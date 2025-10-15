október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nébih

1 órája

Most jött: terjed Hevesben a betegség! Fertőzött területté nyilvánítják az egyik település környékét

Címkék#nébih#mátrai borvidék#aranyszínű sárgaság

A Tokaji és a Mátrai Borvidék sem mentes immár a szőlőkre veszélyes betegségtől. Az aranyszínű sárgaságot Abasár határában is igazolták.

Heol.hu

Az országszerte zajló intenzív felderítés, valamint a felelős gazdálkodói magatartás eredményeként ismét több vármegyében és borvidéken mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD). Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen. A Mátrai és Tokaji borvidéken is hatósági intézkedések léptek életbe.

Az aranyszínű sárgaság miatt az Egri és a Mátrai Borvidéken is szemlecsoportok alakultak és mintát vesznek a gyanús tőkékről.
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Bodrogkeresztúr térségében (Tokaji borvidék) lakossági bejelentésre, míg Abasár községben (Mátrai borvidék) az intenzív felderítés eredményként sikerült kiszűrni a fertőzésgyanús szőlőtőkéket. A vármegyei növényvédelmi felügyelők mindkét helyszínen mintát vettek, végül a Nébih laboratóriuma igazolta a zárlati kórokozó jelenlétét. A betegség megerősítéséhez és a szükséges növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendeléséhez az előszűrés céljából kihelyezett Nébih mobil laborautó helyszíni mérései is hozzájárultak.

Az illetékes kormányhivatalok szakemberei a fertőzéssel érintett helyszíneken elrendelik a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Az 1 kilométeres sugarú fertőzött terület és a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zóna kijelölése már megkezdődött.

A FD-betegség elleni országos szintű védekezésben kiemelten fontos a fertőzött ültetvények gyors felderítése. A Nébih felhívja a szőlőtermesztők és a lakosság figyelmét, hogy a tünetek észlelését haladéktalanul jelentsék az illetékes hatóságoknak: a vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek. A lakossági bejelentések továbbra is kulcsfontosságúak, hiszen az időben érkező jelzések lehetővé teszik a növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendelését és ezzel a fertőzés gyors terjedésének megakadályozását.

Ezek az aranyszínű sárgaság tünetei

  • beéretlen, helyenként zöld, néhol fás vesszők, de általában nem egyedül
  • pergamenszerűen megkeményedett és általában háromszög alakban sodródó vagy visszahajló levelek
  • a fürt csökevényessége

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Mészáros Gabriella/Magyar Nemzet)

 

