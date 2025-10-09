Kevesebbet kell fizetned a boltban – Több alapélelmiszer ára is csökkent

Az utóbbi időszakban több alapélelmiszer ára csökkent a világpiacon, ami jelentős hatással lehet a globális élelmiszerpiacra. Különösen a tejtermékeknél tapasztalható árcsökkenés, amely az elmúlt időszakban 2,6 százalékos mérséklődést mutat. Ezen belül a vaj ára csökkent a leglátványosabban, augusztushoz képest 7 százalékkal. A jelenség évente ismétlődik, mivel az északi féltekén ekkor zárul a fagylaltszezon, ami hagyományosan csökkenti a vaj iránti keresletet, és ez az árak mérséklődéséhez vezet.

Több alapélelmiszer ára is csökkent, ami rövid és hosszú távon is hatással lehet a költségvetésre.

Forrás: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Több alapélelmiszer ára is csökken, jelentős változásokat hozva a piacokon

Nem csak a tejtermékek ára csökkent, más fontos élelmiszereké is visszaesett. A gabonapiacon például a búza ára már három hónapja csökken, amit a bőséges termés és a mérsékelt kereslet együttes hatása okoz. A kukorica ára is mérséklődött, részben az argentin exportvám ideiglenes felfüggesztése miatt, ami élénkítette a nemzetközi kereskedelmet és enyhítette az árfeszültséget. Kiemelkedően, 4,1 százalékkal csökkent a cukor ára, amely ezzel 2021 márciusa óta a legalacsonyabb szintre esett. A változás hátterében Brazília szinte rekordtermése, valamint India és Thaiföld kedvező szezonja áll, amit a monszunesők és a nagyobb vetésterületek is támogatnak.

Olcsóbb élelmiszerek jöhetnek, de nem egyik napról a másikra

Az élelmiszerek világpiaci árának csökkenése kedvező fejlemény a fogyasztók és a kereskedők számára, azonban ez a hatás nem mindig érezhető azonnal a boltokban. A helyi piaci viszonyok, a szállítási költségek és más tényezők miatt az árak sokszor csak késleltetve követik a globális trendeket. Egyelőre tehát kérdéses, mikor és milyen mértékben érzékelhetik a hazai vásárlók az árcsökkenést, de a jelenlegi folyamatok mérsékeltebb ármozgásokat és az infláció lassulását vetíthetik előre.

Gyakran beszámolunk olyan termékekről, amelyeket a nagyobb élelmiszer-áruházak igazán kedvező áron kínálnak – ráadásul kifejezetten egészségesek is. A csütörtökön induló Aldi-akcióban például a sütőtök kilója rendkívül olcsó lesz, és a fogyást is segíti. Miért érdemes még sütőtököt fogyasztani? Cikkünkből kiderül.