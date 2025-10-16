Terjed a veszélyes kór a szőlőkben – a Mátra sem úszta meg

Abasár környékén megjelent a Mátrai Borvidéken is a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. Nyilas Ilona, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a heol.hu-nak elmondta, számíthattak a megjelenésére, miután a szomszédban is találtak fertőzött tőkéket. A gazdák megkezdték a szemlecsoportok megalakítását a tíz hegyközségben, amelyek majd felderítik, hol bukkant föl a fertőzés.

Az aranyszínű sárgaság egyre terjed Heves vármegyében

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

- Általános rovar elleni védekezés zajlott egész évben a mátraaljai szőlőkben, s megkezdték az őszi lemosópermetezéseket is, amelyek szintén tartalmaznak rovarölőt. Ezek az Európai Unióban engedélyezett szerekkel történtek, elképzelhető, hogy ebben lesz majd változás – ismertette Nyilas Ilona. Kérdésünkre elmondta, mivel Abasáron szaporítóanyagot is termesztenek, emiatt bizonyára alapos ellenőrzés lesz majd.

Tájékoztató az aranyszínű sárgaságról

A bizonyosságot nyert megbetegedés miatt várhatók majd egyeztetések, választmányi üléseket tartanak, de tájékoztató előadást is szerveznek, utóbbit már korábban meghirdették. November 3-án 15 órakor a Nyilas Pincészetben tartanak az egész borvidékből érkező érdeklődők számára előadást az aranyszínű sárgaságról. Szakember ad elő a fitoplazmáról, a betegség terjedéséről, valamint egy károsult Balaton-felvidéki termelő is érkezik, aki elmondja tapasztalatait a kivágásokról.