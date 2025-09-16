szeptember 16., kedd

Földügy

1 órája

Rendezett településszerkezet az egri önkormányzat célja

Címkék#Egri önkormányzat#földhivatal#kert

Egyelőre nem alkot rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről Eger önkormányzata – erről is dönt szeptemberi ülésén a közgyűlés. Az Országgyűlés idén nyáron módosította az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt: a változás lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok rendeletben engedélyezzék a zártkerti ingatlanok egyszerűsített kivonását a mezőgazdasági művelésből.

Heol.hu

Ez azt jelentené, hogy a tulajdonosok földhivatali eljárásban kérhetnék, hogy zártkertként nyilvántartott telküket „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Eger városvezetése a szeptemberi közgyűlésen napirendre tűzi a kérdést, ugyanakkor az előterjesztés szerint a testület egyelőre nem hoz rendeletet az átminősítési eljárás megnyitásáról.

zártkert
A zártkerti ingatlanok átminősítéséről is döntenek a közgyűlésen. Képünk illusztráció.
Fotó: Molcsányi Máté / kisalföld.hu

Korábbi cikkünkben az átminősítéssel részletesebben is foglalkoztunk:

– Mindennek – a képviselők elé kerülő előterjesztés szerint – több szakmai oka is van. Egyfelől a jogszabály végrehajtási részletszabályait rögzítő kormányrendeletek még nem jelentek meg, így a város jelenleg nem rendelkezik azokkal a szakmai és jogi keretekkel, amelyek felelős döntéshez szükségesek. Emellett a zártkerti ingatlanok többsége nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges alapinfrastruktúrával – ivóvíz- és szennyvízhálózattal, megfelelő közúti kapcsolattal, közvilágítással vagy szemétszállítással. Ezek biztosítása aránytalanul nagy költséget jelentene az önkormányzatnak, azaz Eger közösségének – áll az egri önkormányzat sajtóközleményében. 

A zártkertek átminősítése ellentétes a városfejlesztési célokkal

Eger önkormányzata arra is felhívja a figyelmet, hogy bár a kivonás megkönnyítheti az ingatlanok adásvételét, nem jár automatikus építési engedéllyel, és nem változtat a beépítési szabályokon. Ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy az átminősítést az érintettek lakhatási lehetőségként értelmezik. Az életvitelszerű lakhatás a külterületi zártkertekben azonban ellentétes Eger hosszú távú városfejlesztési céljaival: a szétszórt, rendezetlen beépítések gátolják a fenntartható településszerkezet kialakítását, növelik a közlekedési terheket, környezeti kockázatokat hordoznak, és társadalmi szempontból is elszigetelődést okozhatnak.

Eger önkormányzata – amennyiben a közgyűlés elfogadja az előterjesztést – a jövőben részletes szakmai vizsgálatot készíttet a kérdésről, amely a 2027-ig elkészítendő új településterv részeként adhat alapot felelős döntéshez. 

– A város célja továbbra is a rendezett, közművekkel ellátott, biztonságos lakóövezetek fejlesztése. A zártkertek elsődleges szerepét ezért továbbra is mezőgazdasági, rekreációs és hobbikerti hasznosításban látjuk – fogalmaztak a sajtóközleményben.

 

 

