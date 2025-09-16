15 perce
Rendezett településszerkezet az egri önkormányzat célja
Egyelőre nem alkot rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről Eger önkormányzata – erről is dönt szeptemberi ülésén a közgyűlés. Az Országgyűlés idén nyáron módosította az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt: a változás lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok rendeletben engedélyezzék a zártkerti ingatlanok egyszerűsített kivonását a mezőgazdasági művelésből.
Ez azt jelentené, hogy a tulajdonosok földhivatali eljárásban kérhetnék, hogy zártkertként nyilvántartott telküket „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Eger városvezetése a szeptemberi közgyűlésen napirendre tűzi a kérdést, ugyanakkor az előterjesztés szerint a testület egyelőre nem hoz rendeletet az átminősítési eljárás megnyitásáról.
– Mindennek – a képviselők elé kerülő előterjesztés szerint – több szakmai oka is van. Egyfelől a jogszabály végrehajtási részletszabályait rögzítő kormányrendeletek még nem jelentek meg, így a város jelenleg nem rendelkezik azokkal a szakmai és jogi keretekkel, amelyek felelős döntéshez szükségesek. Emellett a zártkerti ingatlanok többsége nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges alapinfrastruktúrával – ivóvíz- és szennyvízhálózattal, megfelelő közúti kapcsolattal, közvilágítással vagy szemétszállítással. Ezek biztosítása aránytalanul nagy költséget jelentene az önkormányzatnak, azaz Eger közösségének – áll az egri önkormányzat sajtóközleményében.
A zártkertek átminősítése ellentétes a városfejlesztési célokkal
Eger önkormányzata arra is felhívja a figyelmet, hogy bár a kivonás megkönnyítheti az ingatlanok adásvételét, nem jár automatikus építési engedéllyel, és nem változtat a beépítési szabályokon. Ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy az átminősítést az érintettek lakhatási lehetőségként értelmezik. Az életvitelszerű lakhatás a külterületi zártkertekben azonban ellentétes Eger hosszú távú városfejlesztési céljaival: a szétszórt, rendezetlen beépítések gátolják a fenntartható településszerkezet kialakítását, növelik a közlekedési terheket, környezeti kockázatokat hordoznak, és társadalmi szempontból is elszigetelődést okozhatnak.
Eger önkormányzata – amennyiben a közgyűlés elfogadja az előterjesztést – a jövőben részletes szakmai vizsgálatot készíttet a kérdésről, amely a 2027-ig elkészítendő új településterv részeként adhat alapot felelős döntéshez.
– A város célja továbbra is a rendezett, közművekkel ellátott, biztonságos lakóövezetek fejlesztése. A zártkertek elsődleges szerepét ezért továbbra is mezőgazdasági, rekreációs és hobbikerti hasznosításban látjuk – fogalmaztak a sajtóközleményben.
