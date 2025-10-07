Igaz a gyanú, óriási a baj! 1 km sugarú fertőzött területet jelöltek ki Egernél

A Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó Grapevine flavescence doréet. A kórokozó 22 borvidékből már 17 helyen jelen van. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat. A betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

A szőlő aranyszínű sárgaság megjelent Eger határában is

Forrás: heol.hu

A Nébih közleménye szerint a területileg illetékes hatóságok szakemberei mindkét helyszínen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket, az érintett ültetvények körül kialakították egy kilométeres sugarú fertőzött területet, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. A fertőzött területen belül a tüntet mutató tőkék esetében a hatóság elrendeli azok megsemmisítést. Emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további három kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

A nem megfelelően kivágott szőlő hordozó marad

Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának szőlészeti küldötte elmondta, a Nagy-Egeden derült ki egy gondozott ültetvényen lévő tőkéről, hogy fertőzött, ezt a tulajdonos vette észre és bevizsgáltatta. A problémáról a kedd délutáni hegyközségi választmányi ülésen is megbeszélést tartanak. A következő időszakban felderítő csapatok járják majd be az ültetvényeket, és megszervezik a védekezést is. A betegséggel érintett tőkéket teljesen kivágják és elégetik. Nagyobb beavatkozásra akkor lehet szükség, ha az állomány 30 százaléka fertőzött. Mivel a kórokozó megmarad, ezért úgy kell kivágni a tőkéket, hogy ne hajtsanak ki újra. Az élő növények hordozók maradnak, a kabóca átviheti róluk a fertőzést más növényekre.

Pál Sándor szerint a környéken nincs annyi amerikai szőlőkabóca, mint Zalában, vagy a Balaton-felvidéken, de itt is sokat csapdáztak A kabócák ellen még lárva állapotuk idején kell védekezni növényvédő-szerekkel. Még most is jelen vannak az imágók a szőlőkben, de már kevesebb van belőlük, a peték lerakása után áttelelésre készülnek.