Nébih

1 órája

Több Heves vármegyei település határában ott van már a szőlővész

Címkék#nébih#mátrai borvidék#aranyszínű sárgaság#Egri borvidék

Ahogyan a szemlecsoportok járják a szőlőültetvényeket, úgy találnak egyre több helyen beteg növényeket. Az aranyszínű sárgaság úgy tűik, nem csak két helyen okozott már fertőzést heves vármegyében.

Tóth Balázs
Az aranyszínű sárgaság miatt az Egri és a Mátrai Borvidéken is szemlecsoportok alakultak és mintát vesznek a gyanús tőkékről.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A Nébih oldalán olvasható azoknak a településeknek a listája, amelyek a szőlő aranyszínű sárgaság miatt fertőzött, vagy pufferzónába tartoznak. Fertőzött területnek számít a laboratóriumi teszt szerint beteg növények egy kilométeres körzete, míg a pufferzóna a további három kilométer sugarú körbe tartozó területeket jelenti.

Az aranyszínű sárgaság egyik tünete pergamenszerűen megkeményedett és általában háromszög alakban sodródó levél. A mintákat laborban vizsgálják.
Fotó: Huszár Márk / Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Az Egri Borvidéken először Eger határában találtak aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlőket - 12 tőkét egy foltban - míg a Mátrai Borvidéken Abasár határában derült ki növényekről, hogy megfertőződtek a grapevine flavescence dorée fitoplazmával. Azóta kiderült, Andornaktályán, Boconádon is találhattak beteg növényeket és fertőzött zóna található Gyöngyös határában is. A pufferzónák érintik továbbá Demjén, Egerszalók, Felsőtárkány, Heves és Kerecsend, valamint Szomolya ültetvényeit is.

Gyakorlatilag mindenhol megjelent az aranyszínű sárgaság

Egy kivételével már minden hazai borvidéken kimutatták a károsító baktériumot, egyedül a Bükkaljai Borvidéken nem, de Eger közelsége, valamint az, hogy körülötte mindenhol jelen vannak a fertőzések és a terjesztő amerikai szőlőkabócák, valószínűleg ezt a térséget is eléri a betegség.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
