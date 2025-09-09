Letették a visontai gázerőmű alapkövét

Kedden délelőtt letették a Mátrai Erőmű területén létesülő új, kombinált ciklusú gázturbinás blokkjának alapkövét, megkezdődhetnek a nagyerőmű építési munkálatai. A visontai gázerőmű május végén kapta meg a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. Az új áramtermelő erőmű a Mátrai Erőmű visontai telephelyén szolgálja majd az ország és a térség áramszolgáltatásának zavartalanságát. Várhatóan 2028-ra 520 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöldenergia-termelők kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését is.

A visontai gázerőműnek már letették az alapkövét

Forrás: MVM Csoport

Az új erőmű legalább 25 éves élettartamú lesz, és a legmodernebb technológiát valósítja meg. A nemzetközi közbeszerzési eljárás alapján a létesítésére és a gázturbina hosszú távú karbantartására a győztes konzorciumot a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó, Status KPRIA Zrt., a WEST HUNGÁRIA BAU Kft., valamint az egyiptomi Elsewedy Power System Projects cégek alkotják. A tender eredményeként a felek februárban írták alá az MVM-mel a szerződést. A műszaki paraméterek között első helyen szerepel a hatásfok elvárás, ahogy a névleges- és minimum terhelés, a fel- és leterhelési sebesség, a környezetvédelmi kibocsátási határértékek, illetve a rendelkezésre állási megbízhatóság iránti megfelelés is.