A nyúlon túl? Nem, a nyúl az! - róluk szól most a hétvége

2025 októberének első hétvégéjén a nyulaké lesz a főszerep a hazai éttermekben, hívta föl a figyelmet a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Az új kezdeményezés nem titkolt célja a nyúlhúsfogyasztásnak, ennek az ínyenc, rendkívül egészséges és változatosan elkészíthető fogásnak a népszerűsítése. Szombaton és vasárnap egyebek között olyan gasztronómiai különlegességek közül választhatnak a vendégek, mint a nyúl erőleves, a rozmaringos nyúlcomb vadasan vagy a feketeerdő sonkába göngyölt nyúlgerinc.

Nyúlgerinc levelestésztában, vörösboros áfonyaszósszal

Forrás: Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Közleményük szerint ezen a hétvégén felejthetetlen kulináris élményben lehet része azoknak, akik felkeresik az Európai Nyúlhús Napok rendezvényhez csatlakozó éttermeket. A közönség ízletes fogásokat, egyedien megálmodott nyulas recepteket, leveseket, ragukat, sülteket kóstolhatnak országszerte, miközben ismét felfedezhetik egy rég elfeledett íz harmóniáját és sokoldalúságát.

A kezdeményezésben huszonhét hazai étterem vesz részt, vármegyénkből lesznek nyulas fogások az egri Macok Bisztróban, valamint a noszvaji Trakta by Nomádban is, míg borsodból a mezőkövesdi Turul, a halmaji Velvet, az encsi Anyukám Mondta és a tarcali Talu-Andrássy Kúria.

A szakmaközi szervezet szerint a nyúlhús az egyik legegészségesebb húsféle, mégis méltatlanul mellőzött a magyar asztalokról. Allergén- és zsírmentes, könnyen emészthető, magas a vitamin és ásványianyag tartalma, gyorsan és egyszerűen elkészíthető, puha és hófehér húsának köszönhetően pedig a gyerekek nagy kedvence is. Ezenkívül nagyon jól felszívja a gyógynövények, fűszerek, borok és húslevesek ízét, ami ideálissá teszi pörköltekhez, ragukhoz vagy rizottókhoz. A nyúlhús tehát hétköznapi és ünnepi fogásként is különleges gasztronómiai élményt nyújt.

A nyúlhús az európai gasztronómiai kultúra alapvető alapanyaga, amely ősidők óta része a magyar szakácskönyveknek és konyhaművészetnek, ezért felbecsülhetetlen értékű kulináris örökségünk.

