrai Károly vezérigazgató a beruházás kapcsán kiemelte, ezzel válaszolnak a hazai energiarendszer előtt álló kihívásokra. Fontos lépés a dekarbonizációban, híd a fosszilis és megújuló energiák között, modern, rugalmas és hatékony. Szerinte a fenntarthatóság, a technológia és az ellátásbiztonság kéz a kézben járnak.

A kivitelező konzorciumot képviselő Status KPRIA nevében Németh Tamás vezérigazgató kijelentette, a projekt azért is különleges, mert a legmodernebb technológiát – részben zöldhidrogén tüzelésre is alkalmas gázturbina, gőzturbina, hőhasznosító kazán – egyesítik egy rendszerben, így a hagyományos széntüzelésű blokkokhoz képest jelentősen alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb hatásfokkal, illetve rugalmassággal tudnak villamos energiát előállítani. Magyar cég 40 éve nem vett részt ilyen mértékben új erőmű építésében.

 

