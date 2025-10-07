1 órája
Az ALDI-ban lehet kapni a Red Bull új, limitált termékét, ráadásul akciós lesz
Az ALDI Magyarország bővítette együttműködését a Red Bull Hungária Kft.-vel. Az energiaital-gyártó új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket vezet be a magyar piacon, a Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic változatát.
Az ALDI Magyarország tovább erősíti partnerségét a Red Bull Hungária Kft.-vel: a világszerte ismert energiaital-gyártó legújabb, limitált ideig elérhető téli szezonális különlegessége, a Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic Magyarországon az ALDI üzleteiben mutatkozik be és kizárólag itt kapható 2025. október 15-ig. Az új termékben a japán Fuji-alma édeskés aromája a gyömbér markáns, enyhén pikáns ízvilágával találkozik. Mint megírtuk, Egerben nemrégiben nyitották meg második üzletüket.
Téli Red Bull az ALDI polcain
A szezonális újdonság bevezetésével az ALDI célja, hogy a vásárlók folyamatosan frissülő, izgalmas kínálattal találkozzanak, miközben megőrizheti az alacsony árak és a megbízható minőség egyensúlyát. A termék október 9-15. között akciós, 399 forintos egységáron érhető el.
„Az ALDI kiváló minőségű termékekből álló saját márkás kínálata most egy ikonikus márka termékével lett gazdagabb. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon elsőként nálunk érhető el a Red Bull új téli, limitált kiadása. Ez az együttműködés is lehetővé teszi, hogy vásárlóink mindig újdonságokat fedezhessenek fel üzleteinkben” – mondta Pusztai Ádám, az ALDI Magyarország országos beszerzési igazgatója.
