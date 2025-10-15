1 órája
Most jött: terjed Hevesben a betegség! Fertőzött területté nyilvánítják az egyik település környékét
A Tokaji és a Mátrai Borvidék sem mentes immár a szőlőkre veszélyes betegségtől. Az aranyszínű sárgaságot Abasár határában is igazolták.
Az országszerte zajló intenzív felderítés, valamint a felelős gazdálkodói magatartás eredményeként ismét több vármegyében és borvidéken mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD). Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen. A Mátrai és Tokaji borvidéken is hatósági intézkedések léptek életbe.
Bodrogkeresztúr térségében (Tokaji borvidék) lakossági bejelentésre, míg Abasár községben (Mátrai borvidék) az intenzív felderítés eredményként sikerült kiszűrni a fertőzésgyanús szőlőtőkéket. A vármegyei növényvédelmi felügyelők mindkét helyszínen mintát vettek, végül a Nébih laboratóriuma igazolta a zárlati kórokozó jelenlétét. A betegség megerősítéséhez és a szükséges növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendeléséhez az előszűrés céljából kihelyezett Nébih mobil laborautó helyszíni mérései is hozzájárultak.
Nagy a baj, újabb felettébb gyanús tőkéket találtak Egernél - videóval
Az illetékes kormányhivatalok szakemberei a fertőzéssel érintett helyszíneken elrendelik a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Az 1 kilométeres sugarú fertőzött terület és a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zóna kijelölése már megkezdődött.
A FD-betegség elleni országos szintű védekezésben kiemelten fontos a fertőzött ültetvények gyors felderítése. A Nébih felhívja a szőlőtermesztők és a lakosság figyelmét, hogy a tünetek észlelését haladéktalanul jelentsék az illetékes hatóságoknak: a vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek. A lakossági bejelentések továbbra is kulcsfontosságúak, hiszen az időben érkező jelzések lehetővé teszik a növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendelését és ezzel a fertőzés gyors terjedésének megakadályozását.
Ezek az aranyszínű sárgaság tünetei
- beéretlen, helyenként zöld, néhol fás vesszők, de általában nem egyedül
- pergamenszerűen megkeményedett és általában háromszög alakban sodródó vagy visszahajló levelek
- a fürt csökevényessége
