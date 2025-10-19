Több Heves vármegyei település határában ott van már a szőlővész

A Nébih oldalán olvasható azoknak a településeknek a listája, amelyek a szőlő aranyszínű sárgaság miatt fertőzött, vagy pufferzónába tartoznak. Fertőzött területnek számít a laboratóriumi teszt szerint beteg növények egy kilométeres körzete, míg a pufferzóna a további három kilométer sugarú körbe tartozó területeket jelenti.

Az aranyszínű sárgaság egyik tünete pergamenszerűen megkeményedett és általában háromszög alakban sodródó levél. A mintákat laborban vizsgálják.

Fotó: Huszár Márk / Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az Egri Borvidéken először Eger határában találtak aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlőket - 12 tőkét egy foltban - míg a Mátrai Borvidéken Abasár határában derült ki növényekről, hogy megfertőződtek a grapevine flavescence dorée fitoplazmával. Azóta kiderült, Andornaktályán, Boconádon is találhattak beteg növényeket és fertőzött zóna található Gyöngyös határában is. A pufferzónák érintik továbbá Demjén, Egerszalók, Felsőtárkány, Heves és Kerecsend, valamint Szomolya ültetvényeit is.

Gyakorlatilag mindenhol megjelent az aranyszínű sárgaság

Egy kivételével már minden hazai borvidéken kimutatták a károsító baktériumot, egyedül a Bükkaljai Borvidéken nem, de Eger közelsége, valamint az, hogy körülötte mindenhol jelen vannak a fertőzések és a terjesztő amerikai szőlőkabócák, valószínűleg ezt a térséget is eléri a betegség.