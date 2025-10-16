október 16., csütörtök

Aranyszínű sárgaság

1 órája

Terjed a veszélyes kór a szőlőkben – a Mátra sem úszta meg

Hazánk szinte összes borvidékén megjelent már a szőlők rettegett betegsége. Az aranyszínű sárgaságot az utolsók közt mutatták ki a Mátrai Borvidéken, ahol még gyorsan ellenőrzik a gyanús tőkéket.

Tóth Balázs

Abasár környékén megjelent a Mátrai Borvidéken is a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. Nyilas Ilona, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a heol.hu-nak elmondta, számíthattak a megjelenésére, miután a szomszédban is találtak fertőzött tőkéket. A gazdák megkezdték a szemlecsoportok megalakítását a tíz hegyközségben, amelyek majd felderítik, hol bukkant föl a fertőzés.

Az aranyszínű sárgaság egyre terjed Heves vármegyében
Az aranyszínű sárgaság egyre terjed Heves vármegyében
Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

- Általános rovar elleni védekezés zajlott egész évben a mátraaljai szőlőkben, s megkezdték az őszi lemosópermetezéseket is, amelyek szintén tartalmaznak rovarölőt. Ezek az Európai Unióban engedélyezett szerekkel történtek, elképzelhető, hogy ebben lesz majd változás – ismertette Nyilas Ilona. Kérdésünkre elmondta, mivel Abasáron szaporítóanyagot is termesztenek, emiatt bizonyára alapos ellenőrzés lesz majd.

Tájékoztató az aranyszínű sárgaságról

A bizonyosságot nyert megbetegedés miatt várhatók majd egyeztetések, választmányi üléseket tartanak, de tájékoztató előadást is szerveznek, utóbbit már korábban meghirdették. November 3-án 15 órakor a Nyilas Pincészetben tartanak az egész borvidékből érkező érdeklődők számára előadást az aranyszínű sárgaságról. Szakember ad elő a fitoplazmáról, a betegség terjedéséről, valamint egy károsult Balaton-felvidéki termelő is érkezik, aki elmondja tapasztalatait a kivágásokról.

- Próbálunk higgadtak maradni, akkora probléma nincs, hogy pánikba essünk, kezelhető mértékűnek tartjuk a helyzetet. Ugyanakkor a borvidékünkön is sok az elhagyott ültetvény, amely kedvelt búvóhelye az amerikai szőlőkabócának, ezeket a területeket föl kell számolni. Úgy tűnik, ehhez jogosítványokat kaphatnak a hegyközségek, és segítséget kapunk az államtól. Szó van arról, hogy ha ki kell vágni egy gócpontot, annak költségét majd az állam behajthatja az elhagyott szőlő tulajdonosán – fejtette ki az elnök.

Megjelölik a gyanús tőkéket, amíg lehet

Nyilas Ilona elmondta, saját gazdaságuk 400 hektáros, ezt nagyon nehéz bejárni. Segítenek viszont benne traktorosaik, akik lassabban mennek majd a sorok között és a gyanús tőkéket megjelölik, ezekhez később kimennek mintavételre. 

Azonban már hullanak a levelek, a tünetek pedig hasonlóak más megbetegedésekhez, emiatt tényleg meg kell várni a laboratóriumi eredményeket, hogy kiderüljön, mekkora a baj az ültetvényeken.

 

 

 

 

