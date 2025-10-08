2 órája
A régió egergiaellátását teszi biztonságosabbá az új maklári állomás
Makláron hamarosan üzembe áll egy új alállomás, amely biztonságosabbá és fenntarthatóbbá teszi Észak-Magyarország energiaellátását.
– Fontos mérföldkőhöz érkeztünk: Makláron hamarosan üzembe áll egy új alállomás, amely biztonságosabbá és fenntarthatóbbá teszi Észak-Magyarország energiaellátását. A 16 milliárd forintos Danube InGrid 2 fejlesztési program részeként megvalósuló beruházás a tervezettnél korábban - akár november végén - szolgálatba állhat - hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor, Eger országgyűlési képviselője.
Az új, távműködtethető technológiának köszönhetően stabilabb lesz a hálózat, gyorsabb a hibaelhárítás, és kiszolgálható a térség növekvő energiaigénye is. Képviselőként azon dolgozom, hogy térségünk települései megbízható, modern és fenntartható energiaellátással rendelkezzenek. A maklári alállomás ehhez jelentősen hozzájárul.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Bombahír! Üzletet nyit Egerben a népszerű, trendi márka, erre senki sem számított!
Nagyon durva, mit nézett végig az egri állomás! Ilyen bestiális verekedést ritkán lát a város