A régió egergiaellátását teszi biztonságosabbá az új maklári állomás

– Fontos mérföldkőhöz érkeztünk: Makláron hamarosan üzembe áll egy új alállomás, amely biztonságosabbá és fenntarthatóbbá teszi Észak-Magyarország energiaellátását. A 16 milliárd forintos Danube InGrid 2 fejlesztési program részeként megvalósuló beruházás a tervezettnél korábban - akár november végén - szolgálatba állhat - hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor, Eger országgyűlési képviselője.

Biztonságosabbá válik az Észak-Magarországi energiaellátás Fotó: dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

Az új, távműködtethető technológiának köszönhetően stabilabb lesz a hálózat, gyorsabb a hibaelhárítás, és kiszolgálható a térség növekvő energiaigénye is. Képviselőként azon dolgozom, hogy térségünk települései megbízható, modern és fenntartható energiaellátással rendelkezzenek. A maklári alállomás ehhez jelentősen hozzájárul.

– írta a képviselő.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!