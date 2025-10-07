Az ALDI-ban lehet kapni a Red Bull új, limitált termékét, ráadásul akciós lesz

Az ALDI Magyarország tovább erősíti partnerségét a Red Bull Hungária Kft.-vel: a világszerte ismert energiaital-gyártó legújabb, limitált ideig elérhető téli szezonális különlegessége, a Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic Magyarországon az ALDI üzleteiben mutatkozik be és kizárólag itt kapható 2025. október 15-ig. Az új termékben a japán Fuji-alma édeskés aromája a gyömbér markáns, enyhén pikáns ízvilágával találkozik. Mint megírtuk, Egerben nemrégiben nyitották meg második üzletüket.

Az ALDI-ban lehet csak kapni a Redd Bull szezonális termékét Fotók: ALDI/Hilbert Péter

Téli Red Bull az ALDI polcain

A szezonális újdonság bevezetésével az ALDI célja, hogy a vásárlók folyamatosan frissülő, izgalmas kínálattal találkozzanak, miközben megőrizheti az alacsony árak és a megbízható minőség egyensúlyát. A termék október 9-15. között akciós, 399 forintos egységáron érhető el.

